CES 2023: Nova LG OLED TV sem fios redefine a liberdade de design

Atingindo uma conquista impressionante, a gigantesca TV OLED de 97 polegadas vem com transmissão de vídeo e áudio em tempo real sem fios com até 4K e 120 Hz

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está apresentando sua LG Signature OLED M de 97 polegadas (modelo M3), a primeira TV do mundo com tecnologia sem fios1, uma solução habilitada para transmissão em tempo real de vídeo e áudio de até 4K e 120Hz. A nova e revolucionária LG OLED M3 oferece qualidade superior de imagem e som, bem como maior flexibilidade para instalar e conectar. Uma conquista impressionante de tecnologia e design, a 4K OLED sem fio da LG recebeu o Prêmio de Inovação CES de 2023 em duas categorias2.

Divulgação: LG Electronics Divulgação: LG Electronics (PRNewsfoto/LG Electronics do Brasil)

Ao contrário das TVs convencionais, onde todas as portas de entrada para conectar dispositivos externos estão localizadas na parte traseira ou nas laterais, a M3 vem com uma caixa Zero Connect separada que envia sinais de vídeo e áudio sem fio para a tela cinematográfica de 97 polegadas da LG. Como pode ser colocada longe da TV, a caixa Zero Connect ajuda a criar um ambiente de visualização mais limpo e livre de distrações e oferece aos usuários maior liberdade para organizar seu espaço. A caixa vem com várias portas para conectar dispositivos HDMI comumente usados, como decodificadores de cabo/satélite e consoles de jogos e pode se conectar sem fio com Sound Bars compatíveis para um áudio mais rico e poderoso e a conveniência de não ter cabos.

A M3 e sua caixa Zero Connect oferecem aos usuários mais liberdade para organizar seu espaço, permitem que os usuários instalem facilmente a nova LG OLED TV sem cabos emaranhados, elevando as experiências de visualização dos usuários e com o minimalismo elegante do One Wall Design da TV de 97 polegadas tornando-se ainda mais deslumbrante.

A solução sem fio da LG aproveita tecnologias de ponta para fornecer transmissão confiável de vídeo e áudio para a tela OLED com pixels que se autoiluminam da M3, permitindo que os usuários desfrutem de conteúdo em 4K 120 Hz e som claro e nítido sem interrupção ou diminuição da qualidade.

Para garantir a transferência perfeita de dados da caixa para a TV, a empresa desenvolveu um algoritmo que identifica instantaneamente o caminho de transmissão ideal. O algoritmo também ajuda a minimizar erros ou interrupções de transmissão, pois pode reconhecer mudanças no ambiente imediato – como pessoas ou animais de estimação se movendo pela sala – e alternar os caminhos, por conseguinte.

Além disso, para captar o sinal com força máxima, a antena da caixa pode ser facilmente rodada e/ou inclinada para se alinhar à localização da TV. Para máxima usabilidade, a caixa Zero Connect é habilitada para reconhecimento de voz, o que significa que os usuários podem ligar e gerenciar a M3 e os dispositivos conectados usando comandos de voz simples.

Apesar do tamanho imponente de sua tela, a M3 combina facilmente com a decoração, graças ao seu discreto One Wall Design. A M3 e seu suporte integrado ficam nivelados contra a parede sem espaços visíveis, apresentando uma estética chique de galeria de arte que aumenta a excelente qualidade de imagem da TV.

A LG OLED 4K TV de ponta com solução sem fio Zero Connect estará em exibição durante a CES 2023, de 5 a 8 de janeiro, no estande da empresa (No. 5501, Central Hall, Las Vegas Convention Center). Acompanhe todos os anúncios interessantes da LG na CES seguindo #LGCES2023 nas redes sociais e, para conhecer todas as novidades, acesse o site: https://www.lg.com/br/ces.

1 Zero Connect entre a tela da TV e AV Box.

2 Exibição de vídeo e Tecnologias Incorporadas

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site

Instagram

Twitter

YouTube

Facebook

Linkedin

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1979178/TV_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1979179/TV_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976156/2560px_LG_logo__2015__svg_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976155/Logo_of_Consumer_Electronics_Show_svg_Logo.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil