CES 2024: Timekettle brengt X1 AI Interpreter Hub uit, 's werelds eerste AI-tolkhub

LAS VEGAS, 17 januari 2024 /PRNewswire/ -- Timekettle, een snelgroeiende vernieuwer van cross-language communicatieoplossingen, heeft zijn nieuwste product, de X1 AI Interpreter Hub, uitgebracht op de Consumer Electronics Show (CES) 2024. De X1, een CES® 2024 Innovation Award-winnaar, is een van de populairste AI-producten op het evenement en wordt geprezen door topmedia en gebruikers.

Lees hier het volledig interactieve meerkanaals nieuwsbericht: https://www.multivu.com/players/English/9244951-ces-2024-timekettle-releases-x1-ai-interpreter-hub/

De X1 AI Interpreter Hub is een standalone apparaat dat wordt geleverd met oortjes, zodat gebruikers snel gesprekken kunnen starten zonder extra apps of complexe instellingen. Gebruikers hoeven alleen maar de oortjes uit te nemen, te delen en klaar. In tegenstelling tot traditionele vertaal-apps die heen-en-weer handelingen zoals een walkietalkie vereisen, detecteert de X1 het starten en stoppen van de spraak, waardoor een handenvrij gesprek mogelijk wordt. Bovendien beschikt de X1 nu voor het eerst over de innovatieve one dial-functie, waarmee in realtime in verschillende talen gebeld kan worden.

De X1 kan worden gebruikt als handheld vertaler, zodat gebruikers met slechts één tik moeiteloos een snelle en stressvrije communicatie kunnen uitvoeren. Dankzij het eerste meertalige simultaantolksysteem ter wereld ondersteunt het een soepele vertaling voor vergaderingen met maximaal 20 personen, waarbij maximaal vijf talen kunnen worden gebruikt. Dankzij de eenvoudige creatie van een kamer met een aanraking of via een code maakt de X1 het inhuren van meerdere tolken, het coördineren van verschillende apparatuur en het besteden van dagen aan voorbereidingen overbodig.

De X1, waarschijnlijk het meest geavanceerde product in de sector voor cross-language communicatieoplossingen, is klaar voor een nieuwe revolutie in cross-language communicatie. Pre-orders zijn nu beschikbaar op Timekettle's officiële website voor US$699.

"De gebruikers van Timekettle producten zijn artsen en patiënten, leraren en studenten, verkopers en klanten, atleten en coaches, vrijwilligers en vluchtelingen, en zelfs familieleden en geliefden. Voor ons is het spannendste deel niet het verkopen van het product, maar het zien van de 'Wow'-momenten en de tinteling in hun ogen tijdens de communicatie-ervaring. Communicatie is deel van de menselijke natuur; we zijn sociale dieren," aldus Leal Tian, CEO van Timekettle.

Over Timekettle

Timekettle werd opgericht in 2016 en is een toonaangevende en bekroonde leverancier van cross-language communicatieoplossingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Shenzhen, China, en Timekettle heeft ook een klantencentrum in Los Angeles, Verenigde Staten. De uitzonderlijke producten zijn bekroond met talrijke internationale onderscheidingen, waaronder de CES Innovation Award, de iF Design Award en de Japan Good Design Award.

