Ceremonia del 12 DBN Science and Technology Award para ampliar la visión de la innovación agrícola

PEKÍN, 27 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd. ("DBN"), una empresa de alta tecnología agrícola, organizará la 12ª ceremonia del DBN Science and Technology Award ("la Ceremonia") en Pekín el 28 de junio, que se transmitirá en directo simultáneamente con unas 100 sesiones paralelas para el público mundial a través de la Plataforma Global de Innovación Tecnológica Agrícola ( GAIN ).

Las industrias de todo el mundo están experimentando una transformación digital, y la agricultura no es una excepción. A medida que la innovación conduce a nuevos avances, la agricultura está siendo remodelada, lo que plantea la necesidad de una cooperación internacional sobre el futuro del desarrollo y la política agrícola.

Con este espíritu, DBN organiza la Ceremonia, que reunirá a un millón de participantes en línea de todo el mundo, incluidos científicos agrícolas y representantes de las principales organizaciones de investigación científica. Entre los ponentes principales figuran el profesor Oene Oenema, el doctor Hartmut Michel, Premio Nobel de Química, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, Qian qian, Presidente del Comité de Evaluación del 12º DBN Science and Technology Award y Académico de la Academia China de Ciencias, Qiao Shiyan, Vicepresidente del Comité de Evaluación del 12º Premio de Ciencia y Tecnología de la DBN y Académico de la Academia China de Ingeniería, Profesor de la Universidad Agrícola de China, Julie-Anne Nichols, Comisaria Superior de Comercio e Inversión de Queensland y Directora de la Gran China, junto con Shao Genhuo, Presidente de DBN, y el doctor Song Weiping, consejero delegado de DBN, que pronunciarán un discurso de apertura y clausurarán las sesiones principales del evento.

El Dabeinong Science and Technology Award (DNB Award) es un premio empresarial aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. Durante los últimos 23 años, los anteriores 11 premios DNB recibieron 2804 proyectos aplicados con un importe total de 38,91 millones de yuanes. 409 expertos (incluidos 16 académicos) ganaron el Premio DBN. El 12º Dabeinong Science and Technology Award está dotado con 10 millones de yuanes. Hay 65 proyectos premiados, entre los que se encuentran 3 proyectos de premio especial, 13 de primer premio, 18 de segundo premio y 31 de premio a la innovación. En la ceremonia de entrega se presentarán tres ganadores del premio especial de reportajes.

"La Ceremonia es un enfoque totalmente nuevo, ya que elevamos el alcance de nuestros intercambios y comunicaciones a un nivel completamente nuevo", afirmó el doctor Song Weiping, consejero delegado de DBN Group. "Esperamos que esta plataforma pueda servir de base para la cooperación internacional en el campo de la ciencia y la tecnología agrícolas, rompiendo las barreras de la colaboración y la innovación".

Impulsado por una perspectiva global, DBN ha establecido asociaciones con instituciones líderes en el mundo. En el ámbito de la biotecnología de cultivos, se ha asociado con Performance Plants Inc, Stain, Evogene, Doriane y Bioceres. En tecnología de reproducción, se ha asociado con la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el Centro Canadiense para la Mejora del Porcino, AGH y la Universidad de Nottingham.

Para más información sobre el ganador y el DBN Science and Technology Award, visite Global Agricultural Technology Innovation Platform (GAIN) .

