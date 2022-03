Cerba Research unifie la gestion de la Qualité avec Veeva Vault Quality Suite

Fournisseur de services de diagnostic et de laboratoire pour les essais cliniques de premier plan, Cerba Research optimise ses outils pour une démarche Qualité plus agile et proactive.

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2022 Veeva Systems (NYSE: VEEV) annonce que Cerba Research a sélectionné Vault Quality Suite pour renforcer ses activités d'opérations de laboratoire et de tests. Avec Vault Quality Suite, l'entreprise va faire évoluer sa gestion de la qualité vers une plus grande efficacité et conformité pour l'ensemble de ses services.

"En tant que leader mondial des services de laboratoire, la rationalisation de la qualité et l'amélioration de la transparence pour nos clients sont des priorités absolues", déclare Sabine Glibert, responsable monde de l'assurance qualité chez Cerba Research. "Veeva Vault Quality Suite permet à nos équipes de partager des informations de manière transparente et d'accélérer les processus internes tout en obtenant des données pour faciliter les prises de décision."

Cerba Research fait évoluer ses opérations Qualité avec Veeva Vault QMS pour la totalité de ses processus qualité, y compris le contrôle des changements, les actions correctives et préventives (CAPA), les audits internes et externes. Veeva Vault QualityDocs est utilisé pour le contrôle des documents, et Veeva Vault Training pour la formation basée sur les rôles. Ensemble, ces applications permettent à Cerba Research d'assurer la conformité et l'amélioration continue au sein de son réseau de laboratoires scientifiques.

"Vault Quality Suite équipe les sociétés de services comme Cerba Research d'un système pour des processus qualité connectés, offrant une meilleure efficacité et une plus grande transparence sur l'ensemble des opérations", a déclaré Sofía Lange, directrice de la stratégie, Vault Quality and Manufacturing chez Veeva. "Nous sommes fiers de faire partie de la transformation digitale de Cerba Research, en soutenant leurs efforts pour être une référence dans leurs pratiques qualité dans le secteur."

Veeva Vault Quality Suite inclut Vault QMS, Veeva Vault Product Surveillance, Vault QualityDocs, Veeva Vault Validation Management, Veeva Vault Station Manager, Vault Training, Veeva LearnGxP et Veeva Vault LIMS, pour automatiser et harmoniser la gestion de la Qualité. Vault Quality Suite permet aux entreprises de gérer facilement la qualité grâce à une solution unifiée et connectée et ainsi offre la puissance et l'évolutivité nécessaires sur l'ensemble du secteur de l'industrie pharmaceutique.

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu/fr

A propos de Cerba Research

Cerba Research est une société médicale leader qui propose des solutions de développement de médicaments et de diagnostic, destinées à optimiser la productivité et la commercialisation des médicaments de R&D. La société fournit des services de recherche de phase précoce, de développement clinique via des laboratoires centraux, de diagnostic, d'évaluation, ainsi que des services de développement et de validation des biomarqueurs. Cerba Research travaille aux côtés d'agences gouvernementales, d'organisations non gouvernementales, ainsi que d'organisations pharmaceutiques et biotechnologiques, en vue de restructurer le développement clinique.

Cerba Research fait partie de Cerba HealthCare, acteur de premier plan dans le secteur du diagnostic médical. Pour plus d'information: www.cerbaresearch.com.

