Cervoz auf der Embedded World 2024: Zukunftssichere Lösungen für die Industrie

TAIPEH, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, ein führender Anbieter von industriellen Speicher- und Erweiterungslösungen, freut sich, seine Teilnahme an der Embedded World 2024 bekannt zu geben. Vom 9. bis 11. April in Halle 1, Stand 1-401 in Nürnberg, Deutschland.

Auf der Veranstaltung wird Cervoz seine fortschrittlichen Lösungen in Themenbereichen vorstellen, die die heutigen Branchentrends widerspiegeln, wie z. B. Edge und Advanced Computing, kompaktes Design, Interkonnektivität und mehr. Nachfolgend finden Sie die Höhepunkte der Ausstellung, auf die Sie sich freuen können.

Edge Computing und KI: Kompaktheit und hohe Leistung

In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von Edge Computing stellt Cervoz M.2 2230 (A+E Key) NVMe Gen3x2-Lösungen vor: die T425-Serie Die T425-Serie wurde für platzbeschränkte Edge- und lüfterlose Geräte entwickelt und bietet Hochgeschwindigkeits-Datentransfer, ohne gängige M.2 2280/2242-Steckplätze zu belegen. Für KI- und Hochleistungsrechenaufgaben führt Cervoz die DDR5-5600MHz-Serie ein, die die herkömmliche DDR4-3200MHz um mehr als 50 % in der Übertragungsrate übertrifft. Darüber hinaus erhöht die neueste kompakte 10GbE PCIe LAN Card mit niedrigem Profil die Netzwerkbandbreite im Vergleich zu Gigabit Ethernet um das Zehnfache und steigert damit die Dateneffizienz in dicht vernetzten IoT-Netzwerken.

Industrielle Bildverarbeitung: Echtzeit-Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Die NVMe PCIe Gen4x4 SSDs von Cervoz bieten schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten für die Bildverarbeitung in Echtzeit und verfügen über fortschrittliche thermische Lösungen wie Graphen-Pads und Kühlkörper, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Die Produktreihe umfasst DDR5-Module mit ECC (Error Correction Code) für einen präzisen Betrieb, der für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen unerlässlich ist. Außerdem gibt es Ethernet-Erweiterungskarten in den Formaten M.2, mini PCIe und PCIe, die eine robuste Datenübertragung bis zu 10GbE bei extremen Temperaturen (-40°C bis 85°C) gewährleisten. Die Integration von PoE+ (Power over Ethernet) vereinfacht die Installation und senkt die Kosten durch die Kombination von Strom- und Datenübertragung in einem einzigen Kabel.

Hohe Beständigkeit: Ausfallsicherheit und Schutz vor Stromausfall

Die robuste Produktpalette von Cervoz wurde sorgfältigen Tests unterzogen und hat Benchmark-Zertifizierungen erhalten, z. B. MIL-STD-810G für den militärischen Einsatz https://bit.ly/48WXUIg und ISO-16750-3 für Fahrzeuganwendungen. Neben der breiten Temperaturspanne überwacht und schützt die eigens entwickelte Power Loss Protection-Suite aktiv die Datenintegrität bei Stromschwankungen. Powerguard beispielsweise liefert bei Stromausfällen Hilfsenergie, um laufende Schreibvorgänge abzuschließen und Datenverluste zu verhindern. Die Entladedauer ist 40-mal höher als bei Standard-SSDs, wodurch die Datensicherheit unter instabilen Bedingungen erheblich verbessert wird.

Erweiterungslösungen: Verbesserte Interkonnektivität

Cervoz wird vielseitige Erweiterungslösungen präsentieren, die den aktuellen industriellen Trends entsprechen. Dazu gehören M.2-Erweiterungskarten, die die CAN-Bus-Technologie unterstützen. Diese wird zunehmend von der Automobil- bis zur Industrieautomation eingesetzt, um die Kommunikationseffizienz zu verbessern, die Verkabelung zu vereinfachen und die Wartungskosten zu senken. Darüber hinaus bietet die neueste LVDS-Erweiterungskarte verbesserte Display-Konnektivität sowie eine Stromversorgung über ein einziges Kabel. Das Portfolio umfasst auch Wi-Fi 5/6-Karten, die drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die sich entwickelnden industriellen Anforderungen bieten.

Gestalten Sie die Zukunft der Industrie und besuchen Sie Cervoz auf der Embedded World 2024 in Halle 1, Stand 1-401. Entdecken Sie zukunftssichere Innovationen und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen mit den Experten von Cervoz.

