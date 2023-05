Cevat Yerli, The TMRW Foundation lanceert Internet of Life™ met de benoeming van zijn Adviesraad

Adviesraad met voormalig premier van Ierland, Enda Kenny, en voormalig CEO van Deutsche Bank, Dr. Josef Ackermann

NEW YORK, 24 mei 2023 /PRNewswire/ -- Met als missie, het bouwen van Internet of Life™ en het vormgeven aan de derde generatie internet met de kracht van realiteit, heeft The TMRW Foundation vandaag de vorming van zijn adviesraad aangekondigd. De kernwaarden van het bedrijf zoals de kracht van realtime samenzijn, ware digitale identiteit en oplossingen die de menselijke natuur dienen, hebben geleid tot het ontstaan van Internet of Life™. Deze missie heeft als doel de aankomende verschuiving van 2D-internet naar 3D-verbonden ruimtes te begeleiden voor de volgende web generatie. Het werk van The TMRW Foundation is gericht op de ontwikkeling van Web 3.0-technologie die inclusief, toegankelijk, leuk en vermenselijkt is.

The Internet of Life The TMRW Foundation Advisory Board

Met de adviesraad wordt de visie voor Web3 nu ondersteund door vijf internationaal erkende leiders met diverse ervaring van het hoogste niveau uit internationale handel, overheid en Web3-technologieën. Hun gezamenlijke ervaring en inzicht zorgen ervoor dat de technologie die ontwikkeld wordt in het streven naar de visie van de stichting, voldoet aan de meest dringende behoeften van de mensheid over de hele wereld. Oprichtende leden van de Adviesraad van The TMRW Foundation zijn:

Dr. Josef Ackermann , voormalig CEO en voorzitter van Deutsche Bank

, voormalig CEO en voorzitter van Deutsche Bank Enda Kenny , voormalig Taoiseach (premier) van Ierland

, voormalig Taoiseach (premier) van Ierland Chris Thomas , voorzitter en oprichter van Integrated Insights Limited

, voorzitter en oprichter van Integrated Insights Limited Michael Warren , algemeen directeur van Albright Stonebridge Group, onderdeel van Dentons Global Advisors

, algemeen directeur van Albright Stonebridge Group, onderdeel van Dentons Global Advisors Song K. Jung , oprichtend voorzitter van een van 's werelds grootste groepen voor intellectueel eigendom en technologie

De Adviesraad zal leiderschap, toezicht, corporate governance en strategisch advies bieden, terwijl The TMRW Foundation blijft groeien en haar transformerende diensten lanceert in wereldwijde sectoren als overheid, onderwijs, financiën, juridisch, entertainment en meer. De totale marktwaarde van de metaverse-economie zal naar verwachting tegen het jaar 2030 groeien naar tussen de $8 biljoen en $13 biljoen, met wereldwijd 5 miljard gebruikers (Citi GPS, 2022). The TMRW Foundation is perfect gepositioneerd om de verschuiving van het Web 2.0, internet van onderling verbonden pagina's, naar de 3-dimensionale verbonden ruimtes van Web3 te leiden en zal voorgoed de manier veranderen waarop we communiceren, werken en samenkomen.

Met meer dan 300 patenten heeft The TMRW Foundation een eigen technologie ontwikkeld, RealityOS™, welke het Internet of Life™ aandrijft, waaronder tevens het realistische 3D-digitale communicatieplatform, ROOM, om zo haar eigen doeleinden te bereiken. Met talrijke patenten op het gebied van 3D-simulatie, virtuele en augmented reality en kunstmatige intelligentie (AI), streeft The TMRW Foundation ernaar de mogelijkheden van Web 3.0 in verschillende industrieën te verbeteren.

