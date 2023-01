CES 2023: Pantum lança a nova série de impressoras a laser coloridas CP2100/CM2100 com excepcional desempenho de cores

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Pantum, provedora líder de soluções de impressão que desenvolve, fabrica e distribui impressoras a laser e cartuchos de toner, lançou sua nova série de impressoras a laser coloridas CP2100/CM2100 na CES 2023, a maior e mais influente exposição tecnológica do mundo.

A nova impressora, capaz de impressão em cores de alta velocidade com excelente desempenho de cores, foi especialmente projetada para estúdios criativos, profissionais artísticos e escritórios.

Nova série de impressoras a Laser Colorida CP2100/CM2100 da Pantum

A série CP2100/CM2100 oferece desempenho incomparável e uma experiência de impressão otimizada:

Impressão em cores de alta velocidade: 20 páginas por minuto (ppm) para papel tamanho A4;

Compatível com o ChromeOS do Google Chromebook;

Suportada por um chip de segurança consumível para garantir uma experiência de impressão original e devolução de consumíveis para os parceiros da Pantum;

Oferece instalação de driver em uma etapa, modelo Wi-Fi compatível com configuração Bluetooth de redes sem fio, correção de cores aprimorada, equilíbrio de cores e recursos de correção RGB.

Além do novo lançamento, a Pantum também está apresentando uma linha de produtos de impressoras emblemáticas na CES 2023, incluindo a Elite Series, impressora a laser monocromática 3 em 1 M7310DW, impressoras A3, impressoras de etiquetas e scanners A4.

A Elite Series é uma coleção premium de seis modelos, oferecendo produtividade máxima com impressão de alta velocidade de até 40 ppm para papéis A4 e 42 ppm para cartas. Com um volume máximo de impressão mensal de 80 mil páginas, a série é impulsionada por projetos avançados, incluindo unidade de tambor de longa duração para 30 mil páginas, design separado de tambor e toner que são ecologicamente corretos e econômicos.

O modelo M7310DW da série M7310 lançado em 2022 possui função de digitalização dupla face de uma passagem que melhora significativamente a eficiência. Atinge 33 ppm ao imprimir papéis de tamanho A4 e também possui uma tela sensível ao toque de 3,5 polegadas, design separado de tambor e toner, funções convenientes, incluindo impressão direta de documentos de unidades flash USB e impressão confidencial com proteção aprimorada de privacidade de documentos importantes.

O modelo monofuncional da série CP2100 será lançado oficialmente no mercado em fevereiro de 2023, enquanto o modelo multifuncional CM2100 será lançado em junho de 2023.

Com um forte compromisso com a inovação de produtos, a Pantum melhorará e otimizará continuamente seu portfólio de produtos para trazer opções e soluções de impressoras mais diversificadas para usuários corporativos e familiares.

Sobre a Pantum

Fundada em 2010, a Pantum é uma fabricante de impressoras, com negócios que abrangem impressoras, materiais de impressão, soluções e serviços de impressão. Em 2011, a Pantum iniciou sua expansão no exterior com uma presença global atual em dezenas de países. Com sua tecnologia patenteada, a Pantum está comprometida em atender às crescentes necessidades de impressão, oferecendo produtos econômicos, fáceis de usar e com baixo consumo de energia, bem como soluções de impressão confiáveis. Hoje, a Pantum também está trazendo maior valor para seus clientes por meio de seus produtos econômicos e serviços premium.

Para mais informações, acesse nosso site, Facebook, Instagram e YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1978958/Pantum_New_CP2100_CM2100_Color_Laser_Printer_Series.jpg

FONTE Pantum

SOURCE Pantum