CES 2025: Baseus stellt bahnbrechende Innovationen und neue Produktpalette vor

LAS VEGAS, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die CES ist eines der größten Technologieereignisse der Welt. Sie soll Innovatoren, Visionäre, Verbraucher und Medien zusammenbringen, die neuesten Produkte vorstellen und die Möglichkeit bieten, mit Vordenkern in Kontakt zu treten.

Baseus CES 2025

Auf der CES 2025 wird Baseus sein neuestes Produktprogramm vorstellen, das bahnbrechende Innovationen präsentiert, die die Technologie für eine neue Generation neu definieren. Die offizielle Veranstaltung zur Produkteinführung findet am 7. Januar 2025 im LVCC, South Hall 1, Stand 31148 statt. Baseus wird eine Reihe von bahnbrechenden Lösungen vorstellen, die auf den dynamischen, dynamischen Lebensstil der heutigen Jugend zugeschnitten sind.

Innovative Produktlinien von Baseus

Als weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik ist Baseus stolz darauf, mehrere bahnbrechende Produkte entwickelt zu haben, die die Technologiebranche bereits verändert haben. Baseus begann 2016 mit der Entwicklung seiner Technologie für Ladegeräte mit einziehbaren Kabeln und blickt auf 10 Jahre Innovation und fünf Generationen technologischer Fortschritte zurück. Mit über 100 technischen Patenten hat sich Baseus als Branchenführer etabliert. Frost and Sullivan hat Baseus für drei aufeinanderfolgende Jahre, von 2021 bis 2023, als weltweit führende Marke für einziehbare Stromversorgungsprodukte nach Verkaufsvolumen zertifiziert. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement der Marke für Innovation und eine Produktlinie, die in der Branche neue Maßstäbe setzt.

Die Baseus Nomos Serie ist eine hochwertige und fortschrittliche Schnelllade-Produktserie, die sich an verschiedene Lebensstile anpasst – von Programmierern und technisch versierten Profis bis hin zu Hybrid- und Homeoffice-Arbeitsumgebungen. Dazu gehören das einziehbare Nomos 5-in-1 140 W Qi2 Desktop-Ladegerät, die Nomos 8-in-1 Slim 67 W Qi2 Ladestation, die Nomos Qi2 Magnetic Bracket 45-W-Power-Bank, 10.000 mAh, mit integriertem USB-C Kabel, und das einziehbare Ladekabel Nomos Typ-C auf Typ-C, 100 W, 1,5 m. Alle Produkte der Nomos-Produktlinie von Baseus sind tragbar, effizient und flexibel und bieten Ladelösungen, die Ihre Arbeitsweise neu definieren.

Die Baseus EnerCore-Serie ist eine Ladestation, die für Vielreisende und Outdoor-Fans entwickelt wurde. Sie bietet eine praktische, flexible und schnelle Lösung, um Ihre Geräte bei jedem Abenteuer mit Strom zu versorgen. Die EnerCore-Reihe umfasst das einziehbare Ladegerät EnerCore CJ11 mit 67-W-Dual-Kabel, das einziehbare Ladegerät EnerCore CJ11 mit 45-W-Kabel, 67-W-Kabel, 100-W-Kabel, die einziehbare Powerbank EnerCore CR11 45 W, 67 W, 10.000 mAh, die einziehbare Powerbank EnerCore CR11 100 W, 20.000 mAh und das einziehbare Schnelladekabel EnerCore Typ-C auf Typ-C. Die EnerCore-Serie bietet vereinfachtes und anpassungsfähiges Laden, das den Bedürfnissen des modernen Nomaden entspricht.

Auszeichnung von Baseus mit den CES Innovation Awards

Im Rahmen der CES Innovation Awards 2025 wurden bestimmte Baseus-Produkte mit dem Titel „Preisträger" ausgezeichnet, um sicherzustellen, dass Verbraucher, Marken und Medien ihren prestigeträchtigen Platz unter den ausgestellten Produkten sehen können. Baseus hat das Privileg, mit zwei Produkten bei den CES Innovation Awards 2025 ausgezeichnet zu werden.

Die Baseus EnerGeek MiFi Power Bank wurde als eine der Baseus CES-Auszeichnungen für 2025 ausgewählt. Die 3-in-1-Powerbank mit 67 W ist ideal zum Aufladen unterwegs – ob in der Freizeit oder im Beruf. Mit dem regionenübergreifenden 4G-Netzwerkservice können Sie nahtlose Konnektivität auf bis zu 10 Geräten in über 100 Ländern genießen, während ein eSIM-Design sicherstellt, dass Daten einfach über die Baseus-App genutzt und aufgeladen werden können. Das kompakte, tragbare und leichte Design ist mit einer Kapazität von 20.000 mAh sehr leistungsstark und bietet gleichzeitig zuverlässige, anpassbare und flexible mobile Internet-Datenpläne.

Die Spacemate Series 11-in-1-Docking-Station (Mac Version), ausgezeichnet mit dem CES Innovation Award 2025, wurde entwickelt, um effiziente Arbeitsumgebungen neu zu definieren. Sie unterstützt 4K 60-Hz-Triple-Display für macOS, angetrieben durch DisplayLink-Technologie, und sorgt so für überragende Produktivität und ein verbessertes visuelles Erlebnis, das auf moderne Arbeitsanforderungen zugeschnitten ist. Mit der ultraschnellen Datenübertragung von 10 Gbit/s und der 100-W-PD-Schnellladung gewährleistet es eine nahtlose und leistungsstarke Leistung für jeden professionellen Workflow. Das schlanke, aufrechte Design mit Magnetfuß vereinfacht die Einrichtung, verbessert das Kabelmanagement und sorgt für einen sauberen und organisierten Arbeitsplatz. Der eingebaute LED-Bildschirm zeigt den Verbindungsstatus für jeden Anschluss in Echtzeit an und bietet so eine zusätzliche professionelle Funktionalität. Darüber hinaus gewährleistet die Bildschirmsperrtaste die Sicherheit sensibler Daten und vereint Produktivität, Stil und Privatsphäre in einem einzigen, innovativen Gerät.

Baseus freut sich, auf der CES 2025 eine Reihe bahnbrechender neuer Produkte vorstellen zu können. Die offizielle Veranstaltung zur Produkteinführung findet am 7. Januar 2025 im LVCC, South Hall 1, Stand 31148 statt. Wir freuen uns darauf, mit gleichgesinnten Innovatoren in Kontakt zu treten und unsere neuesten Fortschritte mit der Welt zu teilen.

Informationen zu Baseus

Das 2011 gegründete Unternehmen Baseus wurde aus der Sorge um die Nutzer geboren. Das Unternehmen verkörpert seinen Slogan: Praktisch. Zuverlässig. Benutzerorientiert. Dies zeigt das Streben nach ultimativer Praktikabilität, um die Probleme der Benutzer mit herausragendem Design und modischem Aussehen zu lösen, das auch Zuverlässigkeit, hohe Qualität und Kosteneffizienz widerspiegelt. Baseus liefert eine Vielzahl von Produkten – darunter tragbare Ladegeräte, Tischladegeräte, Wandladegeräte, kabellose Ohrhörer und Docking-Stationen. 300 Millionen Nutzer haben sich für Baseus entschieden, das 6 Milliarden Dienstleistungen anbietet. Jedes Jahr liefert Baseus über 100 Millionen praktische und ästhetische Produkte und verbessert so kontinuierlich die Zufriedenheit der Nutzer. Werden Sie jetzt Teil der Baseus-Familie und erleben Sie eine neue Welt der technologischen Innovation.