"De benoemingen van de aangegeven invloedrijke leiders uit de industrie voor onze Adviesraad, is een sterke weerspiegeling van onze visie," zei Cevat Yerli, oprichter en CEO van The TMRW Foundation en wereldwijd erkend pionier in de game-industrie. "We brengen diverse, getalenteerde en zeer ervaren leiders samen om Web3-gerichte oplossingen te creëren en te leveren voor de grootste uitdagingen waarmee de samenleving vandaag de dag wereldwijd wordt geconfronteerd. Ik voel me vereerd dat deze leiders de strategische focus van ons bedrijf goedkeuren, en ik kijk ernaar uit om nauw met hen samen te werken terwijl we meer van onze producten, ideeën en concepten introduceren aan de wereld."

In een reactie op zijn benoeming zei Dr. Josef Ackermann, voorzitter van de Adviesraad van The TMRW Foundation en voormalig CEO en voorzitter van Deutsche Bank: "The TMRW Foundation onderscheidt zich van andere organisaties door haar duidelijke focus op het leveren van technologie producten en diensten die toegankelijk zijn voor iedereen, en daarmee streeft naar het aanpakken van de ongelijkheden die de afgelopen jaren door vooruitgang in technologie aan het licht zijn gekomen. Er moet nog veel belangrijk werk worden verricht om de samenleving voor te bereiden op een toekomst met Web3, en ik kijk ernaar uit om het team hierbij te ondersteunen."

Enda Kenny, voormalig Taoiseach (premier) van Ierland, voegde eraan toe: "Ik heb het voorrecht om op dit moment toe te treden tot de Adviesraad, op een moment waarop de samenwerking tussen de private sector en de overheid nog belangrijker is dan ooit voor het leveren van essentiële diensten aan de samenleving. Ik geloof sterk in de missie van The TMRW Foundation en kijk ernaar uit om de vooruitgang van strategische doelstellingen van het bedrijf te ondersteunen."

Chris Thomas, voorzitter en oprichter van Integrated Insights, zei: "De technologie wereld van vandaag is een buitengewoon dynamisch transitiegebied. Ik ben enthousiast dat ik The TMRW Foundation kan helpen bij het hervormen van de manier waarop we wereldwijd communiceren." Michael Warren, algemeen directeur van Albright Stonebridge Group, onderdeel van Dentons Global Advisors, voegde toe: "Er hebben de afgelopen paar jaar zoveel ontwikkelingen plaatsgevonden die het digitale speelveld voor overheden en privé entiteiten volledig hebben veranderd. Bij The TMRW Foundation streven we ernaar te definiëren hoe Web3-technologie het leven van mensen beïnvloedt."

Song K. Jung merkte op: "Het is een genoegen om mijn jarenlange ervaring op het gebied van octrooirecht in te brengen in dit spannende avontuur. In de snelle, door technologie gedreven wereld van vandaag, is het beschermen van intellectueel eigendom belangrijker dan ooit. Ik voel me vereerd deel uit te maken van een team dat dit erkent en toegewijd is aan innovatie. De portefeuille van 3D-simulaties, virtuele en augmented reality en door AI aangedreven producten van The TMRW Foundation is werkelijk indrukwekkend. Ik kijk ernaar uit om te helpen bij het beschermen en het creëren van inkomsten van dit waardevolle intellectuele eigendom."

Voor meer informatie over The TMRW Foundation kunt u terecht op tmrw.com.

Over The TMRW Foundation

The TMRW Foundation, opgericht door voormalig CEO van Crytek, Cevat Yerli, richt zich op producten die gamificatie, verstedelijking en digitalisering combineren: een vooruitstrevende portefeuille van 3D-simulaties, virtuele en augmented reality en door AI aangedreven producten met meer dan 300 patenten in zijn portfolio. De kern van de intellectuele eigendommen van The TMRW Foundation bestaan uit The Internet Of Life™, het concept en technische raamwerk RealityOS™, evenals de producten en initiatieven die het creëert in het TMRW Lab. The TMRW Foundation ontwikkelt technologie die locatie democratiseert en nieuwe manieren creëert om te doen wat mensen graag doen: samen creëren, verbinden en samenwerken in realistische omgevingen als echte mensen en niet als anonieme avatars.

