CES 2024: Timekettle lancia sul mercato X1 AI Interpreter Hub, dispositivo con IA primo al mondo

LAS VEGAS, 17 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Timekettle, azienda innovativa e in forte crescita che offre soluzioni per facilitare le comunicazioni tra lingue diverse, ha lanciato sul mercato il suo ultimo prodotto, l'X1 AI Interpreter Hub, al Consumer Electronics Show (CES) 2024. Il dispositivo X1, vincitore di un Innovation Award al CES® 2024, è uno dei prodotti con IA più popolari dell'evento e riceve le lodi dalle testate giornalistiche più prestigiose e dagli utenti.

Il dispositivo X1 AI Interpreter Hub è un pezzo unico fornito di auricolari, che consente agli utenti di iniziare delle conversazioni senza l'uso di ulteriori app e senza la necessità di disporre di altri dispositivi più complessi. Gli utenti devono solo tirare fuori gli auricolari, condividerli e il sistema è pronto all'uso. Al contrario delle classiche app per le traduzioni, che richiedono di parlare come se si stesse usando un walkie-talkie, l'X1 è in grado di rilevare l'inizio e la fine di una frase, facilitando così una conversazione a mani libere e senza dover impugnare dei dispositivi. Inoltre, per la prima volta, l'X1 ora include l'innovativa funzione "one dial" che consente di effettuare chiamate in tempo reale in lingue diverse.

Il dispositivo X1 può essere usato come traduttore portatile, permettendo agli utenti di conversare e discutere in modo semplice e senza stress, con un solo tap sul dispositivo. Grazie al primo sistema al mondo di interpretazione simultanea di più lingue, il dispositivo supporta facilmente traduzioni per meeting con fino a 20 persone e ben 5 lingue diverse. Creando una stanza con un tap o tramite un codice, l'X1 elimina la necessità di assumere più interpreti diversi e di coordinare più dispositivi diversi, così come riduce il tempo richiesto per la preparazione del tutto.

Il dispositivo X1, probabilmente il prodotto più avanzato nel campo delle soluzioni per le comunicazioni fra lingue diverse, è destinato a rivoluzionare di nuovo questo settore. Si possono ora effetuare i pre-ordini sul sito ufficiale di Timekettle al prezzo di US$699.

"Gli utenti che usano il prodotto di Timekettle sono dottori e pazienti, insegnanti e studenti, venditori e clienti, atleti e coach, volontari e rifugiati, persone di una stessa famiglia e i loro parenti più cari. Per noi, la parte più bella non riguarda la vendita del prodotto, ma il poter osservare tutti quei momenti "wow" di incredulità e felicità negli occhi di chi usa i nostri prodotti durante le proprie comunicazioni quotidiane. Comunicare fa parte della natura umana; siamo animali sociali", ha affermato Leal Tian, CEO di Timekettle.

Fondata nel 2016, Timekettle è un'azienda pluripremiata e leader nel settore delle soluzioni per facilitare le comunicazioni tra lingue diverse. Con base a Shenzhen, in Cina, Timekettle dispone anche di un centro per il servizio clienti a Los Angeles, negli Stati Uniti. I suoi eccezionali prodotti hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il CES Innovation Award, l'iF Design Award e il Japan Good Design Award.

