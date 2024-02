CeraVe arbeitet mit Michael Cera und TikTok-Stars an der ihrer Art nach ersten globalen Kampagne zusammen

Seit Wochen steht Michael Cera in den Nachrichten und in den sozialen Medien im Mittelpunkt und wirbt für seine gleichnamige Marke CeraVe. Cera trat gegen Dermatologen an und enthüllte sogar seinen eigenen Michael CeraVe-Werbespot. Die Wahrheit kam jedoch in einem aufschlussreichen Werbespot ans Licht, in dem CeraVes bizarre Kampagne von einem Gremium von CeraVe-Dermatologen entlarvt wurde, die ihn daran erinnerten, dass CeraVe seit 2005 stets in Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt wurde. Das "Ve" steht für MVE-Technologie und "Cera" bezieht sich auf "Ceramide", nicht auf Michael Cera.

Da immer wieder neue Hautpflegemarken auftauchen, die sich auf die Bestätigung durch Dermatologen und die Verwendung von Ceramiden berufen, wurde die Kampagne entwickelt, um die Bewegung "Feuchtigkeitspflege von einem Dermatologen" der Marke zu stärken und den langjährigen Ruf von CeraVe als die von Dermatologen empfohlene Hautpflegemarke Nr. 1 in den USA zu feiern. Die Marke stellte ihre beeindruckende Liste von zertifizierten Dermatologen in den Vordergrund, um die Behauptungen von CeraVe zu hinterfragen und zu entkräften, indem sie Dermatologen als die wahren Experten der Hautpflegebranche hervorhob und das Engagement der Marke untermauerte, von Dermatologen entwickelte Hautpflegeprodukte für alle anzubieten.

Trotz der haarsträubenden Behauptungen von Michael Cera steht "Cera" in Wirklichkeit für Ceramide - den wichtigsten Inhaltsstoff der Marke, der wie ein Klebstoff wirkt, der die Hautzellen zusammenhält und unsere Hautbarriere intakt und gesund hält. CeraVes einzigartige Mischung aus drei hautidentischen Ceramiden 1, 3 und 6-II füllt den natürlichen Lipidspiegel der Haut auf und hilft, die Hautbarriere wiederherzustellen. Das "Ve" bezieht sich auf die MVE-Technologie der Marke, ein revolutionäres Dosiersystem, das dazu beiträgt, Inhaltsstoffe wie Ceramide im Laufe der Zeit freizusetzen, um eine kontinuierliche, langsame Feuchtigkeitsversorgung zu gewährleisten. Die exklusive Kombination aus Ceramiden und der MVE-Technologie, die in Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt wurde, hilft nicht nur, die Hautbarriere wiederherzustellen, sondern auch zu stärken, und spendet nicht nur der Hautoberfläche Feuchtigkeit.

"CeraVe wurde von Anfang an zusammen mit Dermatologen entwickelt, das ist ein grundlegender Aspekt der DNA der Marke. Wir entwickeln nicht nur alle unsere Produkte gemeinsam mit ihnen, sondern erstellen auch lehrreiche und unterhaltsame Inhalte zur Hautgesundheit, die wir über alle unsere Kanäle verbreiten", so Melanie Vidal, CeraVe Global Brand General Manager. "Der Super Bowl bot eine ideale Bühne, um die Mission unserer Marke durch einen innovativen Ansatz zu verdeutlichen - eine einzigartige immersive Kampagne, die jeden dazu einlädt, an einem unvergesslichen, streichähnlichen Erlebnis teilzunehmen. Für diejenigen, die es nicht wussten, ist es jetzt glasklar: CeraVe wurde in Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt, und 'cera' steht für 'ceramides' - essentielle Lipide, die helfen, die Hautbarriere zu schützen und wiederherzustellen."

Die erste "Michael CeraVe"-Kampagne, die über herkömmliche Werbung hinausging, nutzte die kulturelle Relevanz von CeraVe, um eine 360-Grad-Influencer-Kampagne zu entwickeln, die von den begeisterten Befürwortern der Marke vorangetrieben wurde und die Kampagne von den Spekulationen in den sozialen Medien bis hin zur Enthüllung des großen TV-Spots führte. Inspiriert von bestehenden Online-Gerüchten, dass Cera seit langem mit der Marke als sein Namensvetter involviert ist, spielten Cera und sein bei den Fans beliebter Ruf für unbeholfene, schräge Charaktere eine entscheidende Rolle in der Geschichte - Evan in Superbad, George Michael Bluth in Arrested Development und Allan in dem rekordverdächtigen Barbie-Film dieses Jahres. Genauso wichtig war jedoch die hochkarätige Riege von zertifizierten Dermatologen und bekannten Persönlichkeiten aus den sozialen Medien, darunter Hayley Kalil, Caleb Simpson, und Bobbi Althoff, die gemeinsam mit Cera Inhalte erstellten und damit bei ihren Millionen von Anhängern Misstrauen und Spekulationen schürten. Die gesamte dreiwöchige Kampagne wurde über digitale Medien, Video, soziale Medien und CeraVe-Markenkanäle durchgeführt, zusätzlich zu einer robusten Influencer-Marketingstrategie. Diese strategische Zusammenarbeit sowie ein ausgeklügeltes soziales Marketing und Kommunikation ermöglichten es der Markengemeinschaft, den Streich wahrhaft großherzig und unübersehbar zu machen.

"Unser allererster Super Bowl-Spot konnte sich nicht auf einen Moment beschränken. Es sollte eine unvergessliche Einführung in die Hautpflege sein", sagte Tom Allison, SVP & Global Head of Professional Sales and Marketing. "Die Zusammenarbeit mit Michael Cera, unseren Influencer-Partnern und Dermatologen gab uns die Möglichkeit, das Erbe und die Unterscheidungsmerkmale unserer Marke zu stärken und dabei auch noch ein bisschen Spaß zu haben. Unser gemeinsamer Name ermöglichte eine wirklich authentische und spielerische Partnerschaft. Er war der perfekte Protagonist in unserem Streich - ein großartiger Kollaborateur mit unseren Influencer-Partnern und ein noch besserer Herausforderer für unsere Verbündeten aus der Dermatologie, der auf die Enthüllung des Big Game hinarbeitete."

Besuchen Sie die Kampagnen-Website, um mehr über diese denkwürdige Kampagne zu erfahren, und sehen Sie sich den Werbespot hier an. Für weitere Hautpflegetipps und Produktinformationen besuchen Sie CeraVe unter www.cerave.com und auf Facebook, Instagram und Twitter.

Informationen zu CeraVe

CeraVe wurde 2005 gegründet und gemeinsam mit Dermatologen entwickelt. Es ist die erste und einzige Marke, die eine komplette Produktlinie mit essentiellen Ceramiden und MVE-Technologie anbietet, um die natürliche Schutzbarriere der Haut wiederherzustellen. CeraVe hat eine komplette Linie von Hautpflegeprodukten, die den von Dermatologen empfohlenen Schritten folgen: Reinigen, behandeln, befeuchten und schützen. Das Ziel der Marke ist es, therapeutische Hautpflege für alle anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie die Marke auf Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) oder unter www.cerave.com.

Pressekontakt:

Stefanie Schmit [email protected]

Christine ALKHAWAM Christine [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vAf5TjiUJgo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2336873/Michael_Cera_CeraVe.jpg