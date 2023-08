Cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Universitários FISU de Chengdu 2021 impressiona público em todo o mundo

CHENGDU, China, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da Xinhua:

Em 28 de julho, os Jogos Mundiais Universitários FISU de Chengdu 2021 começaram oficialmente, cativando atletas universitários de várias partes do mundo com uma cerimônia de abertura que combinou elementos históricos e culturais com a paixão juvenil perfeitamente.

O caldeirão está aceso. UIS (PRNewsfoto/Xinhua) Um show de fogos de artifício é realizado durante a cerimônia de abertura. UIS (PRNewsfoto/Xinhua)

As apresentações culturais mostraram as características singulares de Chengdu, com o "Sol e os Pássaros Imortais" como símbolo da herança cultural chinesa e um emblema espiritual. Desde o primeiro segundo da contagem regressiva até a chama, o "Sol e os Pássaros Imortais" cativaram o público até o fim da chama. A "luz do sol", servindo como elemento central, cobriu toda a cerimônia de abertura. Sem o "Sol e os Pássaros Imortais", o grande final com a chama não teria sido possível. A contagem regressiva para a abertura começou em meio ao esplendor do "Sol e os Pássaros Imortais", não apenas demonstrando o espírito harmonioso e inclusivo do povo chinês desde os tempos antigos, mas também expressando os melhores votos para que os universitários de todo o mundo brilhem tão forte e quente como a luz do sol.

A cerimônia de abertura combinou o senso de tecnologia com a beleza artística. Durante o segmento de entrada, fios de seda coloridos foram projetados no chão em uma exibição deslumbrante de padrões tradicionais chineses formados por mais de 300 linhas circulares que adornavam toda a pista do estádio. Essa imagem simbólica representa as aspirações de jovens atletas de todo o mundo, à medida que embarcam em uma jornada gloriosa pelo esplendor do bordado Shu. Os sinais de guia segurados pelos apresentadores foram feitos do brocado Shu, um renomado produto têxtil da região de Chengdu, com mais de dois mil anos de história. O brocado Shu se destaca como um dos quatro brocados de prestígio da China. Enquanto isso, o bordado Shu, um dos quatro bordados famosos da China, tem uma história de mais de três mil anos, originária da região de Chengdu. Tanto o bordado Shu quanto o brocado Shu são aclamados como tesouros da região.

Em comemoração à 31ª edição dos Jogos Mundiais Universitários FISU, os 31 portadores de tochas foram selecionados para iluminar a torre das chamas. Entre eles, Ye Guangfu, ilustre astronauta de Chengdu, brilhou como uma figura notável. Reconhecendo os astronautas como os "seres mais próximos do Sol", o diretor Chen Weiya aproveitou o brilho da luz solar, transformando-a em uma chama deslumbrante. Depois que os 31 portadores de tocha acenderam as chamas, o brilho do "Sol e os Pássaros Imortais" irradiou de maneira deslumbrante. Eles espiralaram e ascenderam, ativando os 12 fogos de artifício dourados no céu. Por fim, eles acenderam a torre das chamas fora do estádio.

Durante a apresentação de fogos de artifício, o designer-chefe da cerimônia de abertura, Cai Canhuang, deu o apropriado nome de "Sonhos Dourados". Fogos de artifício dourados iluminaram o céu, acompanhados por mensagens acolhedoras tanto em chinês quanto em inglês. À medida que a torre de chamas dos Jogos Universitários Mundiais FISU de 2021 de Chengdu foi acendida, os fogos de artifício exibiram o emblema em forma de U dos jogos e o tema inglês "Make Dreams Come True". Os fogos de artifício retratam artisticamente a imagem de uma flor de hibisco dourada, representando a flor da cidade de Chengdu. Além de simbolizar juventude e vitalidade, o hibisco também incorpora os valores de sinceridade e simpatia, expressando a ideia de "flores acolhendo hóspedes".

Os Jogos Mundiais Universitários de FISU 2021 contarão com 18 eventos esportivos, e o fim está programado para 8 de agosto. Com atletas de 113 países e regiões, um impressionante número de 6.500 atletas competirão nesses 18 esportes.

FONTE Xinhua

