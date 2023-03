Ceremonia de presentación del Proyecto Vela: Plan de la cumbre de traducción y promoción de obras literarias para una nueva era celebrada con éxito en Pekín

PEKÍN, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La ceremonia de presentación del Proyecto Vela: cumbre de traducción y promoción de obras literarias para una nueva era (Sailing Project: Translation and Promotion of Works in Literature Summit for A New Era) se celebró con éxito en el Museo Nacional de Literatura China Moderna de Pekín en la tarde del 23 de febrero de 2023.

El acto fue patrocinado por la Asociación de Escritores de China (China Writers Association) y organizado por el Departamento de Investigación Literaria de la Asociación de Escritores de China y por el grupo editorial China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd. Los siguientes miembros asistieron al acto en el que iniciaron conjuntamente el "Proyecto Vela: traducción y promoción de obras literarias": Tie Ning, presidenta de la Asociación de Escritores de China; Zhang Hongsen, vicepresidente de la Asociación de Escritores de China; Li Jingze, vicepresidente de la Asociación de Escritores de China; Chang Bo, presidente del grupo editorial China Publishing Group Co., Ltd.; Hassane Rabehi, embajador de Argelia en China; Kim Jin Gon, director del Centro Cultural Coreano en China; y Judith Oriol, agregada cultural para "Libros y debates de ideas" de la embajada de Francia en China. El acto de firma de los derechos de autor de las obras en cuestión se celebró durante la ceremonia de presentación. Las partes interesadas acordaron su intención de exportar los derechos de autor de los siguientes trabajos: In Mists and Clouds (edición persa); Eighteen Stanzas of Liangzhou (edición inglesa); Northern Stream (edición vietnamita); In the Moon (edición francesa y edición hindi); y Never Get Old (edición inglesa y edición coreana). Los autores de las obras mencionadas y representantes de organizaciones editoriales de China y otros países firmaron los acuerdos en línea y fuera de línea, respectivamente.

Como parte del Plan de la cumbre literaria para una nueva era, el "Proyecto Vela: traducción y promoción de obras literarias" tiene como objetivo traducir obras literarias chinas a lenguas extranjeras. Las obras enumeradas en el Plan de la cumbre literaria están llenas de historias vívidas y ricas o de información sobre la China actual. La presentación del proyecto sirve de puente para que los editores y traductores extranjeros conozcan mejor la literatura y la cultura modernas de China. Además, facilita la comunicación cultural entre China y otros países y regiones, y ayuda al aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

FUENTE China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd.

