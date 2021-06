Les PDG de Coca-Cola et d'Alibaba prendront les rênes du conseil d'administration du Consumer Goods Forum

PARIS, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- The Consumer Goods Forum (CGF), organisme mondial qui poursuit un objectif et un changement positif dans l'industrie des biens de consommation, a annoncé aujourd'hui avoir élu deux nouveaux coprésidents à la tête de son conseil d'administration : Daniel Zhang (PDG du groupe Alibaba) et James Quincey (PDG de la société Coca-Cola). Une annonce faite à la suite de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue lors du Sommet mondial du CGF, un événement organisé dans la sphère virtuelle pour la première fois.

Ensemble, ils dirigeront le conseil d'administration du CGF pendant deux ans, remplaçant ainsi les deux coprésidents actuels, Özgür Tort (PDG de Migros Ticaret) et Emmanuel Faber (ancien PDG de Danone). Par ailleurs, Frans Muller, PDG d'Ahold Delhaize, et Alain Jope, PDG d'Unilever, ont été nommés vice-coprésidents.

James Quincey et Daniel Zhang reprennent cette coprésidence dans un contexte difficile marqué par la pandémie mondiale de COVID-19 et un besoin croissant pour les entreprises de montrer aux consommateurs, aux salariés et aux investisseurs qu'elles s'emploient concrètement à relever les défis actuels en matière de développement durable, de santé et de sécurité. Le CGF a également connu des changements stratégiques en interne avec la création de huit coalitions d'action. Bien que le lancement de ces initiatives ait été couronné de succès, James Quincey et Daniel Zhang auront un rôle prépondérant à jouer pour s'assurer que les membres du CGF accélèrent leurs efforts sur le terrain dans les régions du monde entier.

James Quincey, PDG de Coca-Cola, a déclaré : « C'est un honneur pour moi de rejoindre le conseil d'administration de CGF, une organisation unique qui œuvre pour la protection de la planète et de ses habitants. Özgür et Emmanuel ont accompli un travail formidable. Il me tarde de poursuivre sur leur lancée pour trouver des solutions durables aux défis que rencontre notre industrie. Avec l'appui de Daniel et des coalitions d'action du CGF, nous conduirons un programme ambitieux visant à façonner un avenir meilleur pour tous. »

Daniel Zhang, PDG d'Alibaba, a déclaré : « C'est un honneur de devenir le tout premier coprésident du conseil d'administration du CGF à être issu d'une multinationale créée en Chine. Je tiens à remercier mes pairs du conseil pour leur vote de confiance. Grâce au leadership fort d'Özgür et d'Emmanuel, le CGF a mobilisé un plus grand nombre de parties prenantes, en insistant davantage sur l'accompagnement dans la mise en œuvre. Avec l'appui de James, je compte bien poursuivre les efforts menés dans ce sens, en déployant notamment une stratégie encore plus ambitieuse de représentation et d'inclusion parmi nos membres du CGF. En parallèle, nous nous emploierons à faire évoluer l'industrie pour mieux surmonter les difficultés et saisir les opportunités de demain. »

À propos de son mandat de coprésident, Özgür Tort, PDG de Migros Ticaret, a indiqué : « En ces temps de pandémie, la durabilité et l'efficacité sont des enjeux encore plus importants et pertinents pour nous tous. Dans cette période marquée par l'incertitude, nous avons fourni un service sans limites. Face à l'émergence d'une nouvelle ère, nous avons repensé nos pratiques pour les adapter à cette réalité inédite. Au sein du CGF, nous avons créé huit coalitions d'action distinctes, chacune avec sa propre mission et un mandat visant à créer un monde durable et à instaurer un changement positif. Chaque coalition rassemble des chefs d'entreprise issus de divers secteurs. L'objectif ? Cibler de nouvelles solutions favorables à un avenir meilleur pour notre planète. Ce faisant, le CGF a établi une structure beaucoup plus inclusive et hétérogène. Grâce à sa flexibilité, elle fera émerger de nouvelles initiatives partout dans le monde. »

Wai-Chan Chan, directeur général du Consumer Goods Forum, a déclaré : « Özgür et Emmanuel ont accompli un travail remarquable pendant cette période très difficile. Sous leur direction, le CGF a recentré ses interventions pour accélérer leur exécution sur le terrain et renforcer leur efficacité. Nous commençons maintenant à constater les retombées positives de tels efforts. Toutefois, nous ne faisons que commencer. J'ai hâte de travailler plus étroitement avec James et Daniel pour faire bouger les lignes plus rapidement que jamais. Nous pourrons ainsi faire en sorte que notre industrie s'impose comme un vecteur de changement positif à travers des actions concrètes, d'autant que nous nous rapprochons du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires et de la COP 26. Bien que nos projets aient été fructueux, nous sommes conscients qu'il nous reste encore beaucoup à faire. »

À propos du Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum (CGF) est un réseau d'industries mondial et paritaire dont les membres souhaitent encourager l'adoption mondiale de pratiques et de standards utiles au secteur international des biens de consommation. Il rassemble à lui seul les PDG et comités de direction de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres parties prenantes répartis dans 70 pays, reflétant ainsi la diversité de l'industrie en matière de localisation, d'échelle, de catégories et de formats de produit. Les ventes combinées de ses sociétés membres atteignent un volume de 3 500 milliards d'euros et ces dernières emploient près de 10 millions de personnes à travers le monde, sans compter les quelque 90 millions d'emplois apparentés émaillant toute la chaîne de valeur. Le CGF est dirigé par un conseil d'administration regroupant plus de 55 PDG fabricants et détaillants. Pour plus d'informations, consultez la page : www.theconsumergoodsforum.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1279200/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

SOURCE The Consumer Goods Forum