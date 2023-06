CGN dévoile son rapport mondial sur le développement durable lors d'une conférence de presse en France

PARIS, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- China General Nuclear Power Group (« CGN ») (003816. SZ) a annoncé la publication de son rapport sur le développement durable 2023 lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Paris dans la matinée du 23 juin, dans le but de partager globalement les efforts de CGN dans la mise en œuvre des principes du développement durable, l'accomplissement des responsabilités sociales et la protection de l'environnement.

Le rapport a été présenté en trois langues, le chinois, l'anglais et le français. Plusieurs personnalités ont participé à l'événement, parmi lesquelles Jean Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France (Paris) ; Bernard le Guen, vice-président pour les projets internationaux d'énergie nucléaire chez Électricité de France (EDF) ; Jan Noterdaeme, co-fondateur de CSR Europe (CSRE) ; Michel Derdevet, professeur associé et maître de conférences à Sciences Po et professeur au Collège d'Europe ; Guillaume Moukala Same, analyste de recherche économique au think tank Asterès à Paris ; Li Wenguo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine ; Li Li, directeur de CGN ; des représentants d'institutions financées par la Chine en France ; des partenaires internationaux du groupe ; et des journalistes de grands médias, entre autres.

Dans son discours, Mme Li a souligné que CGN, en tant qu'entreprise internationale d'énergie propre, s'engage à faire de l'énergie nucléaire sa pierre angulaire tout en poursuivant activement le développement de sources d'énergie propre, y compris l'énergie nucléaire, éolienne et solaire. Grâce à des actions concrètes, CGN a réussi à concrétiser sa vision d'entreprise : « développer l'énergie propre au profit de la société humaine ».

CGN fournit actuellement de l'électricité propre à 15 pays et régions du monde, notamment dans le cadre de grands projets en France, en Malaisie et au Brésil. De 2018 à 2022, les installations de la CGN en dehors de son marché domestique ont produit 237,8 milliards de kilowattheures d'électricité propre, ce qui équivaut à une réduction de la consommation de charbon standard de 71,697 millions de tonnes (ou des émissions de CO 2 de 191,429 millions de tonnes) et au reboisement d'une zone s'étendant sur 535 100 hectares. La CGN joue un rôle actif en contribuant à la transformation mondiale de l'énergie à faible teneur en carbone et en favorisant le développement durable.

En plus d'étendre sa présence commerciale, la CGN cultive activement la coopération environnementale avec les communautés locales où se situent ses projets. Elle a apporté plusieurs modifications aux plans de conception de la mine d'uranium de Husab afin de protéger la fleur nationale de Namibie, la Welwitschia mirabilis, et d'assurer sa durabilité et sa floraison continue dans le désert. CGN favorise l'emploi local et le développement des talents grâce à des pratiques d'embauche localisées. L'entreprise valorise et encourage également la diversité culturelle et l'intégration en organisant une série d'événements d'échanges culturels, notamment le marathon Husab Cup en Namibie, le Harvest Festival au Brésil et la Night of Chinese Costume, ce qui permet de tisser des liens solides.

Pendant la conférence de presse, M. le Guen a partagé des photos de son travail en Chine, soulignant l'amitié de longue date entre EDF et la CGN. Jan Noterdaeme a présenté une analyse complète et approfondie du rapport sur le développement durable de la CGN, soulignant le rôle crucial de la biodiversité et de la protection de l'environnement dans la feuille de route de la CGN en matière de développement durable.

« À l'horizon 2030, la croissance de l'énergie éolienne en tant que source d'énergie viable devrait avoir un impact économique considérable, avec une valeur nette prévue de 1,1 milliard d'euros et la création de 17 500 emplois supplémentaires. » Au cours des discussions, M. Moukala Same a souligné l'importance du développement de l'énergie éolienne, tandis que M. Derdevet a expliqué l'importance de la coopération sino-française et les relations étroites entre l'énergie nucléaire et l'Europe. « La coopération entre l'Europe et la Chine dans le domaine de la technologie nucléaire offre la possibilité d'une transition rapide des combustibles fossiles vers le développement à grande échelle de l'énergie éolienne, de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie nucléaire. Compte tenu de la longue histoire de la coopération nucléaire entre la France et la Chine, le développement de ce partenariat est essentiel pour construire ensemble un avenir énergétique durable. »

