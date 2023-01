CES 2023: Linha LG gram 2023 oferece uma experiência de usuário mais estilosa e poderosa

Portfólio ampliado de laptops LG gram ultraleves apresentam novos modelos OLED, projetados para atender às diversas necessidades dos consumidores atuais

SÃO PAULO, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresentou uma linha ampliada do LG gram que oferece mais diversidade do que nunca, graças à chegada dos novos e apaixonantes LG gram Ultraslim e LG gram Style na CES 2023. O LG gram continua a fornecer potência e portabilidade, reunindo especificações premium em formatos elegantes e ultraleves, proporcionando a conveniência de poderem ser levados para qualquer lugar e experiências excepcionais do usuário.

LG gram Ultraslim

A atração principal na CES 2023 foi o novíssimo LG gram Ultraslim (15Z90RT), o modelo gram mais fino até agora. Um laptop projetado para usuários que buscam portabilidade suprema, o Ultraslim tem um peso ultraleve de apenas 998 gramas e uma profundidade de apenas 10,99 milímetros quando fechado; aproximadamente a mesma espessura de um smartphone ou bloco de notas. Embora seja o gram mais fino da linha de 2023, o 15Z90RT ainda oferece qualidade de imagem e poder de processamento impressionantes, incluindo uma tela OLED de 15,6 polegadas com revestimento antirreflexo de baixa reflexão (AGLR) e 13ª geração do processador Intel® Core™ com núcleos de desempenho (P-Cores). Para melhorar ainda mais a excelente portabilidade do novo modelo, o laptop conta com um adaptador ultracompacto1.

LG gram Style

Os laptops LG gram Style, oferecidos em versões de 16 e 14 polegadas (modelos 16Z90RS e 14Z90RS), foram criados para pessoas que gostam de expressar seu estilo único em qualquer lugar. Ambos os modelos apresentam um design de vidro elegante que faz com que cada uma das opções de cores disponíveis brilhe e mude dinamicamente, dependendo da luz e do ângulo. O foco no design continua dentro dos novos grams, com um teclado e touchpad háptico "oculto" com retroiluminação de LED suave que se ilumina ao toque do usuário.

Apesar da atenção ao design, os laptops LG gram Style oferecem muito mais do que apenas boa aparência. Cada um tem uma tela OLED com revestimento antirreflexo de baixa reflexão 16:10 com alta taxa de atualização e possui processador Intel Core de 13ª geração e uma unidade de estado sólido (SSD) Gen4 NVMe. Como todos os outros modelos da linha gram diversificada de 2023, o 16Z90RS e o 14Z90RS suportam conectividade Thunderbolt 4 e HDMI e oferecem áudio atmosférico com Dolby Atmos, introduzido este ano no LG gram.

Linha completa

Juntamente com os novos Ultraslim e Style para 2023, a linha deste ano apresenta novos laptops grams 17, 16, 15 e 14 polegadas (modelos 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R e 14Z90R); cada um fornecendo a combinação exclusiva da marca de forte desempenho e design leve e compacto. Ótimo para produtividade e entretenimento, os mais recentes grams de 17 e 16 polegadas são equipados com uma GPU para laptop NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 GB, processador Intel - Core de 13ª geração e um SSD Gen4 NVMe. Cada um dos novos modelos pesa menos de 1,45 kg – apesar de terem uma bateria2 grande que pode suportar mais de 20 horas de reprodução de vídeo com uma única carga3 – e vem com o mesmo adaptador convenientemente compacto incluído no LG gram Ultraslim.

Os novos grams da LG também apresentam excelente qualidade de imagem, com todos os modelos empregando um painel IPS com revestimento antirreflexo. A novidade para este ano é o suporte à taxa de atualização variável (VRR, na sigla em inglês)4 que permitirá que os usuários do LG gram desfrutem de gráficos perfeitos, sem falhas e sem interrupção durante os jogos, enquanto a chegada do Dolby Atmos proporcionará áudio imersivo que ajuda a dar mais vida aos filmes, músicas e jogos.

LG gram 2 em 1

O LG gram 2 em 1 e +view para LG gram também recebem modelos atualizados para 2023. O novo 2 em 1, que vem em tamanhos de 16 e 14 polegadas (modelos 16T90R e 14T90R), dá aos usuários a liberdade de mudar de laptop para tablet, ou vice-versa, sempre que quiserem. Junto com seu design de bisel superfino de 4 vias e estrutura de alumínio robusta e fina, o mais recente gram conversível possui um conjunto de aplicativos de anotações e desenho pré-instalados e otimizados para uso com a caneta LG Stylus (Wacom AES 2.0).

Enquanto isso, o monitor portátil da LG +view para LG gram (modelo 16MR70) permite que os usuários dupliquem o tamanho da tela e desfrutem de multitarefas mais fáceis onde quer que estejam. Aprimorada para o novo ano, a versão mais recente da solução de tela portátil da LG apresenta duas portas USB Type-C, permitindo que os usuários se conectem a dois dispositivos simultaneamente e aproveitem a conveniência do fornecimento de energia bidirecional.

