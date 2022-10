Cetaphil® celebra 75 anos de inovação no cuidado com a pele sensível

Para marcar a data, treinamentos acadêmicos e testes clínicos estão sendo aplicados

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Cetaphil®, marca que é recomendada por dermatologistas em todo mundo, celebrou em setembro seu 75º aniversário, lançando várias iniciativas para uma dermatologia mais inclusiva, por meio de aprimoramentos acadêmicos e novos testes clínicos.

As novas ações da marca nascem com o intuito de promover e informar as pessoas sobre a pele sensível e estabelecer um compromisso de inclusão na dermatologia.

"Por 75 anos, nosso único foco foi usar a ciência para entender e tratar as necessidades exclusivas da pele sensível. Ao longo de nossa história e ao olharmos para o futuro, continuaremos inovando para oferecer o melhor aos nossos consumidores. Permaneceremos investindo e priorizando iniciativas que transformam a forma como a pele sensível é retratada, compreendida e tratada", afirma Walter Geiger, diretor global da Unidade de Negócios de Consumer da Galderma.

De raízes texanas, Cetaphil foi desenvolvido por um farmacêutico para ajudar os pacientes a cuidarem de suas peles de forma mais eficaz. A marca foi lançada em 1947 com seu primeiro produto, a Loção de Limpeza Cetaphil, um dos maiores sucessos de vendas até hoje. Cetaphil reformulou seus best sellers e lançou novas versões de seus produtos, garantindo a inovação para quem mais importa para a marca, seus consumidores e profissionais da saúde.

Compromisso com a dermatologia inclusiva

As atuais estruturas das entidades de saúde, instituições acadêmicas e sociedade em geral tem resultado em muita desigualdade no avanço e cuidados dermatológicos, especificamente, para as mais variadas necessidades ou condições de pele - isso desde os estudos realizados até a forma como os profissionais são treinados, geralmente, é preciso se adequar a solução existente no mercado, baseada em um único tom/condição de pele, que pode gerar atrasos ou erros nos diagnósticos de pele.

A fim de criar um movimento que visa aumentar a competência acadêmica, profissional e cultural dentro da dermatologia, Cetaphil criou treinamentos específicos para eliminar lacunas de conhecimento a respeito do tratamento da pele sensível, os conteúdos, são direcionados à pesquisa, não incluindo certificação. A primeira fase inclui diversas ações:

Treinamento Acadêmico: distribuição do conteúdo " The Full Spectrum of Dermatology: A Diverse and Inclusive Atlas , Volume 2".



Esta ação consiste em ajudar os médicos a reconhecerem as doenças de pele em todos os tons de pele. Liderado pelos coautores Misty Eleryan , MD, MS e Adam Friedman , o Atlas fornece imagens com alta resolução das condições dermatológicas mais comuns em um espectro completo englobando diversos tons de pele para que os dermatologistas em todo o mundo estejam melhor preparados na hora de diagnosticarem e tratarem seus pacientes.





Além disso, a marca está disponível em mais de 70 países e oferece uma ampla gama de produtos para as necessidades diárias de toda rotina de skincare. O portifólio extenso contempla desde produtos para limpeza, até hidratantes, séruns e produtos para proteção solar, além, é claro, das linhas para cuidados especiais, como é o caso da linha PRO Ureia, PRO AD Restoraderm e PRO AC Dermacontrol.

A inovação continua sendo a essência da marca, que tem aumentado seu portfólio e fornecido o cuidado completo para a pele sensível.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com e www.cetaphil.com.br .

