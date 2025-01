CES 2025: Aiper révolutionne l'entretien des piscines et des jardins

LAS VEGAS, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Lors du CES 2025, Aiper, leader mondial maintes fois récompensé pour ses technologies permettant l'entretien intelligent des piscines, présente sa série Scuba X, le Surfer S2, et son tout premier arroseur d'irrigation intelligent IrriSense.

La série Scuba X : L'excellence du nettoyage des piscines

Scuba X Series, IrriSense Smart Irrigation Sprinkler&Surfer S2

Le Scuba X1 simplifie l'entretien des piscines avec ses quatre modes de nettoyage : sol, mur, ligne de flottaison et une combinaison complète. Idéal pour des piscines jusqu'à 200 m², il utilise la technologie OmniSense™ pour détecter et éviter les obstacles, et la WavePath™ Navigation 3.0 pour optimiser son parcours. Avec WaveLine™, il assure un nettoyage précis de la ligne de flottaison. Prix public conseillé : 1 199 €, disponible en mars 2025.

Le Scuba X1 Pro intègre la technologie brevetée OmniSense+™, permettant une adaptation intelligente aux configurations de piscine. Avec ses trois modes de nettoyage, dont un mode automatique, il garantit un nettoyage optimal. Doté de brosses à quatre rouleaux et d'une aspiration puissante, il nettoie efficacement sol, parois, lignes d'eau. Autonomie de 180 minutes. Prix public conseillé : 1 499 €, disponible en mars 2025.

Le Scuba X1 Pro Max, conçu pour des piscines jusqu'à 300 m², combine 40 capteurs à ultrasons et les technologies OmniSense+™ 2.0 et FlexiPath™ 2.0, offrant une cartographie précise et des parcours de nettoyage optimaux. Ses huit modes assurent une élimination complète des feuilles et particules ultrafines. Il est compatible avec l'option HydroComm Pro, offrant un suivi en temps réel du pH, de la température et des conseils d'entretien. Prix public conseillé : 2 499 €, disponible en mars 2025.

Options HydroComm et HydroComm Pro disponibles dès mars 2025, aux prix de 449 € et 499 €.

Surfer S2 : Le nettoyeur de surface sans fil

Le Surfer S2 remplace l'épuisette en capturant les débris flottants grâce à la technologie DebrisGuard™ et les stocke dans un déflecteur étanche.

Ses capteurs avancés assurent une navigation précise, évitant obstacles comme marches, rebords. Alimenté par des panneaux solaires, il offre une autonomie de 35 heures, même par temps couvert. Doté d'un distributeur de chlore et connecté à l'application Aiper, il garantit une eau saine et un suivi en temps réel.

Prix public conseillé : 499 €, disponible en mars 2025.

IrriSense : L'arroseur intelligent pour jardins connectés

Cet arroseur hors sol garantit un arrosage optimal jusqu'à 400 m². En simulant des précipitations naturelles et grâce à une cartographie personnalisable, il maximise l'efficacité et réduit la consommation d'eau. Doté de capteurs météorologiques et de surveillance du sol, il ajuste automatiquement ses programmes selon les conditions. Installé en 15 minutes, il est contrôlable via l'application Aiper, offrant une solution connectée pour entretenir les pelouses toute l'année.

Prix public conseillé : 439 €, disponible fin mai 2025 et en pré-vente dès le mois d'avril.

Rendez-vous

La série Scuba X et l'arroseur IrriSense seront dévoilés au CES 2025, stand Aiper (#52311, Hall B, Venetian Expo, Las Vegas).

Un lancement exclusif du Scuba X1 Pro Max a eu lieu le 8 janvier à 11h30 (PST).

Nous avons eu deux avant-premières :

- CES Unveiled

- Pepcom Digital Experience.

À propos d'Aiper

Aiper révolutionne l'entretien des piscines avec des robots sans fil innovants, alliant technologie avancée et simplicité d'utilisation. Conçus pour réduire le temps et les coûts d'entretien, ils transforment les jardins en oasis de détente. Récompensée par les CES Innovations Awards en 2023 et 2024, Aiper est devenue la référence mondiale dans son domaine. www.aiper.com