"Com a chegada dos novos gram Ultraslim e gram Style, a linha 2023 LG gram fica ainda mais diversificada", disse Seo Young-jae, vice-presidente sênior e chefe da unidade de negócios de TI da LG Electronics Business Solutions Company. "Com uma marca líder no mercado de laptops ultraleves na última década, o LG gram continuará a introduzir novos fatores diferenciais para atender às necessidades e gostos dos consumidores em todo o mundo".

Os visitantes da CES 2023 em Las Vegas, de 5 a 8 de janeiro, puderam experimentar os mais recentes produtos LG gram no stand da LG (nº 15501, Las Vegas Convention Center). A nova linha LG gram será lançada globalmente a partir do próximo mês na Coréia5.

Especificações:



LG gram Ultraslim (15Z90RT) LG gram Style (16Z90RS) LG gram Style (14Z90RS) LG gram 2 em 1 (16T90R) LG gram 2 em (14T90R)

Tamanho da tela 15,6 polegadas 16 polegadas 14 polegadas 16 polegadas 14 polegadas

Display FHD (1,920 x 1,080) OLED WQXGA+ (3,200 x 2,000) OLED WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED WQXGA (2,560 x 1,600) Touch IPS Display,

Corning® Gorilla Glass® Victus® WUXGA (1,920 x 1,200) Touch IPS Display, Corning® Gorilla Glass® Victus®

Brilho (Típico) 400nit 400nit 400nit 350nit 350nit

Taxa de atualização 60Hz 120Hz 90Hz 60Hz 60Hz

Peso 998g 1,230g 999g 1,480g 1,250g

Tamanho 356.0 x 227.45 x 10.99 -12.55mm 355.1 x 241.3 x 15.9mm 311.6 x 213.9 x 15.9 mm 356.6 x 248.3 x 16.95mm 314 x 219.5 x 16.75mm

Bateria 60Wh 80Wh 72Wh 80Wh 72Wh

CPU 13ª geração do Intel Gen Processador GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU Memória 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 Armazenamento 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe™) Caixas de som 2.0W x 2 3.0W x 2 2.0W x 2 2.0W x 2 2.0W x 2

Durabilidade Padrão Militar MIL-810H Porta I/O 2x Tipo C (TBT4, PD), 1x Tipo C (PD), H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2, Micro SD, H/P

Softwares LG Smart Assistant LG Glance by Mirametrix® PCmover Professional OLED Care LG Smart Assistant, LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional LG Smart Assistant LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional, Wacom notes, Bamboo Paper LG Pen Settings

Webcam Câmera IR FHD Acessório - - - LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP) USB-C to HDMI adapter Adaptador USB-C para HDMI





LG gram 17 (17Z90R) LG gram 16 (16Z90R) LG gram 15 (15Z90R) LG gram 14 (14Z90R) Tamanho da tela 17 polegadas 16 polegadas 15.6 polegadas 14 polegadas Display WQXGA (2,560 x 1,600) IPS WQXGA (2,560 x 1,600) IPS FHD (1,920 x 1,080) IPS WUXGA (1,920 x 1,200) IPS Brilho (Típico) 350nit / 400nit (VRR) Taxa de atualização 31-144Hz (VRR), 60Hz (normal) 60Hz 60Hz t Peso 1,350g (iGPU) 1,450g (dGPU) 1,199g (iGPU) 1,299g (dGPU) 1,140g 999g Tamanho 378.8 x 258.8 x 17.8mm 355.1 x 242.3 x 16.8mm 356.1 x 222.9 x 17.4mm 312 x 213.9 x 16.8 mm Bateria 80Wh (iGPU) 90Wh (dGPU) 80Wh (iGPU) 90Wh (dGPU) 80Wh 72Wh CPU 13ª geração do Intel Processador GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU Memória 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 Armazenamento 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe™) Caixas de som 2.0W x 2 (iGPU), 3.0W x 2 (dGPU) 2.0W x 2 (iGPU), 3.0W x 2 (dGPU) 1.5W x 2 1.5W x 2 Durabilidade MIL-STD-810G Porta I/O* 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P Softwares LG Smart Assistant, LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional Webcam Webcam Full HD com Sensor IR

















1 O adaptador ultracompacto está incluído na série LG gram de 2023 vendida em mercados selecionados.

2 Os modelos 17Z90R e 16Z90R estão equipados com uma bateria de 90Wh.

3 Confirmado em testes conduzidos pela LG, brilho da tela abaixo de 150 nits, configuração sem fio desligada, conteúdo reproduzido via Microsoft Movies & TV, fones de ouvido conectados.

4 A taxa de atualização variável (VRR) é suportada apenas nos modelos 17Z90R e 16Z90R com opção de GPU.

5 As datas de lançamento podem variar de acordo com o modelo e o mercado.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

