CGTN: Китай подчеркивает роль предприятий в инновациях и заявляет о поддержке частного сектора

ПЕКИН, 24 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- На совещании, проходившем в пятницу под председательством президента Китая Си Цзиньпина была подчеркнута главная роль предприятий в инновациях и заявлено о поддержке частного сектора правительством.

В Пекине состоялось первое заседание комиссии по углублению общей реформы ЦК КПК 20-го созыва. На встрече выступил с речью Си, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центральной военной комиссии.

Расширение поддержки инновационной деятельности предприятий

Участники совещания призвали к укреплению основных позиций предприятий в научно-технических инновациях, что, по их мнению, является решающим шагом для углубления структурной научно-технической реформы и достижения высокого уровня самодостаточности и развития в области науки и техники.

Отмечена необходимость усиления поддержки инноваций предприятий с упором на национальные стратегии и основные потребности промышленного развития.

Эти пункты легли в основу того, что было предложено в докладе Си на 19-м Национальном съезде КПК, где содержался призыв к разработке рыночно-ориентированной системы технологических инноваций, в рамках которой предприятия выступают в качестве основных участников, а синергия создается совместными усилиями предприятий, университетов и исследовательских институтов.

В своем докладе на 20-ом Национальном конгрессе КПК, Си Цзиньпин вновь подчеркнул главную позицию инноваций в стремлении Китая к модернизации.

Углубление реформы государственных предприятий

На состоявшейся в пятницу встрече также было подчеркнуто углубление реформы государственных предприятий в целях создания системы управления государственной экономикой с высокоуровневой координацией, четко определенными правами и обязанностями, эффективной эксплуатацией и эффективным контролем.

Реформа государственных предприятий вступила в совершенно новую фазу после того, как Центральный комитет КПК завершил выполнение ряда важнейших задач после 18-го Нациолнального Конгресса КПК в 2012 году, включая недавнее завершение трехлетнего проекта.

В документе, одобренном Совещанием, были определены историческая миссия и функциональное положение государственной экономики в новую эпоху, описаны предстоящие цели реформы государственных предприятий.

Активизация частного сектора экономики

Отмечая, что поддержка частного сектора является последовательным принципом Центрального комитета КПК, участники совещания обязались оптимизировать условия для развития частного сектора, устранить институциональные барьеры, ограничивающие справедливое участие частных предприятий в рыночной конкуренции, а также помочь частным предприятиям найти своё место в высококачественном развитии посредством своих собственных реформ и разработок, обеспечив соответствие, трансформацию и модернизацию.

Кроме того, были утверждены документы по укреплению позиций предприятий в научно-технических инновациях, а также правила работы центральной комиссии по углублению общей реформы, и ключевые задачи комиссии в 2023 г.

Это не первый случай поощрения частных предприятий и качественного развития. Во время двух сессий, когда Си посетил членов Китайской народной политической консультативной конференции (КНКПК), высшего политического консультативного органа страны, он призвал частных предпринимателей «быть смелыми и избавиться от багажа».

https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-stresses-innovation-reaffirms-support-for-private-sector-1jdmHw7my88/index.html

SOURCE CGTN