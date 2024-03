Cervoz au salon Embedded World 2024 : renforcer l'industrie avec des solutions prêtes pour l'avenir

TAIPEI, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, leader dans le domaine des solutions de stockage, de mémoire et d'extension de qualité industrielle, est heureux d'annoncer sa participation au salon Embedded World 2024. Du 9 au 11 avril, au hall 1, stand 1-401 à Nuremberg, en Allemagne.

Lors de cet événement, Cervoz présentera ses solutions avancées dans des thèmes faisant écho aux tendances industrielles actuelles, en mettant en avant l'informatique de pointe, la conception compacte, l'interconnectivité, et bien plus. Vous trouverez ci-dessous les points forts du salon qui méritent d'être vus.

Informatique périphérique et IA : compacité et haute performance

Reconnaissant la montée en puissance de l'informatique périphérique, Cervoz présente ses solutions M.2 2230 (A+E Key) NVMe Gen3x2, la série T425 . Conçue pour les appareils sans ventilateur et les appareils de périphérie à espace restreint, la série T425 offre un transfert de données à grande vitesse sans occuper les emplacements M.2 2280/2242 habituels. Pour l'IA et les tâches informatiques à haute performance, Cervoz présente la série DDR5-5 600 MHz , qui surpasse de plus de 50 % le taux de transfert de la DDR4-3 200 MHz classique. De plus, la dernière carte LAN PCIe 10GbE compacte à profil bas améliore considérablement la bande passante du réseau en la multipliant par 10 par rapport à Gigabit Ethernet, ce qui stimule l'efficacité des données dans les réseaux IdO densément interconnectés.

Vision industrielle : précision et fiabilité en temps réel

Les disques SSD NVMe PCIe Gen4x4 de Cervoz présentent des vitesses de lecture et écriture rapides pour le traitement d'images en temps réel, tout en étant dotés de solutions thermiques avancées telles que des coussinets en graphène et des dissipateurs thermiques pour garantir des performances constantes. La gamme comprend des modules DDR5 avec ECC (Error Correction Code) pour un fonctionnement précis essentiel aux applications de vision industrielle. Il existe également des cartes d'extension Ethernet aux formats M.2, mini PCIe et PCIe, garantissant un transfert de données robuste jusqu'à 10 GbE dans des températures extrêmes (-40° C à 85° C). L'intégration de PoE+ (Power over Ethernet) simplifie l'installation et réduit les coûts en combinant l'alimentation et le transfert de données dans un seul câble.

Haute endurance : résilience et protection contre les pertes de puissance

La gamme de produits robustes de Cervoz a fait l'objet de tests méticuleux et a obtenu des certifications de référence, telles que MIL-STD-810G pour les applications militaires et ISO-16750-3 pour les applications véhiculaires. Outre une large gamme de températures , la suite Power Loss Protection développée en interne surveille activement et protège l'intégrité des données contre les fluctuations de l'alimentation. Powerguard , par exemple, fournit une alimentation auxiliaire pendant les pannes pour terminer les écritures en cours et empêcher la perte de données, avec une endurance de décharge 40 fois supérieure à celle des disques SSD standard, ce qui améliore considérablement la sécurité des données dans des conditions instables.

Solutions d'extension : interconnectivité améliorée

Cervoz présentera ses solutions d'extension polyvalentes répondant aux tendances industrielles actuelles. Il s'agit notamment de cartes d'extension M.2 prenant en charge la technologie CAN-Bus , de plus en plus adoptée dans l'automatisation automobile et industrielle, afin d'améliorer l'efficacité des communications, de simplifier le câblage et de réduire les coûts de maintenance. En outre, la dernière carte d'extension LVDS offre une connectivité d'affichage et une alimentation améliorées dans un seul câble. La gamme comprend également des cartes Wi-Fi 5/6 , qui offrent une connectivité sans fil à haut débit pour répondre à l'évolution des besoins industriels.

Menez l'avenir des industries — rejoignez Cervoz au salon Embedded World 2024 dans le hall 1, stand 1-401. Découvrez des innovations à l'épreuve du temps et des solutions adaptées à vos besoins avec les experts de Cervoz.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cervoz.com ou contactez [email protected] .

À propos de Cervoz

Basée à Taïwan, Cervoz Technology a près de 20 ans d'expérience dans le développement et la fourniture de solutions de stockage, de mémoire et d'extension de qualité industrielle pour diverses applications industrielles.

