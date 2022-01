CES 2022: Coway lanserar fler smarta hemprodukter i norra Europa

Efter en framgångsrik presentation på CES 2022, syftar Coway nu till att introducera smarta hemprodukter för sundare livsstil på den nordeuropeiska marknaden

SEOUL, Sydkorea, 7 januari 2022 /PRNewswire/ – Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company," har denna vecka visat upp sina senaste innovationer inom hälso- och sjukvårdsapparater för hemmet på CES 2022. Företagets madrasser, vattenrenare, luftrenare och bidéer ansågs vara några av evenemangets innovationer som måste ses.