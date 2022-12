CES 2023: OMRON Healthcare presenta iniciativas para promover su visión "Going for Zero" -- Eliminación de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares

KIOTO, Japón, 22 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (en adelante, la empresa) expondrá en la CES 2023 (*), la feria de tecnología de consumo más grande del mundo, que se llevará a cabo en Las Vegas desde el jueves, 5 de enero, hasta el domingo, 8 de enero. En la feria, la empresa exhibirá los dispositivos médicos y servicios digitales innovadores que se han presentado durante los últimos 50 años y que les han ayudado a promover la visión corporativa de "Going for Zero": la eliminación de los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Estas iniciativas incluyen los innovadores dispositivos para la salud cardiovascular, como el Complete (TM), el monitor de presión arterial para la parte superior del brazo con tecnología de ECG integrada y los servicios mundiales de monitoreo remoto de pacientes.

Como parte del evento, se llevará a cabo una conferencia de prensa exclusiva para los medios de comunicación el 4 de enero de 2023 desde las 3:00 p. m. hasta las 3:45 p. m. (hora estándar del Pacífico). Ranndy Kellogg, director ejecutivo de OMRON Healthcare, Inc., y otros altos ejecutivos presentarán las iniciativas que han impulsado a la empresa a una sólida posición de liderazgo en salud cardiovascular.

Para apoyar el evento, se lanzará un sitio web especial el jueves, 15 de diciembre, que mostrará los entornos comerciales de la empresa, los temas de exhibición, la visión futura y los resultados de los últimos estudios clínicos.

Temas de la CES 2023

1. Detección temprana de enfermedades cardíacas mediante el monitoreo de la presión arterial + tecnología ECG

La fibrilación auricular (FA) es un tipo de latido cardíaco irregular, conocido como arritmia. Debido a que los síntomas pueden ser sutiles, simplemente pueden pasar desapercibidos, por lo que es difícil detectar la afección en una etapa inicial. Si no se controla, la FA aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular cinco veces más que el promedio. OMRON ha presentado el monitor de presión arterial para la parte superior del brazo con tecnología de ECG integrada a nivel mundial, con el objetivo de hacer que el registro diario de ECG sea una rutina junto con la medición de la presión arterial. El objetivo es detectar los riesgos de FA en una etapa inicial y evitar que empeore, con el fin de reducir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares mientras ayuda a promover la visión "Going for Zero" de la empresa.

2. Ampliación de la salud digital

OMRON connect (US/CAN/EMEA) es una aplicación móvil para la gestión de la salud. Analiza las tendencias de los datos más importantes de los usuarios mediante el uso de inteligencia artificial y sugiere programas óptimos de modificación de estilo de vida, entre otras ideas. OMRON connect se mostrará en el stand de exhibición de OMRON en la CES 2023.

3. Innovación de los servicios mundiales de monitoreo remoto de pacientes (MRP)

Se presentará una nueva plataforma MRP para diferentes enfermedades en el Reino Unido. El servicio, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2023, ayudará a los pacientes con enfermedades crónicas a compartir desde sus hogares los datos más importantes sobre su salud con sus médicos. El servicio permite a los médicos monitorear el estado físico y la adherencia a la medicación de sus pacientes para mejorar la gestión de los cuidados de enfermedades crónicas. En el Reino Unido, los pacientes tienen la opción de registrarse con un médico general (GP, por sus siglas en inglés) que atenderá a una amplia variedad de pacientes y afecciones, desde una visita inicial hasta un tratamiento a largo plazo. Como las afecciones de los pacientes se gestionan a través de la plataforma, se muestra que la carga de trabajo de un GP se reduce, y se puede esperar la detección temprana de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares graves. Además, el servicio MRP en los Estados Unidos, VitalSight (TM) de OMRON, también se exhibirá para compartir la eficacia del tratamiento y la economía de la salud de su servicio, incluidos testimonios de los médicos.

Información general del evento |

Fechas: del jueves, 5 de enero de 2023 al domingo, 8 de enero de 2023;

Lugar: Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC, por sus siglas en inglés);

Estilo de la exhibición: stand;

Número de stand: 8604;

Sitio de cobertura: https://healthcare.omron.com/ces2023

https://healthcare.omron.com/ (a nivel mundial)

