CES 2023: LG anuncia lançamento global de eletrodomésticos revolucionários LG 'ThinQ UP'

Proporcionando uma experiência positiva para o cliente, os novos eletrodomésticos da LG podem ser atualizados com novos recursos adaptados às diferentes necessidades e estilos de vida

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anunciou o lançamento global de seus eletrodomésticos atualizáveis LG ThinQ UP, incluindo geladeiras, lavadoras e secadoras, fornos e lava-louças. Capazes de se adaptar às necessidades únicas e aos estilos de vida de cada cliente, os eletrodomésticos da LG permitem que os usuários desfrutem de novos recursos e funções sem a necessidade de fazer compras adicionais. Lançado na Coreia do Sul em janeiro de 2022, o LG ThinQ UP começará a ser lançado internacionalmente a partir de março de 2023 nos EUA, com disponibilidade em outros mercados importantes, como o Brasil, a seguir.

Divulgação: LG Electronics (PRNewsfoto/LG Electronics do Brasil)

Criados em torno do conceito centrado no cliente para Evoluir com Você, os eletrodomésticos LG ThinQ UP podem incorporar novos recursos ao longo de sua vida – proporcionando mais valor aos usuários, ao longo do tempo. A LG desenvolverá continuamente atualizações de software e complementos de hardware fáceis de instalar, oferecendo opções especializadas e novas conveniências com base nos padrões de uso e sugestões dos proprietários de eletrodomésticos ThinQ UP.

Um dos recursos personalizados disponíveis para download em 2023, o Modo de Economia na Lavagem de Roupa pode ser aplicado a modelos de secadoras com LG ThinQ UP. Extremamente útil para aqueles momentos em que você não pode tirar a roupa imediatamente da secadora, esta função mantém o tambor girando após o término do ciclo e até que a porta da secadora seja aberta, para evitar que as roupas fiquem amassadas e com odor.

Outro recurso oferecido é o Controle de Brilho Noturno Aprimorado para refrigeradores com o LG ThinQ UP, que torna a iluminação interna dos refrigeradores mais suave à noite para não "cegar" os usuários quando eles abrem a porta. Todos os novos recursos de software são opcionais e podem ser facilmente baixados do aplicativo LG ThinQ1.

"O LG ThinQ UP é um novo paradigma na indústria de eletrodomésticos, como uma nova solução inovadora que oferece valor sem precedentes ao cliente e experiências de usuário diferenciadas", disse Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Continuaremos a oferecer soluções sofisticadas de estilo de vida que fornecem desempenho personalizado, recursos convenientes e capacidade de atualização customizável".

1 Os recursos do ThinQ UP estão disponíveis nos modelos de produtos limitados lançados após o quarto trimestre de 2022 nos Estados Unidos.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

SOBRE A LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company

A LG Home Appliance & Air Solution Company é líder global em eletrodomésticos, soluções domésticas inteligentes, soluções de ar, bem como produtos visionários com LG ThinQ. A empresa está criando várias soluções com suas principais tecnologias líderes do setor e está empenhada em tornar a vida melhor e mais saudável para os consumidores, desenvolvendo soluções de cozinha, eletrodomésticos, HVAC e purificação de ar criteriosamente projetadas. Juntos, esses produtos oferecem conveniência aprimorada, excelente desempenho, operação eficiente e benefícios atraentes para a saúde. Para mais notícias sobre a LG, visite www.LGnewsroom.com.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1982680/ThinQ_UP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976156/2560px_LG_logo__2015__svg_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976155/Logo_of_Consumer_Electronics_Show_svg_Logo.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil