CEO da The Coca-Cola Company e Alibaba Group lideram o Conselho de Administração do Consumer Goods Forum

PARIS, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Consumer Goods Forum (CGF), organismo global que desenvolve objetivos e mudanças positivas em todo o setor de bens de consumo, anunciou hoje que elegeu dois novos Copresidentes para seu Conselho de Administração: Daniel Zhang, Presidente & CEO do Alibaba Group, e James Quincey, Presidente & CEO da The Coca-Cola Company. O anúncio foi feito após a reunião do Conselho de Administração realizada durante a Cimeira Global deste ano, que está sendo realizada virtualmente pela primeira vez.

A dupla liderará o Conselho do CGF durante dois anos e substituirá os Copresidentes cessantes, Özgür Tort, CEO da Migros Ticaret e Emmanuel Faber, Ex-presidente & CEO da Danone. Além disso, Frans Muller, CEO da Ahold Delhaize e Alan Jope, CEO da Unilever, foram nomeados Vice-copresidentes.

James e Daniel assumem as funções de Copresidente após um período desafiante causado pela pandemia global da COVID-19 e uma necessidade cada vez maior de as empresas mostrarem aos consumidores, funcionários e investidores que estão lidando de forma proativa com os desafios atuais da sustentabilidade, saúde e segurança. O CGF também passou por suas próprias mudanças estratégicas com a criação de oito Coligações de Ação. Apesar de estas já terem sido lançadas com sucesso, James e Daniel terão um papel de liderança a desempenhar para garantir que os membros do CGF aceleram as ações no campo nas regiões de todo o mundo.

James Quincey, Presidente e CEO da The Coca-Cola Company, disse: «É uma honra fazer parte do Conselho do CGF, uma organização única que trabalha para proteger o planeta e seu povo. Özgür e Emmanuel fizeram um excelente trabalho e estou ansioso por continuar seu trabalho para gerar soluções sustentáveis para os desafios que enfrentamos como indústria. Juntamente com Daniel e as Coligações de Ação do CGF, trabalharemos contra uma agenda ambiciosa para construir um futuro melhor compartilhado para todos.»

Daniel Zhang, Presidente & CEO do Alibaba Group, disse: «É uma honra ser o primeiro Copresidente do Conselho do CGF de uma empresa multinacional nascida na China e quero agradecer a meus colegas do Conselho por seu voto de confiança. Sob a forte liderança de Özgür e Emmanuel, o CGF envolveu um vasto leque de partes interessadas e colocou maior ênfase no apoio à implementação. Juntamente com James, espero aproveitar esta base para impulsionar uma representação e inclusão mais vastas entre os membros do CGF, enquanto trabalhamos para transformar a indústria para enfrentar os desafios e captar as oportunidades do futuro.»

Refletindo sobre seu tempo como Copresidente, Özgür Tort, CEO da Migros Ticaret, disse: «A sustentabilidade e a eficiência ganharam ainda mais importância e relevância para todos nós durante a pandemia. Em um período de incerteza, prestamos um serviço sem limites. À medida que nascia uma nova era, fomos proativos na reinterpretação de nossas práticas para torná-las relevantes na nova realidade. Dentro do CGF, criamos oito Coligações de Ação separadas, cada uma com sua própria missão e a responsabilidade de criar um mundo sustentável e trazer mudanças positivas.Cada Coligação reúne líderes empresariais de vários setores com o objetivo de se focarem em novas soluções para o futuro de nosso planeta.Ao fazê-lo, o CGF criou uma estrutura muito mais inclusiva e diversificada. Esta estrutura flexível inspirará novas iniciativas em todo o mundo.»

Wai-Chan Chan, Diretor-geral do The Consumer Goods Forum, disse: «Özgür e Emmanuel fizeram um excelente trabalho durante um período muito difícil. Sob sua alçada, o CGF se reorientou para garantir que os impactos positivos no campo acontecem de forma mais rápida e eficaz e estamos começando a ver agora os benefícios desse trabalho. Todavia, estamos apenas a começar e estou ansioso para trabalhar mais estreitamente com James e Daniel à medida que conseguimos impulsionar mudanças positivas mais rapidamente do que nunca e garantir que nossa indústria tem uma voz positiva baseada em ações tangíveis enquanto rumamos para a Cimeira de Sistemas Alimentares da ONU e para a COP 26. Apesar de nossos sucessos, sabemos que ainda há muito mais que podemos fazer.»

The Consumer Goods Forum ("CGF") é uma rede industrial global baseada na igualdade gerenciada por seus membros para incentivar a adoção global de práticas e normas úteis para a indústria de bens de consumo por todo o mundo. Reúne os CEOs e gerentes seniores de cerca de 400 varejistas, produtores, prestadores de serviços e outras partes interessadas em 70 países e reflete a diversidade da indústria em termos geográficos, de tamanho, formato e categoria de produtos. Suas empresas associadas têm vendas combinadas de 3,5 trilhões de euros e empregam, diretamente, quase 10 milhões de pessoas, com mais 90 milhões de empregos relacionados estimados ao longo da cadeia de valor. É gerenciado por seu Conselho de Administração, que inclui mais de 55 CEO de varejo e produtores. Para mais informações, visite: www.theconsumergoodsforum.com.

