CES 2022: Coway bringer flere smarte hjemmeprodukter til Nord-Europa

«Målet vårt har alltid vært å gjøre folks liv bedre og sunnere, og vi har gleden av å vise frem våre nyeste innovasjoner og designer på CES 2022 og på nett,» sa Rodney Ryu, administrerende direktør for Coway Europe B.V. «Å skape sunne hjemmemiljøer er nå viktigere enn noensinne, og bedre luft, vann og søvn kan gjøre en enorm forskjell. Vi håper våre smarte produkter gir brukerne mulighet til å leve et sunnere liv.»

Coways kraftige løsninger for luftrensing kommer tili Nord-Europa

Siden vi kom inn på markedet i 2010, har Coway hatt en dominerende posisjon i den nordeuropeiske sektoren for luftrensing. Den eksklusive Airmega-serien har vært en hit i skandinaviske hjem, og blir skrytt opp i skyene for sin fremragende kapasitet for luftfiltrering og brukervennlige funksjonalitet. Den CES-utstilte, prisbelønte AP-1220B[1] og AP-1019C[2] er nå tilgjengelig i regionen.

Det som gjør at Coways luftrensere skiller seg ut, er det nyeste luftfiltreringssystemet HyperCaptive™. Alle Coway Airmega-luftrensere er drevet av denne teknologien, som har et forfilter, aktivt karbonfilter og grønt HEPA™-filter. HyperCaptive™-luftfiltreringssystemet fjerner nano-partikler helt ned til 0,01 mikrometer (inkludert allergener, bakterier, flass, støv, gass, mugg og virus) fra luften for å eliminere innendørs luftforurensning. Systemets effektivitet er bevist av uavhengige forskningslaboratorier i Korea, Japan og USA.

Etter å ha sjarmert skandinavene med AP-1220B og AP-1019C, gleder Coway seg til å introdusere den vakkert designede, men likevel kraftige luftrenseren AP-1720.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke https://coway.se eller https://coway.dk.

[1] AP-1220B, som har den revolusjonerende MegaJet™-teknologien, vant internasjonale designpriser og ble rangert på 1. plass av det prestisjetunge svenske produkttestlaboratoriet Testfakta. [2] AP-1019C, som er konstruert for enkelt vedlikehold og rengjøring av filtrene, har fått utmerkelser for design ved tre internasjonale prisutdelinger – IF Design Award, Good Design Award og IDEA Award.

Coway, «The Best Life Solution Company», ble etablert i Korea i 1989 og er et ledende selskap innen helseprodukter til hjemmet. Selskapet gjør folks liv sunt og behagelig med nyskapende husholdningsapparater som vannrensere, luftrensere, bideer og madrasser. Siden Coway ble grunnlagt, har selskapet blitt en leder innen miljørelaterte husholdningsapparater gjennom intensiv forskning, ingeniørvirksomhet, utvikling og kundeservice. Selskapet har vist sitt engasjement for innovasjon gjennom prisbelønte produkter, hjemmehelseekspertise, uovertruffen markedsandel, kundetilfredshet og merkevaregjenkjenning. Coway fortsetter å innovere ved å diversifisere produktlinjer og akselerere virksomheten utenlands i Malaysia, USA, Thailand, Kina, Indonesia, Vietnam, Japan og Europa, basert på suksessen i Korea.

For mer informasjon: http://www.coway.com/ eller http://newsroom.coway.com.

