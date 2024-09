Eröffnungsfeier des üros von BMC France

LILLE, Frankreich, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 12. September 2024 veranstaltete BMC eine große Eröffnungsfeier in seinem neuen Büro in Marcq-en-Barœul, Frankreich. Mitarbeiter aus ganz Europa und Mitglieder des Führungsteams des Unternehmens nahmen an dieser Veranstaltung teil.

George Zhuang

Während der Feier hielt George Zhuang, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsleiter von BMC Medical Co., Ltd., eine enthusiastische Rede, in der er auf die 23 Jahre des Wachstums und der Erfolge von BMC zurückblickte. Er skizzierte auch den Fahrplan für die künftige Entwicklung von BMC France und bedankte sich herzlich bei den Kunden und Mitarbeitern von BMC für ihre Unterstützung. Lyla Niu, Direktorin für internationale Geschäfte, gab einen Ausblick auf den europäischen Markt. Doris Dong und Julien Yu, Vertreter des französischen Unternehmens, eröffneten anschließend mit dem Durchschneiden eines Bandes offiziell das Büro von BMC France.

In den vergangenen 23 Jahren hat sich BMC kontinuierlich um Verbesserungen und Innovationen bemüht. Das Unternehmen hat repräsentative Produkte wie PAP-Geräte, CPAP-Masken und Schlafdiagnosegeräte auf den Markt gebracht. Mit Service-Centern und einer Datenmanagement-Plattform hat BMC in China große Erfolge erzielt, und seine Produkte werden inzwischen in über 100 Ländern und Regionen verkauft.

In den letzten Jahren hat das BMC-Team die PAP Link Digital Health Solution gefördert, eine Plattform, die eine bequemere Datenverwaltung ermöglicht. Im Laufe der Entwicklung des Unternehmens hat BMC enge Arbeitsbeziehungen zu den wichtigsten Fachleuten des Gesundheitswesens (Healthcare Professionals, HCPs) in Europa aufgebaut.

Das neue Büro soll BMCs lokalen Partnern und Endbenutzern einen besseren und schnelleren Pre- und After-Sales-Service bieten. Noch wichtiger ist jedoch, dass BMC mehr Menschen dabei helfen kann, besser zu schlafen und zu atmen und damit ihre Lebensqualität zu verbessern.

BMC wird auch in Zukunft nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowohl mit lokalen französischen Partnern als auch mit anderen Partnern in ganz Europa suchen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige und professionelle Produkte und Lösungen für die Schlaf- und Atemwegsmedizin anzubieten.

Für weitere Informationen über BMC France wenden Sie sich bitte an: [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504884/George_Zhuang.jpg