Cerimônia de apresentação da premiação do Prêmio Shaw 2023: celebração de 20 anos de conquistas científicas

HONG KONG, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Prêmio Shaw celebrou seus 20 anos com uma grande cerimônia no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, em 12 de novembro. O evento reuniu mais de 30 premiados do Shaw, tendo comparecido cerca de 600 convidados de vários setores incluindo governo, comunidade política, comunidade comercial e setor de educação.

Image caption (text): Mais de 30 premiados do Shaw reuniram-se em Hong Kong para a cerimônia de apresentação da premiação do 20º Prêmio Shaw

Dr. Raymond Chan, presidente da Fundação Prêmio Shaw, deus boas-vindas calorosas aos premiados e convidados no seu discurso de abertura. Ele prestou homenagem às contribuições notáveis do falecido Run Shaw, fundador do Prêmio Shaw, e de Mona Shaw, pelo desenvolvimento artístico, cultural e educacional de Hong Kong e da China. Chan reiterou que a missão do Prêmio Shaw é celebrar as conquistas científicas que ultrapassaram limites geográficos e expressaram a esperança de que o prêmio contribuísse para fazer do mundo um lugar melhor.

O ponto alto da noite foi a apresentação dos premiados do Shaw 2023, feita pelo professor Reinhard Genzel, presidente do conselho de avaliação: professores Matthew Bailes, Duncan Lorimer, e Maura McLaughlin em Astronomia; professores Patrick Cramer e Eva Nogales em Ciências da Vida e Medicina; e professores Vladimir Drinfeld e Shing-Tung Yau em Ciências Matemáticas. Os premiados de 2020-2022, que já haviam recebido seus certificados remotamente devido à pandemia, também foram convidados ao palco e finalmente receberam suas tão esperadas medalhas de ouro.

Em 13 de novembro, três palestras do Prêmio Shaw foram realizadas em universidades locais de Hong Kong, incluindo a Universidade de Hong Kong, a Universidade Chinesa de Hong Kong e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. Sete premiados de 2023 tiveram a oportunidade de compartilhar suas pesquisas inovadoras com estudantes de Hong Kong, levando a ciência de ponta para a comunidade local. Além disso, o Prêmio Shaw e o Museu da Ciência de Hong Kong colaboraram para organizar uma exposição especial que apresenta as contribuições notáveis dos premiados de 2023 e fornece conhecimento científico acessível sobre seus respectivos campos de interesse. A exposição vai até janeiro de 2024.

Sobre o Prêmio Shaw

O Prêmio Shaw é uma premiação internacional que consiste de três prêmios anuais: Astronomia, Ciências da Vida e Medicina e Ciências Matemáticas, cada um com um prêmio de US$ 1,2 milhão em dinheiro.

