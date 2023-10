Der renommierte chinesische Schriftsteller Liu Zhenyun nimmt am Nicosia Book Fest 2023 teil und stellt den Lesern in aller Welt seine jüngsten übersetzten Romane vor

NIKOSIA, Zypern, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem Nicosia Book Fest 2023, Zyperns prestigeträchtigster Literaturveranstaltung, auf der China als Ehrengast präsentiert wird, hat Liu Zhenyun, einer der renommiertesten und einflussreichsten Autoren der zeitgenössischen chinesischen Literatur, seine jüngsten übersetzten Werke vorgestellt und seine Ideen hinter den Kreationen, die Tragödien und Komödien gewöhnlicher, dennoch einzigartiger Menschen miteinander verweben, dargelegt.

Unter dem Motto „Separation of Mountains and Seas, Reunion in Laughter and Tears" wurden auf der Veranstaltung, die von der China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd. auf der 8. Ausgabe des Nicosia Book Fest organisiert wurde, die Werke von Liu Zhenyun präsentiert. Darüber hinaus wurden als Ehrengäste Professor Dr. Kostas Gouliamos, Stellvertretender Präsident des Prometheus Research Institute, ordentliches Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künsteund ehemaliger Rektor der Europäischen Universität Zypern sowie Cao Li, chinesischer Direktor des Konfuzius-Institutes an der Universität Zypern begrüßt, die die außergewöhnlichen literarischen Beiträge des Autors vorstellten und seine zum Nachdenken anregenden Werke hervorhoben, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltliteratur haben.

Der renommierte Schriftsteller, dessen Kurzgeschichten und Novellen zu den Klassikern der zeitgenössischen chinesischen Literatur zählen, ist ein kraftvoller Erzähler, der Grenzen überwindet und das Wesen der Menschheit einfängt. Er verzaubert Leser auf der ganzen Welt mit seiner einzigartigen Mischung aus Humor, Philosophie und ergreifenden Erzählungen.

Im Mittelpunkt steht Liu Zhenyuns Meisterwerk „One Day, Three Autumns", eine Geschichte, die das Leben eines Vaters und eines Sohnes erzählt, deren Erlebnisse von endlosen Reisen geprägt sind, die sie mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt bringen, wobei sie die Bittersüße, die die menschliche Existenz ausmacht, sehen, fühlen und austesten. Das Buch befasst sich mit den Beziehungen zwischen Humor, Nation und Gemeinschaft und stellt die unbarmherzige Natur von Witzen über gewöhnliche Menschen bloß, die nicht entkommen können, sondern die Absurditäten des Lebens erdulden und darüber lachen.

Über seine Gedanken zu dem Buch befragt, erklärte der Autor: ,,Dieses Buch erforscht die Verbindungen zwischen einem Witz und einer Person. Für manche Menschen reduziert sich ihre gesamte Existenz auf Witze, wenn sie über ihren Lebensweg nachdenken. Doch es gibt einen einzigen Menschen, der in den Träumen anderer nach Witzen sucht. Durch dieses Streben wird er später zu einem Unsterblichen, der dreitausend Jahre alt werden kann."

„Es ist die aufregendste Ausgabe des Nikosia Book Fests, die ich je besucht habe. Unsere Diskussionen drehten sich um das Verständnis der Kulturen untereinander, wobei die Sprache als Grundlage für den kulturellen Austausch im Vordergrund stand. Um die Kommunikation zwischen den Nationen zu fördern, bemühen wir uns, das Erlernen der chinesischen Sprache zu unterstützen, um Einblicke in die chinesische Kultur zu ermöglichen und mehr Menschen in die Lage zu versetzen, Werke wie die von Liu Zhenyun kennenzulernen. Wir laden die Verleger ebenfalls dazu ein, eine Aufnahme von Auszügen aus seinem Buch in Lehrbücher zu erwägen, um mehr Lernmaterial zur Verfügung zu stellen, das den Menschen hilft, Chinesisch zu lesen, zu schreiben und zu sprechen, um ein besseres Verständnis der chinesischen Kultur zu gewinnen," so Cao Li.

Auf der Veranstaltung brachte Professor Dr. Kostas Gouliamos seine Vorfreude auf die griechische Version von Lius Werk zum Ausdruck und erklärte, dass er ungeduldig deren Veröffentlichung entgegensehen würde. Er lobte Liu Zhenyuns einfühlsamen und fesselnden Schreibstil, der weltweit Leser aus allen Gesellschaftsschichten tief berührt.

Die literarische Karriere von Liu Zhenyun erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und verfügt über eine Sammlung kritisch gefeierter Werke, darunter „Tofu", „College", „Office", „Officials", „Recruits" und „Remembering 1942". Spätere Romane wie „Cellphone", „The Cook, the Crook and the Real Estate Tycoon", „Nonsense Talk", „Someone To Talk To", „I Did Not Kill My Husband", „Strange Bedfellows" und „One Day Three Autumns" haben sowohl das Lob der Literaturkritiker erhalten als auch eine treue weltweite Leserschaft gefunden. Zu seinen Auszeichnungen gehören der renommierte chinesische Mao Dun Literaturpreis im Jahr 2011 sowie die Ernennung zum Ritter des Ordens der Künste und des Schrifttums im Jahr 2018 in Frankreich.

Liu Zhenyuns Werke haben Leser in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Niederländisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Serbisch, Hebräisch, Persisch, Arabisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Kasachisch, Uygur und vielen anderen Sprachen in ihren Bann gezogen. Bis heute haben sich Liu Zhenyuns Bücher allein in China über 15 Millionen Mal verkauft, wobei zahlreiche Verfilmungen davon auf der Kinoleinwand zu sehen sind.

