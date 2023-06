CGN stellt auf einer Pressekonferenz in Frankreich globalen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung vor

PARIS, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die China General Nuclear Power Group („CGN") (003816. SZ) kündigte auf einer Pressekonferenz in Paris am Morgen des 23. Juni die Veröffentlichung ihres Berichts zur nachhaltigen Entwicklung 2023 an. Ziel ist es, die Bemühungen von CGN bei der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, der Wahrnehmung der sozialen Verantwortung und des Umweltschutzes weltweit zu verbreiten.

Der Bericht wurde in drei Sprachen präsentiert: Chinesisch, Englisch und Französisch. An der Veranstaltung nahmen mehrere namhafte Persönlichkeiten teil, darunter Jean Philippe Dugoin-Clément, Vizepräsident des Regional Council of Île-de-France (Paris); Bernard le Guen, Vizepräsident für internationale Kernenergieprojekte bei Électricité de France (EDF); Jan Noterdaeme, Mitbegründer von CSR Europe (CSRE); Michel Derdevet, außerordentlicher Professor und Dozent an Sciences Po und Professor am College of Europe; Guillaume Moukala Same, Wirtschaftsforschungsanalyst beim Pariser Thinktank Asterès; Li Wenguo, Generalsekretär der France-China Chamber of Commerce and Industry; Li Li, Direktorin bei CGN; Vertreter der von China finanzierten Institutionen in Frankreich, internationale Partner der Gruppe; Journalisten führender Medien, um nur einige zu nennen.

In ihrer Rede betonte Frau Li, dass CGN als internationales Unternehmen für saubere Energie sich der Kernenergie als Eckpfeiler verpflichtet und gleichzeitig die Entwicklung sauberer Energiequellen, einschließlich Kernkraft, Wind- und Solarenergie, aktiv verfolgt. Durch konkrete Maßnahmen hat CGN die Unternehmensvision der „Entwicklung sauberer Energie zum Wohle der menschlichen Gesellschaft" erfolgreich umgesetzt.

CGN versorgt derzeit 15 Länder und Regionen weltweit mit sauberem Strom, darunter Großprojekte in Frankreich, Malaysia und Brasilien. Von 2018 bis 2022 erzeugten die Anlagen von CGN außerhalb ihres Heimatmarktes 237,8 Milliarden Kilowattstunden sauberen Strom, was einer Reduzierung des Standardkohleverbrauchs um 71,697 Millionen Tonnen (oder CO 2 -Emissionen um 191,429 Millionen Tonnen) und der Aufforstung einer Fläche von 535.100 Hektar entspricht. CGN trägt aktiv zur globalen Energiewende mit geringem Kohlenstoffausstoß und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Neben der Ausweitung seiner Geschäftspräsenz pflegt CGN aktiv die ökologische Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden, in denen seine Projekte angesiedelt sind. Das Unternehmen hat mehrere Änderungen an den Konstruktionsplänen der Husab-Uranmine vorgenommen, um Namibias Nationalblume, die Welwitschia mirabilis, zu schützen und ihren Fortbestand und ihr weiteres Gedeihen in der Wüste sicherzustellen. CGN unterstützt lokale Beschäftigung und Talententwicklung durch lokale Einstellungspraktiken. Das Unternehmen schätzt und fördert auch kulturelle Vielfalt und Inklusion, indem es eine Reihe von Veranstaltungen zum kulturellen Austausch organisiert, darunter den Husab-Cup-Marathon in Namibia, das Erntedankfest in Brasilien und die Nacht der chinesischen Kostüme, wodurch starke Bindungen gefördert werden.

Während der Pressekonferenz zeigte Herr Le Guen Fotos von seiner Arbeit in China und unterstrich die langjährige Freundschaft zwischen EDF und CGN. Jan Noterdaeme lieferte eine umfassende und eingehende Analyse des CGN-Berichts über nachhaltige Entwicklung, in der er die entscheidende Rolle der biologischen Vielfalt und des Umweltschutzes im Programm von CGN für nachhaltige Entwicklung hervorhob.

„Mit Blick auf 2030 wird erwartet, dass das Wachstum der Windkraft als tragfähige Energiequelle enorme wirtschaftliche Auswirkungen haben wird, mit einem prognostizierten Nettowert von 1,1 Milliarden Euro und der Schaffung von 17.500 zusätzlichen Arbeitsplätzen." Bei den Podiumsdiskussionen unterstrich Herr Moukala Same die Bedeutung der Windenergie-Entwicklung, während HerrDerdevet die Bedeutung der chinesisch-französischen Zusammenarbeit und die enge Beziehung zwischen der Kernenergie und Europa erläuterte. „Die Zusammenarbeit zwischen Europa und China im Bereich der Nukleartechnologie bietet eine Chance für einen raschen Übergang von fossilen Brennstoffen zur umfassenden Entwicklung von Windkraft, Photovoltaik und Kernkraft. Angesichts der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und China im Nuklearbereich ist der Ausbau dieser Partnerschaft für den gemeinsamen Aufbau einer nachhaltigen Energiezukunft von entscheidender Bedeutung."

