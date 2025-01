CES 2025 : Baseus dévoile des innovations révolutionnaires et une nouvelle gamme de produits

LAS VEGAS, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Faisant partie des plus grandes vitrines technologiques au monde, le CES vise à connecter les innovateurs, les visionnaires, les consommateurs et les médias pour dévoiler les derniers produits et les opportunités de réseautage avec les esprits les plus brillants.

Baseus CES 2025

Au CES 2025, Baseus dévoilera sa dernière gamme de produits, avec des innovations de pointe conçues pour redéfinir la technologie pour une nouvelle génération. Le lancement officiel des produits aura lieu au LVCC, South Hall 1, stand 31148, le 7 janvier 2025. Baseus présentera une série de solutions révolutionnaires conçues pour répondre au style de vie dynamique et audacieux des jeunes d'aujourd'hui.

Les gammes de produits innovants de Baseus

En tant que marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, Baseus est fier d'avoir créé plusieurs produits pionniers qui ont déjà changé l'industrie technologique. Baseus a commencé à développer sa technologie de solution de recharge par câble rétractable en 2016, ce qui a donné lieu à 10 ans d'innovation et à cinq générations d'avancées technologiques. Avec plus de 100 brevets techniques à son actif, Baseus s'impose comme le leader de l'industrie. Frost and Sullivan a certifié Baseus comme étant la première marque au monde de produits électriques rétractables en termes de volume de ventes pour trois années consécutives, de 2021 à 2023. Cette reconnaissance souligne l'engagement de la marque en faveur de l'innovation et d'une ligne de produits qui redéfinit l'excellence sectorielle.

La Baseus Nomos Series est une série de produits de recharge rapide de haute qualité adaptés à différents styles de vie - des programmeurs et des professionnels passionnés de technologie aux environnements de travail hybrides et à domicile. Elle comprend le chargeur de bureau rétractable Nomos 5-en-1 140W Qi2, la station de charge Nomos 8-en-1 Slim 67W Qi2, le bloc d'alimentation Nomos 45W 10000mAh à support magnétique Qi2 avec câble USB-C intégré, et le câble de charge Nomos rétractable type-C à type-C 100W 1,5m. Chaque produit de la gamme Baseus Nomos est conçu pour être portable, efficace et flexible, pour des solutions de recharge qui réinventent la façon dont vous travaillez.

La Baseus EnerCore Series est une gamme de chargeurs conçue pour les grands voyageurs et les amateurs d'activités de plein air - offrant une solution pratique, flexible et rapide pour garder vos appareils alimentés lors de chaque aventure. La gamme EnerCore comprend le chargeur rétractable EnerCore CJ11 avec double câble 67W, le chargeur rétractable EnerCore CJ11 avec un câble 45W, 67W, 100W, le bloc d'alimentation rétractable EnerCore CR11 45W, 67W 10 000 mAh, le bloc d'alimentation rétractable EnerCore CR11 100W 20 000 mAh , et le câble de charge rapide rétractable EnerCore type-C à type-C. La série EnerCore offre une recharge simplifiée et adaptable qui répond aux besoins du nomade moderne.

Les produits Baseus lauréats des CES Innovation Awards 2025

Les CES Innovation Awards 2025 ont également décerné à certains produits Baseus le titre de lauréat de l'événement, garantissant ainsi que les consommateurs, les marques et les médias prennent note de leur place prestigieuse parmi tous les produits présentés. Baseus a le privilège de compter deux produits parmi les lauréats des CES Innovation Awards 2025.

Le bloc d'alimentation Baseus EnerGeek MiFi a été choisi comme l'un des produits lauréats de Baseus au CES 2025. Le bloc d'alimentation 3-en-1 de 67 W est idéal pour la recharge en déplacement, que ce soit pour les loisirs ou les affaires. Avec un service de réseau 4G interrégional, vous pouvez profiter d'une connectivité optimale sur dix appareils dans plus de 100 pays, tandis que la conception eSIM garantit que les données peuvent être utilisées et rechargées facilement par le biais de l'application Baseus. Compacte, portable et légère, la solution offre une capacité de 20 000 mAh et des plans de données Internet mobiles fiables, personnalisables et flexibles.

La station d'accueil Spacemate Series 11-en-1 (version Mac), lauréate aux CES Innovation Awards 2025, est conçue pour redéfinir les espaces de travail efficaces. Elle prend en charge le triple affichage 4K@60Hz pour macOS, grâce à la technologie DisplayLink, offrant une productivité supérieure et une expérience visuelle améliorée adaptée aux exigences du travail moderne. Avec une transmission de données ultra-rapide de 10 Go/s et une charge rapide 100 W PD, elle garantit des performances élevées pour tout flux de travail professionnel. Doté d'un design vertical élégant et d'une base magnétique, elle simplifie l'installation, améliore la gestion des câbles et permet à votre espace de travail de rester propre et organisé. L'écran LED intégré fournit l'état de la connexion en temps réel pour chaque port, ajoutant une couche de fonctionnalité professionnelle. En outre, le bouton de verrouillage de l'écran garantit la sécurité des informations sensibles, combinant productivité, style et confidentialité dans un seul appareil innovant.

Baseus est ravi de dévoiler une gamme de nouveaux produits révolutionnaires au CES 2025. Le lancement officiel du produit aura lieu au LVCC, South Hall 1, stand 31148 le 7 janvier 2025. Nous nous réjouissons à la perspective de rencontrer des innovateurs partageant les mêmes idées et de présenter nos dernières avancées au monde entier.

À propos de Baseus

Fondé en 2011, Baseus est né de l'attention portée aux utilisateurs. L'entreprise incarne son slogan : Practical. Reliable. Base on User. Cette philosophie démontre la recherche d'une praticité ultime pour résoudre les problèmes des utilisateurs avec un design exceptionnel et tendance qui reflètent également la fiabilité, la qualité et le rapport coût-efficacité. Baseus propose une grande variété de produits, notamment des chargeurs portables, des chargeurs de bureau, des chargeurs muraux, des écouteurs sans fil et des stations d'accueil. Choisi par 300 millions d'utilisateurs et fournissant six milliards de services, Baseus fournit plus de 100 millions de produits pratiques et esthétiques chaque année, améliorant sans relâche le sentiment d'accomplissement des utilisateurs. Rejoignez la famille Baseus dès aujourd'hui pour découvrir un nouveau monde d'innovation technologique.

Personne de contact :

Nom : Baseus, équipe des relations publiques

Téléphone : +1 (213) 512-7063

Email : [email protected]

Baseus Technology (HK) Co, Ltd

