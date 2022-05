Cetaphil Optimal Hydration: marca apresenta pela primeira vez linha de séruns para o rosto e área dos olhos

A linha conta com o exclusivo complexo HydroSensitiv TM , que possui em sua composição a Blue Daisy, ingrediente botânico considerado um calmante natural e o Ácido Hialurônico, que promove hidratação contínua na pele, e com a junção desses ativos, promove uma aparência rejuvenescedora¹.

Conheça mais sobre os séruns:

Sérum Hidratante Facial

Com textura leve e de rápida absorção, além de contar com ação rejuvenescedora e calmante, Cetaphil Optimal Hydration Sérum Facial melhora significativamente a luminosidade e textura da pele após o primeiro mês de uso¹-². Este sérum também auxilia na revitalização da pele sensível e aumenta em 50% a hidratação²*.

Sérum Renovador Área dos Olhos

Testado em pele sensível, o produto hidrata profundamente a área dos olhos, tem textura agradável e rápida absorção na pele. Este sérum promove uma diminuição significativa de bolsas, rugas e linhas de expressão ao redor dos olhos, após o primeiro mês de uso, promovendo uma melhora significativa na luminosidade, firmeza e textura da pele na região neste período³.

A linha Cetaphil Optimal Hydration pode ser encontrada nos principais pontos de venda do país. Lembre-se sempre de consultar um dermatologista.

Para mais informações, acesse o site: www.cetaphil.com.br

*Estudo in vitro

¹Data on File: RD.53.SPR.118777_Raman spectroscopy

²RD.27.SPR.202356 – P1368 [Facial Serum - CL-001554] - Avaliado por dermatologistas em 41 participantes, aplicação 2 vezes ao dia

³RD.27.SPR.202369 [Eye Serum – CL- 001563] - *Estudo realizado com 42 participantes.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

