Premier regard sur le CES : Tweddle Group et iNAGO dévoilent AVA, un assistant IA embarqué qui offre une précision supérieure de 20 % à celle de GPT

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, l'un des principaux fournisseurs de technologies de soutien aux produits, annonce aujourd'hui la présentation d'AVA au CES 2025.

AVA (Advanced Vehicle Assistant) est une application d'information multimédia flexible, alimentée par l'IA et intégrée à la console centrale du véhicule, expliquent les représentants de Tweddle Group.

« AVA apporte des informations sur les produits en mains libres dans le domaine des assistants embarqués », déclare Todd Headlee, président, Tweddle Group. « Le système réagit à la voix et les conducteurs peuvent interagir avec lui de manière conversationnelle.»

« Les manuels imprimés et PDF sont statiques », explique Claude Vanbeveren, Chief Business Development Officer, Tweddle Group. « Avec AVA, les équipementiers peuvent voir comment leur contenu aide les clients et le mettre à jour en temps réel. Le contenu devient complètement dynamique. »

Vanbeveren a également fait l'éloge de la disponibilité du produit en ligne et hors ligne.

Mike Flaherty, vice-président du Groupe Tweddle chargé du développement des produits, déclare que la fonction de notification d'AVA offre un avantage supplémentaire. « AVA permet aux équipementiers de transmettre des messages essentiels directement au conducteur, de manière proactive et en toute sécurité, c'est la clé », déclare Flaherty. « Ils peuvent expliquer la nature d'un événement survenu sur un véhicule ou d'un avis de rappel et sa gravité, et prescrire les étapes à suivre. AVA rationalise le processus de rappel et aide à diriger les clients vers les détaillants agréés.»

Tweddle Group a fait appel à iNAGO - les créateurs de la plateforme d'assistant netpeople® - pour produire le composant IA générative d'AVA, qui permet une conversation naturelle entre le conducteur et la plateforme. « Les conducteurs peuvent poser des questions sur le véhicule, les notifications, les voyants d'alerte et bien plus encore », déclare Flaherty.

Ron DiCarlantonio, fondateur et président d'iNAGO, déclare penser qu'AVA représente ce qui se fait de mieux dans le domaine émergent des assistants automobiles intelligents. « L'IA d'AVA a été formée à l'automobile« », explique DiCarlantonio. « Elle s'appuie sur les informations de haute qualité de Tweddle Group, ce qui garantit une précision remarquable. Une étude universitaire a révélé que son modèle d'IA est 20 % plus précis que GPT. »

Les représentants des deux entreprises ont vanté l'intégration du système dans le bus CAN et ont esquissé une feuille de route prometteuse pour les futures mises à jour.

Tweddle Group et iNAGO dévoileront AVA lors du salon CES de 2025.

Les participants au CES sont invités à réserver une démonstration en direct ici.

Le CES se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Pour plus d'informations, consultez le site ces.tech.

À propos de Tweddle Group

Tweddle Group, une division de CJK Group, Inc. estime que les produits doivent être faciles à utiliser et fournit des solutions d'information intégrées et multicanaux à l'appui de chaque aspect de l'expérience après-vente pour les gestionnaires de produits, les techniciens et, surtout, les consommateurs. Pour plus d'informations, consultez le site www.tweddle.com.

À propos d'iNAGO

Depuis plus d'une décennie, iNAGO est à la pointe de l'interaction homme-machine. Grâce à sa plateforme avancée d'assistant IA netpeople, iNAGO permet aux entreprises de créer des expériences conversationnelles intelligentes et fluides qui combinent le traitement du langage naturel et l'IA générative à une précision et un contrôle inégalés. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.inago.com/

