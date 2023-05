Cevat Yerli et The TMRW Foundation présententent Internet of Life™ en nommant son Conseil Consultatif

Conseil dirigé par le Dr. Josef Ackermann, ancien PDG et co-président de la Deutsche Bank comprenant : Enda Kenny, ancien Premier Ministre d'Irlande et Michael Warren, ancien conseiller de deux Présidents des Etats-Unis

NEW YORK, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa mission pour créer Internet of Life™ et concevoir la troisième génération d'internet, en y intégrant le pouvoir du réel, The TMRW Foundation annonçait aujourd'hui la formation de son conseil consultatif . Au cœur des valeurs de la compagnie, le pouvoir du travail d'équipe en temps réel, une identité digitale sincère, et des solutions au service de la nature humaine sont à l'origine du projet. Au cœur des valeurs de la compagnie, le pouvoir du travail d'équipe en temps réel, une identité digitale sincère, et des solutions au service de la nature humaine sont à l'origine du projet Internet of Life™. Cette mission s'inscrit dans un changement annoncé : faire passer l'internet en 2D à la 3D des espaces connectés de la prochaine génération. The TMRW Foundation travaille au développement d'une technologie web 3.0 à la fois inclusive, accessible, humaine et divertissante.

Cette vision d'un Web3 est portée par un conseil consultatif soutenu par l'expérience de ses leaders, cinq personnalités reconnues pour ce qu'elles ont apporté à la pointe du commerce international, des gouvernements et des technologies du monde entier. Leur expérience collective éclairée garantit la vocation des nouvelles technologies, développées dans le cadre de la vision du groupe : servir les besoins les plus urgents de l'humanité sur toute la planète. Les membres fondateurs du conseil consultatif de The TMRW Foundation sont les suivants :

Dr. Josef Ackermann , ancien PDG et co-président de la Deutsche Bank

, ancien PDG et co-président de la Deutsche Bank Enda Kenny , ancien Taoiseach (Premier Ministre) d'Irlande

, ancien Taoiseach (Premier Ministre) d'Irlande Chris Thomas , co-président et fondateur d'Integrated Insights Limited

, co-président et fondateur d'Integrated Insights Limited Michael Warren , directeur exécutif de l'Albright Stonebridge Group, membre des Dentons Global Advisors

, directeur exécutif de l'Albright Stonebridge Group, membre des Dentons Global Advisors Song K. Jung , co-président et fondateur de l'une des principales associations de propriété intellectuelle et de technologie au monde

Le conseil consultatif assurera l'orientation, la supervision, la responsabilité sociale et l'orientation stratégique, lors des lancements de produits et de l'extension des services que l The TMRW Foundation continuera à proposer aux différents secteurs gouvernementaux, éducationnels, financiers, légaux, de divertissement et autres, à travers le monde. Le marché potentiel total dans l'économie métaverse est supposée atteindre entre 8 et 13 milliards de dollars d'ici 2030, avec 5 milliards d'utilisateurs internationaux ( Citi GPS , 2022). The TMRW Foundation occupe une position idéale pour orienter ce tournant du Web 2.0, composé de pages reliées par des liens, vers le Web3 composé d'espaces en trois dimensions connectées entre eux, qui transformera à jamais notre manière de communiquer, de travailler et d'interagir.

A la tête de plus de 300 brevets, The TMRW Foundation a développé une technologie exclusive au service de ses objectifs, RealityOS™, qui alimente les environnements d'Internet of Life™ dont la plate-forme ROOM, destinée aux communications virtuelles réalistes en 3D. Avec ses nombreux brevets dans l'univers des simulations 3D, la réalité virtuelle et augmentée et l'intelligence artificielle, The TMRW Foundation compte faire profiter de nombreux domaines industriels des capacités augmentées du Web 3.0.

