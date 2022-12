CES 2023:objetivo de "llegar a cero" de OMRON Healthcare

- CES 2023: OMRON Healthcare presenta iniciativas para alcanzar el objetivo de "llegar a cero": erradicar los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares

KYOTO, Japón, 21 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (en adelante, la Compañía) expondrá en CES 2023 (*), la mayor feria mundial de tecnología de consumo, que se celebrará en Las Vegas del jueves 5 al domingo 8 de enero. En la feria, la Compañía mostrará los innovadores dispositivos médicos y servicios digitales que ha introducido en los últimos 50 años y que le han ayudado a avanzar en la visión corporativa de "Going for Zero", la eliminación del infarto de miocardio y el ictus. Estas iniciativas incluyen dispositivos innovadores para la salud cardiaca como Complete (TM), el tensiómetro para la parte superior del brazo con tecnología ECG integrada, y sus servicios globales de monitorización remota de pacientes.

Como parte del evento, se celebrará una conferencia de prensa exclusiva para los medios de comunicación de 3pm a 3:45pm el 4 de enero de 2023 (PST). Ranndy Kellogg, consejero delegado de OMRON Healthcare, Inc. y otros altos ejecutivos presentarán las iniciativas que han impulsado a la Compañía a una sólida posición de liderazgo en salud cardiaca.

Como apoyo al evento, el jueves 15 de diciembre se lanzará un sitio web especial en el que se mostrarán los entornos empresariales de la Compañía, los temas de exposición, la visión de futuro y los últimos resultados de estudios clínicos.

Temas en CES 2023

1. Detección precoz de cardiopatías mediante la tecnología de monitorización de la presión arterial + ECG

La fibrilación auricular (FA) es un tipo de latido cardíaco irregular, conocido como arritmia. Como sus síntomas pueden ser sutiles, pueden pasar desapercibidos, por lo que es difícil detectarla en una fase temprana. Si no se controla, la fibrilación auricular quintuplica el riesgo medio de sufrir un ictus. OMRON ha introducido en todo el mundo el tensiómetro para la parte superior del brazo con tecnología ECG incorporada, con el objetivo de que el registro diario del ECG vital se convierta en una rutina junto con la medición de la presión arterial. El objetivo es detectar los riesgos de la fibrilación auricular en una fase temprana y evitar que empeore, con el fin de reducir el riesgo de infarto de miocardio e ictus y contribuir al avance de la visión de la empresa de "Going for Zero".

2. Expansión de la salud digital

OMRON connect (US/CAN/EMEA) es una aplicación móvil de gestión de la salud. Analiza las tendencias de los datos vitales de los usuarios utilizando tecnología de IA y sugiere programas óptimos de modificación del estilo de vida y otras perspectivas. OMRON connect se presentará en el stand de OMRON en CES 2023.

3. Innovación de los servicios globales de monitorización remota de pacientes (RPM)

En el Reino Unido se introducirá una nueva plataforma de RPM multienfermedad. El servicio, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2023, ayudará a los pacientes de enfermedades crónicas a compartir datos sanitarios vitales desde sus casas con sus médicos. El servicio permite a los médicos controlar el estado físico y la adherencia a la medicación de sus pacientes para mejorar la gestión de los cuidados crónicos. En el Reino Unido, los pacientes tienen la opción de registrarse con un médico de cabecera (GP) que atenderá a una amplia gama de pacientes y afecciones, desde una visita inicial hasta un tratamiento a largo plazo. Dado que las afecciones de los pacientes se gestionan mediante la plataforma, se ha demostrado que se reduce la carga de trabajo del médico de cabecera, al tiempo que cabe esperar una detección precoz de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares graves. Además, el servicio RPM de EE.UU., VitalSight (TM) de OMRON, también estará presente para compartir la eficacia de los tratamientos y la economía sanitaria de su servicio, con testimonios de médicos.

