Décima segunda cerimônia de premiação em ciência e tecnologia da DBN amplia ainda mais a visão da inovação agrícola

PEQUIM, 27 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd. ("DBN"), uma empresa agrícola de alta tecnologia, realizará 12ª cerimônia de Premiação em Ciência e Tecnologia DBN ("a Cerimônia") em Pequim em 28 de junho, que será transmitida ao vivo simultaneamente com cerca de 100 sessões paralelas a públicos globais por meio da Global Agricultural Technology Innovation Platform (GAIN).

Os setores de todo o mundo estão passando por uma transformação digital, e a agricultura não é exceção. À medida que a inovação suscita novos avanços, a agricultura está sendo remodelada, o que aumenta a necessidade de cooperação internacional sobre o futuro do desenvolvimento e da política agrícola.

É nesse espírito que a DBN está realizando a Cerimônia, que reunirá um milhão de participantes on-line de todo o mundo, incluindo cientistas agrícolas e representantes de importantes organizações de pesquisa científica. Os palestrantes principais incluem o Prof. Oene Oenema, Dr. Hartmut Michel, ganhador do Prêmio Nobel de Química, Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Qian qian, presidente do Comitê de Avaliação do 12º DBN Science and Technology Award & Academician of Chinese Academy of Sciences, Qiao Shiyan, vice-presidente do Comitê de Avaliação do 12º DBN Science and Technology Award & Academician of Chinese Academy of Engineering, professora da China Agricultural University, Sra. Julie-Anne Nichols, comissária sênior de comércio e investimento da Queensland e diretora da Greater China, juntamente com Shao Genhuo, presidente da DBN, e o Dr. Song Weiping, CEO da DBN, que fará uma palestra de abertura e encerrará as sessões principais do evento.

O Dabeinong Science and Technology Award (DNB Award) é um prêmio empresarial aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da China. Durante os últimos 23 anos, o 11º DNB Awards anterior recebeu 2.804 projetos aplicados com uma quantidade total de 38,91 milhões de yuans. O prêmio DBN foi ganho por 409 especialistas (incluindo 16 acadêmicos). O 12º Dabeinong Science and Technology Award tem um bônus total de 10 milhões de yuans. Há 65 projetos premiados, incluindo 3 projetos de prêmios especiais, 13 projetos de primeiro prêmio, 18 projetos de segundo prêmio e 31 projetos de Innovation Award. A cerimônia de premiação será apresentada por três vencedores do prêmio especial para relatórios.

"A Cerimônia é uma abordagem totalmente nova, à medida que elevamos o escopo de nossa troca e comunicação a um nível totalmente novo", declarou o Dr. Song Weiping, CEO do DBN Group, . "Esperamos que essa plataforma possa servir como base para a cooperação internacional no campo da ciência e tecnologia agrícolas, rompendo as barreiras à colaboração e à inovação."

Impulsionada por uma perspectiva global, a DBN estabeleceu parcerias com instituições líderes mundiais. Em biotecnologia agrícola, ela fez parceria com Performance Plants Inc., Stain, Evogene, Doriane e Bioceres. Na área de tecnologia de reprodução, a empresa fez parceria com a Universidade Estadual da Carolina do Norte, o Canadian Centre for Swine Improvement, a AGH e a Universidade de Nottingham.

Para mais informações sobre o ganhador e o DBN Science and Technology Award, acesse a Global Agricultural Technology Innovation Platform (GAIN).

