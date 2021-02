CF PharmTech und Chengdu Shangyi starten das „Home-Based Recovery Program for Discharged Covid-19 Patients" (Das häusliche Genesungsprogramm für entlassene Covid-19-Patienten) und kündigen die heutige weltweite Veröffentlichung der kostenlosen App „R Plus Health" an

Im April 2020 starteten CF PharmTech und Chengdu Shangyi das „Home-Based Recovery Program for Discharged Covid-19 Patients". Unter der Leitung von Professor Li Jian'an, einem Mitglied der American Academy of Medical Sciences und Direktor des Rehabilitation Medical Center of the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, führten sie erfolgreich Studien mit entlassenen Covid-19-Patienten durch, die die Fernüberwachung der Sportrehabilitation durch die App „R Plus Health" nutzten.