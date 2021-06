Selon Su Hua, PDG de Kuaishou, l'application atteint un milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier

PÉKIN, 24 juin 2021 /PRNewswire/ -- China Media Group (CMG) et Kuaishou ont tenu une conférence de presse lors de laquelle ils ont officiellement annoncé un partenariat stratégique de vidéos courtes sur les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et les Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin. Kuaishou détient maintenant les droits de diffusion officiels des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et des Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin. L'application est la première plateforme de vidéos courtes et de streaming en direct dans le monde à devenir un diffuseur officiel des Jeux olympiques.

Su Hua, PDG de Kuaishou Technology, a souligné lors de la conférence que Kuaishou reste fidèle à ses aspirations initiales d'enregistrer et de raconter leur vie. Il a également souligné que c'était un honneur pour Kuaishou de pouvoir documenter les Jeux olympiques et en profiter avec tous ses utilisateurs. Pionnière depuis 2011, Kuaishou a fourni aux internautes du monde entier l'opportunité d'enregistrer et de raconter leur vie. La plateforme a été témoin de la croissance et du développement de divers aspects de la société et elle est progressivement devenue une référence pour les plateformes de médias sociaux modernes. Actuellement, Kuaishou compte un milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier. Des personnes de différents pays, aux âges et aux styles de vie variés, peuvent interagir et apprendre les unes des autres. Kuaishou a été choisie, car ses principes et ses communautés sont conformes à l'esprit des Jeux olympiques.

M. Su Hua a également mentionné que les multiples partenariats fructueux avec CMG ont permis à la plateforme d'explorer de nouvelles façons plus pratiques pour les utilisateurs de vivre des événements à grande échelle. Par exemple, le défilé a été diffusé en direct pour la première fois sous plusieurs angles au cours des célébrations de la Journée nationale de 2019, ce qui a généré plus d'un milliard de vues. En outre, le gala du Nouvel An 2020 de la CCTV a lancé une nouvelle fonctionnalité interactive de Kuaishou « vidéos + j'aime ». Cette nouvelle fonctionnalité a recueilli plus de 63,9 milliards d'interactions, définies comme les commentaires des utilisateurs et l'envoi de paquets rouges, et a même établi un nouveau record du nombre de « J'aime » pour un événement. Cette fonctionnalité a incité les utilisateurs à regarder le gala du Nouvel An sur deux écrans pour une expérience plus intense.

Kuaishou est convaincue de pouvoir offrir une diffusion de haute qualité pour les jeux, car la plateforme abrite des communautés sportives florissantes et possède une vaste expérience de la diffusion d'événements sportifs majeurs. Selon M. Su Hua, près de 50 000 créateurs de contenu sportif de haute qualité et 150 millions d'utilisateurs de Kuaishou sont des amateurs de sport. À l'heure actuelle, le contenu sportif de Kuaishou couvre des sports comme le football, le basketball, la boxe, le snooker, les courses, les sports extrêmes et les sports de plein air. En mars, Kuaishou est même devenue le partenaire officiel de l'Association chinoise de basketball (CBA) pour les diffusions en direct et les vidéos courtes. Le nombre total de vues des diffusions en direct au cours de la saison 2020-2021 a atteint un sommet de 810 millions et a suscité plus de 360 millions d'interactions. Les utilisateurs de Kuaishou ont également converti du contenu de la diffusion en direct en contenu significatif et enrichissant propre à eux, ce qui indique un événement extrêmement réussi.

Pour le partenariat avec les Jeux olympiques, Kuaishou a annoncé son intention d'utiliser les capacités uniques de ses produits et son expertise technologique afin de créer une série de fonctionnalités interactives qui permettront aux utilisateurs de participer virtuellement à l'événement. Parallèlement, Kuaishou s'engage à améliorer ses méthodes de promotion des jeux, à explorer différents angles pour les immortaliser et à assurer une couverture complète de tous les événements. Kuaishou travaillera avec CMG dans l'espoir de créer l'expérience la plus interactive et d'offrir la couverture la plus complète de l'histoire des Jeux olympiques.

SOURCE Kuaishou Technology