« En nommant des leaders aussi impressionnants à la tête de notre conseil consultatif,» dit Cevat Yerli, fondateur et PDG de The TMRW Foundation, et pionnier mondialement reconnu dans l'industrie du gaming, « nous affirmons ouvertement un message fort. Nous réunissons une équipe diversifiée, talentueuse, dotée d'une expérience solide, pour créer ensemble des solutions adaptées au Web3, soit aux plus grands défis mondiaux que devra affronter la société de demain. Voir tous ces talents s'unir sous la bannière de notre stratégie, et travailler à leurs côtés pour présenter au monde nos produits, nos idées et nos concepts, sera un véritable honneur. »

Au sujet de sa nomination, Dr. Josef Ackermann, co-président du Conseil Consultatif de The TMRW Foundation et ancien PDG de la Deutsche Bank, déclare : « The TMRW Foundation se distingue des autres compagnies par sa claire vocation : fournir des produits et services qui rendent la technologie accessible à tous, combattant ainsi les inégalités que ces dernières années sont apparues à chaque avancée technologique. Il y a tellement de travail à faire pour préparer la société à un avenir augmenté grâce au Web3. J'ai hâte de soutenir notre équipe dans cet effort important. »

Enda Kenny, ancien Taoiseach (Premier Ministre) d'Irlande, ajoute : « C'est un privilège de rejoindre le Conseil Consultatif à une époque où le travail d'équipe entre secteur privé et gouvernement s'avère plus nécessaire que jamais, si nous voulons offrir des services de première nécessité à la population. Je crois sincèrement en la mission de The TMRW Foundation, et je me réjouis de pouvoir mettre mon expérience au service de ses stratégies commerciales. »

Chris Thomas, co-président et fondateur d'Integrated Insights, précise : « La technologie actuelle dans le domaine des affaires est un champ incroyablement dynamique, en perpétuelle transformation. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je m'efforcerai d'aider The TMRW Foundation à révolutionner notre manière de communiquer, d'un bout à l'autre de la planète. »

Michael Warren, directeur exécutif de l'Albright Stonebridge Group, et membre des Dentons Global Advisors, annonce : « Durant ces dernières années, d'énormes développements ont déjà eu lieu, et ont complètement transformé le domaine virtuel, que ce soit pour les organismes privés ou publics. A The TMRW Foundation, nous comptons déterminer l'impact qu'aura la technologie du Web3 sur l'amélioration des vies humaines. »

Song K. Jung ajoute : « C'est un plaisir de mettre ma longue expérience de juriste au service de cette aventure passionnante. Dans le monde actuel, où tout va si vite et semble gouverné par la technologie, protéger la propriété intellectuelle est plus crucial que jamais. Je suis honoré de faire partie d'une équipe qui a reconnu ce fait, et qui dédie ses efforts à de nouvelles innovations. Le portfolio de The TMRW Foundation est réellement impressionnant, en termes de simulations 3D, de réalité virtuelle et augmentée, et de produits opérés par l'intelligence artificielle. J'apprécie de pouvoir les aider à protéger et monétiser cette propriété intellectuelle inestimable. »

Pour plus d'information sur The TMRW Foundation, veuillez visiter le site tmrw.com .

En savoir plus sur The TMRW Foundation

The TMRW Foundation, lancée par l'ancien PDG de Crytek, Cevat Yerli, cible principalement des produits qui réunissent la gamification, l'urbanisation et le virtuel : son portfolio avant-gardiste contient plus de 300 brevets incluant des simulations 3D, des produits de réalité virtuelle et augmentée, et des produits assisté par intelligence artificielle. La principale propriété intellectuelle de The TMRW Foundation est Internet of Life™, son cadre technique RealityOS™, et tous les produits et initiatives qui en découlent dans le TMRW Lab. The TMRW Foundation vise à démocratiser l'usage de la technologie dans les lieux de vie, et à créer de nouvelles manières de faire ce que l'on aime : créer des projets communs, créer du lien, et créer des environnements de travail réalistes où l'on apparaît en tant que personne réelle, non sous un avatar anonyme.

