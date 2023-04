CGTN : la Chine souligne le rôle des entreprises dans l'innovation et réaffirme son soutien au secteur privé

PÉKIN, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Une réunion présidée par le président chinois Xi Jinping vendredi a souligné le rôle principal des entreprises dans l'innovation et a réaffirmé le soutien du gouvernement au secteur privé.

La première réunion de la commission d'approfondissement de la réforme globale du 20ème Comité central du PCC s'est tenue à Pékin. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a prononcé un discours lors de la réunion.

Un soutien accru à l'innovation des entreprises

La réunion a appelé au renforcement de la position principale des entreprises dans l'innovation scientifique et technologique, ce qui, selon elle, est une étape cruciale pour approfondir la réforme scientifique et technologique structurelle et atteindre une autonomie et une force de haut niveau en science et technologie.

Il a noté qu'il devrait y avoir un plus grand soutien à l'innovation des entreprises en mettant l'accent sur les stratégies nationales et les principales exigences du développement industriel.

Ces points sous-tendent ce qui a été proposé dans le rapport de Xi au 19ème Congrès national du PCC, qui appelle à développer un système d'innovation technologique axé sur le marché où les entreprises sont les principaux acteurs et où une synergie est créée grâce aux efforts conjoints des entreprises, des universités et des instituts de recherche.

Dans son rapport au 20ème Congrès national du PCC, Xi a une fois de plus souligné la place principale de l'innovation dans l'effort de modernisation de la Chine.

Approfondissement de la réforme des entreprises d'État

La réunion de vendredi a également mis l'accent sur l'approfondissement de la réforme des entreprises d'État pour construire un système de gestion de l'économie publique avec une coordination au plus haut niveau, des droits et obligations bien définis, un fonctionnement efficace et une supervision efficace.

La réforme des entreprises d'État en Chine est entrée dans une toute nouvelle phase après que le Comité central du PCC a achevé une série de tâches majeures depuis le 18ème Congrès national du PCC en 2012, y compris la conclusion récente du projet de trois ans.

Un document approuvé par la réunion a établi la mission historique et la position fonctionnelle de l'économie d'État dans la nouvelle ère, clarifiant les objectifs à venir pour la réforme des entreprises d'État.

Dynamiser l'économie privée

Notant que le soutien à l'économie privée est un principe constant du Comité central du PCC, la réunion s'est engagée à optimiser l'environnement de développement du secteur privé, à supprimer les barrières institutionnelles qui restreignent la participation équitable des entreprises privées à la concurrence sur le marché et à guider les entreprises privées trouver leur juste positionnement dans un développement de haute qualité grâce à leur propre réforme et développement, opération de mise en conformité, transformation et mise à niveau.

Il a également approuvé des documents sur le renforcement de la position principale des entreprises dans l'innovation scientifique et technologique, ainsi que des règles de travail pour la commission centrale pour l'approfondissement de la réforme globale et les tâches clés de la commission en 2023.

Ce n'était pas la première fois que les entreprises privées et le développement de qualité étaient encouragés. Au cours des deux sessions, lorsque Xi a rendu visite aux membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), le principal organe consultatif politique du pays, il a incité les entrepreneurs privés à « être audacieux et à se débarrasser de leurs bagages. »

https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-stresses-innovation-reaffirms-support-for-private-sector-1jdmHw7my88/index.html

SOURCE CGTN