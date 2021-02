CF PharmTech et Chengdu Shangyi lancent le « programme de rétablissement à domicile pour les patients atteints de la COVID-19 sortant de l'hôpital » et annoncent le lancement mondial de l'application gratuite « R Plus Health »

En avril 2020, CF PharmTech et Chengdu Shangyi ont lancé le « programme de rétablissement à domicile pour les patients atteints de la COVID-19 sortant de l'hôpital ». Sous la direction du professeur Li Jian'an, membre de l'American Academy of Medical Sciences et directeur du centre médical de réhabilitation du premier centre hospitalier affilié de l'Université médicale du Nanjing, les deux entreprises ont mené avec succès des études sur les patients atteints de la COVID-19 ayant reçu l'autorisation de sortir de l'hôpital avec la fonction de surveillance à distance de réadaptation sportive de l'application « R Plus Health ».

Les résultats cliniques ont dépassé les attentes de tout le monde. Le professeur Li Jian a conclu que l'effet de la surveillance de la réadaptation sportive des patients au moyen de l'application était comparable à celui des soins prodigués aux patients à l'« hôpital mobile » de Wuhan. Aujourd'hui, les deux entreprises lancent l'application « R Plus Health » à l'échelle mondiale de manière gratuite.

Il s'agit du premier traitement mondial cliniquement prouvé et efficace pour la réadaptation à domicile des patients atteints de la COVID-19, ainsi que de la première « thérapie numérique brevetée » approuvée par la National Medical Products Administration (NMPA). La principale fonction de l'application est son évaluation cardiopulmonaire, musculaire et nutritionnelle intelligente à distance, qui combine l'équipement portable et des suppléments médicinaux préemballés.

L'application aidera les patients atteints de la COVID-19, les populations vulnérables, les personnes à risque élevé, les personnes âgées et les enfants dont le système immunitaire est faible à améliorer leur endurance cardiopulmonaire et à renforcer leur immunité. Une fois l'utilisateur inscrit, l'application effectue des évaluations intelligentes, notamment par l'entremise de questionnaires et de tests d'endurance cardiorespiratoire et de fonction corporelle. À la suite d'une évaluation, l'utilisateur peut accéder à un programme d'exercice personnalisé comprenant le type de sport, l'intensité, la durée et la fréquence. Il suffit ainsi aux utilisateurs de suivre les vidéos d'entraînement sportif et de faire les exercices. L'effet est accru lorsque l'application est connectée à un équipement intelligent.

Depuis l'éclosion de la COVID-19, plus de 100 millions de personnes ont reçu un diagnostic positif dans le monde, et le nombre de personnes infectées augmente rapidement. Aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie mondiale. Inscrivez-vous sur l'application « R Plus Health » pour améliorer votre condition physique, renforcer votre système immunitaire et lutter contre le coronavirus.

1. Cherchez l'application « R Plus Health » dans l'Apple Store ou sur Google Play

2. Cliquez sur le lien : https://download.rplushealth.cn/app/patient

