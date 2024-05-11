CGTN: «Золотое турне» - Китай и Венгрия наметили новый план сотрудничества и развития

ПЕКИН, 11 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- В четверг Китай и Венгрия приняли решении о развитии двусторонних отношений до уровня «всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства для новой эры».

Такое решение было озвучено в ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping) и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (Viktor Orban).

Поднимая двусторонние отношения на новую высоту, оба лидера подтвердили, что это решение определило курс будущего развития китайско-венгерских отношений, а также придаст новый и мощный импульс двустороннему сотрудничеству и создаст лучшее будущее для двух народов.

Отметив, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Венгрией, Си Цзиньпин призвал к сохранению хороших дружеских и партнерских отношений между двумя странами со взаимным доверием для взаимовыгодного сотрудничества.

«Всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство для новой эпохи»

В преддверии своего визита в Венгрию Си Цзиньпин опубликовал подписанную статью в венгерской газете Magyar Nemzet, в которой он сказал, что двусторонние отношения являются лучшими за всю историю отношений между странами, и начал свое «золотое турне».

Согласно отчету об инвестициях и сотрудничестве между Китаем и Венгрией, объем двусторонней торговли в 2023 году достиг $14,52 млрд, увеличившись на 73 процента по сравнению с 2013 годом. Между тем, прямые инвестиции Китая в Венгрию достигли 7,6 млрд евро в 2023 году, что составляет 58 процентов от общего объема прямых иностранных инвестиций Венгрии.

Венгрия – это первая европейская страна, которая подписала документ о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь». В последние годы инициатива «Один пояс – один путь» все в большей степени согласуется со стратегией Венгрии по открытию Востока, укрепляя двустороннее практическое сотрудничество в области торговли, инвестиций, финансов и других областях.

В декабре прошлого года китайский производитель электромобилей BYD объявил о строительстве своего первого европейского завода по производству легковых автомобилей на новых источниках энергии в Венгрии, который министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто (Peter Szijjarto) назвал «одной из самых значительных инвестиций в экономическую историю Венгрии».

Китайская модернизация, безусловно, принесет больше возможностей для Венгрии и других стран мира, сказал председатель Си Орбану, добавив, что Венгрию приветствуют как компаньона Китая на его пути к китайской модернизации.

Во время встречи с президентом Венгрии Тамасом Сулёком (Tamas Sulyok) в четверг Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать с Венгрией для большей синергии между китайской модернизацией и стратегией Венгрии по открытию Востока, постоянно возглавлять правильное направление сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь», сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, а также углублять и укреплять двустороннее сотрудничество.

Укрепление китайско-венгерской дружбы

Связь между людьми является бесконечным источником силы для китайско-венгерских отношений, подчеркнул председатель Си в подписанной статье, добавив, что чем больше будет обменов между двумя народами, тем прочнее будут основы для дружбы.

В преддверии Праздника весны 2023 года двое учеников венгерско-китайской двуязычной школы в Будапеште написали письмо Си Цзиньпину и его жене, профессору Пэн Лиюань (Peng Liyuan), передавая новогодние поздравления и выражая желание учиться в китайских вузах.

В своем ответе председатель Си призвал венгерскую молодежь узнать больше о Китае и стать посланниками китайско-венгерской дружбы.

Курсы венгерского языка включены в учебную программу многих китайских университетов. Тем временем в Венгрии набирают популярность и число учеников Институты Конфуция и классы Конфуция, где студенты могут изучать китайский язык.

Растут также обмены и взаимные визиты на субнациональном уровне. Прямые пассажирские рейсы достигают двузначных цифр в неделю, и действуют меры для облегчения двусторонних поездок, что дает существенные результаты.

Си Цзиньпин призвал обе стороны продолжать поддерживать преподавание своих языков и больше поощрять общение и взаимодействие между народами и организациями двух стран.

Подчеркнув, что развитие Китая – это возможность, а не риск для Европы, Орбан сказал председателю Си, что венгерская сторона не отождествляет себя с риторикой так называемых «избыточных мощностей» или «снижения рисков».

«Решимость Венгрии углублять сотрудничество с Китаем непоколебима и не будет нарушена никакими силами», - сказал он.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-10/China-Hungary-outline-new-blueprint-for-cooperation-development--1ttv3ZdOCfC/p.html