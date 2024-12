CES-Vorschau: Tweddle Group und iNAGO stellen AVA vor, einen KI-gestützten Fahrzeugassistenten mit 20 % höherer Genauigkeit als GPT

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, USA, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Tweddle Group, ein führender Anbieter von Produktunterstützungstechnologie, wird ihre AVA-Plattform auf der CES 2025 präsentieren.

Laut Vertretern der Tweddle Group handelt es sich bei AVA (Advanced Vehicle Assistant) um eine flexible, KI-gestützte Multimedia-Informations-App, die in die Mittelkonsole des Fahrzeugs integriert ist.

„AVA bringt freihändige Produktinformationen in den Bereich der Fahrzeugassistenten", erläutert Todd Headlee, President der Tweddle Group. „Das System reagiert auf Spracheingaben, und der Fahrer kann mit dem System auf konversationelle Weise interagieren."

„Gedruckte und PDF-Handbücher sind statisch", erklärt Claude Vanbeveren, Chief Business Development Officer der Tweddle Group. „Mit AVA erhalten OEMs wertvolle Erkenntnisse darüber, wie ihre Inhalte den Kunden helfen, und können sie in Echtzeit aktualisieren. Der Inhalt wird vollständig dynamisch."

Vanbeveren lobte auch die Online- und Offline-Verfügbarkeit des Produkts.

Mike Flaherty, Vice President of Product Development bei der Tweddle Group, erkennt weitere Vorteile in der Benachrichtigungsfunktion von AVA. „AVA ermöglicht den OEMs, kritische Nachrichten direkt an den Fahrer zu übermitteln – aktiv und sicher, das ist der Schlüssel", so Flaherty. „Sie können die Art eines Fahrzeugs oder einer Rückrufmeldung sowie deren Schweregrad erklären und die nächsten Schritte vorgeben. AVA rationalisiert den Rückrufprozess und hilft dabei, den Kunden-Traffic an die autorisierten Händlern weiterzuleiten."

Die Tweddle Group beauftragte iNAGO – die Entwickler der netpeople® Assistenzplattform – mit der Entwicklung der GenAI-Komponente von AVA, die eine natürliche Konversation zwischen Fahrer und Plattform ermöglicht. „Die Fahrer können Fragen zum Fahrzeug, zu Benachrichtigungen, Warnleuchten und mehr stellen", ergänzt Flaherty.

Für Ron DiCarlantonio, Gründer und President von iNAGO, ist AVA die beste Lösung für den aufkommenden Bereich der KI-Fahrzeugassistenten. „Die KI von AVA wurde in der Automobilindustrie trainiert", so DiCarlantonio. „Sie basiert auf den hochwertigen Produktinformationen der Tweddle Group, sodass eine beeindruckende Präzision erzielt werden kann. Laut einer Universitätsstudie ist das KI-Modell 20 % genauer im Vergleich zu GPT."

Vertreter beider Unternehmen hoben die CAN-Bus-Integration des Systems hervor und skizzierten eine vielversprechende Roadmap für künftige Updates.

Die Tweddle Group und iNAGO werden AVA auf der CES 2025 vorstellen.

CES-Besucher können hier eine Live-Demo buchen.

Die CES findet statt vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada. Weitere Informationen finden Sie unter ces.tech.

Informationen zur Tweddle Group

Nach Überzeugung der Tweddle Group, eines Geschäftsbereichs der CJK Group, Inc., müssen Produkte einfach zu bedienen sein. Das Unternehmen bietet integrierte, mehrkanalige Informationslösungen, die jeden Aspekt des Post-Sale-Erlebnisses unterstützen – für Produktmanager, Techniker und insbesondere für die Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter www.tweddle.com.

Medienkontakt:

Lisa Ekstrom

[email protected]

Informationen zu iNAGO

Seit über einem Jahrzehnt ist iNAGO führend in der Mensch-Computer-Interaktion. Mit seiner erweiterten KI-Assistenzplattform netpeople hilft iNAGO Unternehmen, nahtlose, intelligente Konversationserlebnisse zu schaffen, die natürliche Sprachverarbeitung und generative KI mit einzigartiger Genauigkeit und Kontrolle kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.inago.com/.

