Cérémonie d'ouverture du bureau BMC France

LILLE, France, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 septembre 2024, BMC a organisé une grande cérémonie d'ouverture dans ses nouveaux bureaux à Marcq-en-Barœul, en France. Des employés de toute l'Europe et des membres de l'équipe dirigeante de l'entreprise ont participé à cet événement.

George Zhuang

Au cours de la célébration, George Zhuang, président et directeur général de BMC Medical Co. Ltd., a prononcé un discours enthousiaste en faisant une rétrospective sur les 23 années de croissance et de réussite de BMC. Il a également présenté la feuille de route pour le développement futur de BMC France et a remercié chaleureusement les clients et les employés de BMC pour leur soutien. Lyla Niu, directrice des affaires internationales, a fait part de son point de vue sur le marché européen. Doris Dong et Julien Yu, représentants de la société française, ont ensuite coupé le ruban pour inaugurer officiellement le bureau de BMC France.

Au cours des 23 dernières années, BMC s'est constamment efforcé d'améliorer et d'innover. L'entreprise a lancé des produits représentatifs, tels que des appareils et des masques CPAP ainsi que des appareils de diagnostic du sommeil. Avec ses centres de service et sa plateforme de gestion des données, BMC a connu un succès considérable en Chine et ses produits sont désormais vendus dans plus de 100 pays et régions.

Ces dernières années, l'équipe de BMC a fait la promotion de la solution de santé numérique PAP Link, une plateforme qui permet de gérer les données de manière plus pratique. Au fur et à mesure du développement de l'entreprise, BMC a établi des relations de travail étroites avec les principaux professionnels de la santé en Europe.

Le nouveau bureau devrait permettre aux partenaires locaux de BMC et aux utilisateurs finaux de bénéficier d'un service avant et après-vente meilleur et plus rapide. Plus important encore, il permet à BMC d'aider un plus grand nombre de personnes à mieux dormir et respirer, améliorant ainsi leur qualité de vie.

À l'avenir, BMC continuera à rechercher des opportunités de collaboration avec des partenaires français locaux et d'autres partenaires dans toute l'Europe. L'entreprise s'engage à fournir des produits et des solutions professionnels de haute qualité dans le domaine de la santé respiratoire et du sommeil.

Pour plus d'informations sur BMC France, veuillez contacter : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504884/George_Zhuang.jpg