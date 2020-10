CerTest Biotec et BD présentent la marque CE pour la combinaison de test COVID-19, grippe, VRS sur le système de diagnostic moléculaire BD MAX™

SARAGOSSE, Espagne et FRANKLIN LAKES, New Jersey, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CerTest Biotec, ainsi que BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), société mondiale de technologie médicale de premier plan, a annoncé aujourd'hui que le kit de détection PCR en temps réel VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) adapté au système BD MAX™ a reçu le marquage CE* de la directive DIV (98/79/CE).

Ce kit permet aux utilisateurs du système BD MAX™ d'exécuter un seul module qui teste simultanément la COVID-19, la grippe (influenza) et le virus respiratoire syncytial (VRS).

« Le nouveau kit CerTest fournira des capacités de diagnostic COVID-19 rapide qui pourront être exécutées individuellement ou combinées avec la détection de la grippe A, de la grippe B et du VRS A et B », a déclaré Nelson Fernandes, directeur général de CerTest Biotec. « Alors que nous entrons dans la saison de la grippe, la possibilité de tester à la fois la COVID-19 et la grippe accélérera le diagnostic et, en fin de compte, le traitement. »

Le système BD MAX™, une plateforme de diagnostic moléculaire, est largement utilisé dans des centaines de laboratoires à travers l'Europe. Chaque unité peut renvoyer les résultats en deux à trois heures et est capable d'analyser des centaines d'échantillons sur une période de 24 heures.

« Avec CerTest, nous pouvons offrir à nos clients en Europe une solution complète pour le diagnostic COVID-19 pendant la saison hivernale », a déclaré Nikos Pavlidis, vice-président de Diagnostic moléculaire et santé des femmes pour BD . « En tirant parti de notre importante base installée et de la polyvalence du système BD MAX, ce test améliorera considérablement la capacité de dépistage du SRAS-CoV-2 et de la grippe, permettant aux cliniciens de diagnostiquer rapidement les patients et de contribuer à réduire la propagation de la COVID-19. »

Les tests CerTest s'enclenchent dans la position spécifique du test sur la bande d'extraction de l'ADN BD MAX™ ExK™ , fournie par BD.

Les kits de détection PCR en temps réel VIASURE SARS-CoV-2 (N1+N2) du système BD MAX™, et VIASURE grippe A, grippe B & RSV du système BD MAX™ sont vendus par le réseau BD et ne sont pas disponibles à la vente aux États-Unis. Pour trouver un représentant autorisé du BD ou pour demander des informations, visitez le site: www.bd.com ou www.certest.es

* Les kits VIASURE ne sont pas disponibles à la vente aux États-Unis. La disponibilité des produits peut varier selon les pays, veuillez contacter votre représentant BD local.

À propos de CerTest

CerTest Biotec est une société européenne créée en 2002 pour le développement et la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Aujourd'hui, CerTest est une entreprise mondiale structurée autour de 5 unités commerciales offrant l'un des plus vastes portefeuilles de diagnostics in vitro humains. L'entreprise fonde son avenir sur une solide connaissance technique et une expertise dans le domaine de la détection des maladies humaines.

Les laboratoires CerTest de dernière génération, les équipements techniques de pointe et les professionnels qualifiés sont les clés pour fournir des solutions fiables au professionnel du diagnostic médical.

À propos de BD

BD est l'une des plus grandes entreprises mondiales de technologie médicale, et elle fait progresser le monde de la santé en améliorant la découverte médicale, les diagnostics et la prestation des soins. La société soutient les héros en première ligne des soins de santé en développant des technologies, des services et des solutions innovants qui contribuent à faire progresser à la fois la thérapie clinique pour les patients et le processus clinique pour les prestataires de soins de santé. BD et ses 65 000 employés ont la passion et l'engagement de contribuer à améliorer la sécurité et l'efficacité du processus de prestation de soins des cliniciens, de permettre aux scientifiques de laboratoire de détecter avec précision les maladies et de faire progresser les capacités des chercheurs à développer la prochaine génération de diagnostics et de thérapies. BD est présent dans pratiquement tous les pays et s'associe à des organisations du monde entier pour traiter certains des problèmes de santé mondiaux les plus difficiles. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site bd.com.

*Les marques BD et BD MAX sont la propriété de BD (Becton, Dickinson and Company).

*VIASURE est une marque déposée de CerTest Biotec, S.L.

Contacts :





Nelson Fernandes,

Directeur général de CerTest Biotec

(+34) 976 520 354 ;

[email protected]





Kristen Cardillo Kristen M. Stewart, CFA BD Corporate Communications Relations avec les investisseurs de BD 201-847-5657 201-847-5378 [email protected] [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/617615/BD_Logo.jpg

Related Links

www.bd.com



SOURCE BD (Becton, Dickinson and Company)