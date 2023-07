La cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux universitaires 2021 de la FISU, à Chengdu impressionne les auditoires du monde entier

CHENGDU, Chine, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de Xinhua :

Les Jeux mondiaux universitaires 2021 ont été lancés le 28 juillet, captivant les athlètes universitaires de diverses régions du monde avec une cérémonie d'ouverture qui a su allier harmonieusement les éléments historiques et culturels à la passion de la jeunesse.

The cauldron is lit up.UIS A fireworks show is held during the Opening Ceremony.UIS

Les performances culturelles ont mis en valeur les caractéristiques culturelles uniques de Chengdu, l'« Oiseau-soleil doré » étant un symbole du patrimoine culturel chinois et un emblème spirituel. De la toute première seconde du compte à rebours jusqu'au moment final de l'allumage, la présence de l'« Oiseau-soleil doré » a captivé l'auditoire. La « lumière du soleil », élément central, a imprégné toute la cérémonie d'ouverture. Sans l'« Oiseau-soleil doré », le bouquet final d'allumage de la flamme n'aurait pas été possible. Le compte à rebours de l'ouverture a commencé au milieu de l'éclat de l'« Oiseau-soleil doré », témoignant non seulement du caractère spirituel harmonieux et inclusif que le peuple chinois a adopté depuis les temps anciens, mais exprimant aussi ses meilleurs vœux pour que les étudiants universitaires du monde entier brillent d'une lumière aussi vive et chaleureuse que la lumière du soleil.

La cérémonie d'ouverture alliait le sens de la technologie et la beauté artistique. Pendant le segment d'ouverture, des fils de soie colorés ont été projetés sur le sol, créant une exposition extraordinaire de motifs chinois traditionnels formés par plus de 300 lignes circulaires qui ornaient l'ensemble de la piste du stade. Ces images symboliques représentent les aspirations de jeunes athlètes du monde entier, alors qu'ils entreprennent un parcours glorieux pavé de la splendeur de la broderie Shu. Les panneaux tenus en hauteur par les placeurs étaient faits de brocart de Shu, un textile renommé originaire de la région de Chengdu, dont l'histoire remonte à plus de 2 000 ans. Le brocart de Shu est l'un des quatre grands brocarts chinois. La broderie de Shu, l'une des quatre célèbres broderies chinoises, a une histoire de plus de 3 000 ans, et est originaire de la région de Chengdu. La broderie et le brocart de Shu sont tous deux reconnus comme des trésors de la région.

Pour célébrer la 31e édition des Jeux mondiaux universitaires de la FISU, 31 porteurs de torche ont été sélectionnés pour allumer la tour de flammes. Parmi eux, mentionnons l'illustre astronaute de Chengdu, Ye Guangfu. Reconnaissant les astronautes comme les « êtres les plus proches du soleil », le directeur en chef Chen Weiya a su exploiter l'éclat de la lumière du soleil, la transformant en un éblouissant brasier. Après l'allumage conjoint des 31 porteurs de torche, l'Oiseau-soleil doré a rayonné d'un éclat exceptionnel. Les torches sont montées en spirale, allumant les 12 feux d'artifice dorés dans le ciel. Finalement, la tour de flammes a été allumée à l'extérieur du stade.

Pendant le spectacle de feux d'artifice, le concepteur en chef des feux d'artifice de la cérémonie d'ouverture, Cai Canhuang, les a qualifiés à juste titre de « Rêves dorés ». Des feux d'artifice dorés ont illuminé le ciel, accompagnés de messages de bienvenue en chinois et en anglais. Alors que la tour de flammes des Jeux mondiaux universitaires 2021 de la FISU de Chengdu s'allumait, les feux d'artifice montraient l'emblème en forme de U des Jeux et le thème anglais « Make Dreams Come True » (Réaliser ses rêves). Les feux d'artifice illustraient une fleur d'hibiscus dorée, représentant la fleur de la ville de Chengdu. En plus de symboliser la jeunesse et la vitalité, l'hibiscus incarne aussi les valeurs d'ouverture et de convivialité, exprimant le thème de « fleurs accueillant les invités ».

Les Jeux mondiaux universitaires 2021 de la FISU de Chengdu comprendront au total 18 épreuves sportives et se termineront le 8 août. Un nombre impressionnant de 6 500 athlètes de 113 pays et régions rivaliseront dans 18 épreuves sportives.

