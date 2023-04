CGTN: China enfatiza o papel das empresas na inovação e reafirma o suporte ao setor privado

PEQUIM, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reunião presidida pelo presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira enfatizou o papel principal das empresas em inovação e reafirmou o apoio do governo para o setor privado.

A primeira reunião da Comissão para aprofundar a reforma geral do 20º Comitê Central do PCC foi realizada em Pequim. Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e Presidente do Comissão Militar Central, fez um discurso na reunião.

Maior suporte à inovação das empresas

A reunião pediu o fortalecimento da posição principal das empresas em inovação científica e tecnológica, que disse ser um passo crucial para aprofundar a reforma científica e tecnológica estrutural e alcançar a autossuficiência e a força de alto padrão em ciência e tecnologia.

Ele observou que deveria haver maior apoio à inovação das empresas com foco em estratégias nacionais e grandes demandas de desenvolvimento industrial.

Esses pontos sustentaram o que foi proposto no relatório de Xi para o 19º Congresso Nacional do PCC, que pediu o desenvolvimento de um sistema voltado para o mercado para a inovação tecnológica em que as empresas são os principais participantes e a sinergia é criada por meio dos esforços conjuntos de empresas, universidades e institutos de pesquisa.

Em seu relatório ao 20º Congresso Nacional do PCC, Xi mais uma vez enfatizou a posição principal de inovação no impulso de modernização da China.

Aprofundando a reforma das empresas estatais

A reunião de sexta-feira também enfatizou o aprofundamento da reforma das empresas estatais para construir um sistema de gestão da economia estatal com coordenação de alto nível, direitos e obrigações bem definidos, operação eficiente e supervisão eficaz.

A reforma das empresas estatais da China entrou em uma nova fase depois que o Comitê Central do PCC concluiu uma série de tarefas importantes, desde o 18º Congresso Nacional do PCC em 2012, incluindo a recente conclusão do projeto de três anos.

Um documento aprovado na reunião estabelece a missão histórica e a posição funcional da economia estatal na nova era, clarificando os próximos objetivos da reforma das empresas estatais.

Energizando a economia privada

Observando que o apoio à economia privada é um princípio consistente do Comitê Central do PCC, a reunião comprometeu-se a otimizar o ambiente de desenvolvimento do setor privado, remover as barreiras institucionais que restringem a participação justa de empresas privadas na competição de mercado e orientar as empresas privadas para encontrar seu posicionamento correto no desenvolvimento de alta qualidade por meio de sua própria reforma e desenvolvimento, operação de conformidade, transformação e atualização.

Também aprovou documentos sobre o fortalecimento da posição principal das empresas em inovação sci-tech, bem como regras de trabalho para a comissão central para aprofundar a reforma geral e as principais tarefas da comissão em 2023.

Essa não foi a primeira vez que as empresas privadas e o desenvolvimento de alta qualidade foram incentivados. Durante as duas sessões, quando Xi visitava membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), o principal órgão consultivo político do país, ele motivou empreendedores privados a "serem ousados e sacudir a bagagem".

https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-stresses-innovation-reaffirms-support-for-private-sector-1jdmHw7my88/index.html

FONTE CGTN

