CGTN: Начало новой эпохи в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях глобальной неопределенности

ПЕКИН, 18 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- На протяжении десятилетий Азиатско-Тихоокеанский регион остается жизненно важным двигателем глобального экономического роста. В октябре Международный валютный фонд спрогнозировал, что регион должен обеспечить примерно 60 % глобального экономического роста в 2024 году.

В то же время Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество сталкивается с такими вызовами, как нарастающие тенденции геополитики, односторонности и протекционизма. В этой связи Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал лидеров стран — членов организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) взять на себя больше ответственности.

«Мы должны действовать в духе солидарности и сотрудничества, чтобы ответить на вызовы, в полной мере реализовать Путраджайские ориентиры развития до 2040 года, построить Азиатско-Тихоокеанское сообщество с общим будущим и начать новую эпоху развития Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Си Цзиньпин на 31-й встрече экономических лидеров АТЭС в столице Перу Лиме.

Предложение Китая

В субботу председатель КНР выступил с тремя предложениями для углубления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во-первых, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость построения открытой и взаимосвязанной парадигмы азиатско-тихоокеанского сотрудничества, призвав сохранять приверженность принципу многосторонних отношений и открытости экономики.

Китай прикладывает большие усилия для создания открытой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным МИД КНР, Китай является крупнейшим торговым партнером 13 экономик АТЭС и активно развивает строительство зоны свободной торговли Китай–АСЕАН, способствует качественной реализации соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP) и подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), а также к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики.

Во-вторых, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость сделать зеленые инновации катализатором для Азиатско-Тихоокеанского региона, заявив, что экономики АТЭС должны способствовать скоординированной цифровой и зеленой трансформации и развитию для создания нового импульса и новых движущих сил для развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китай развивает новые качественные производительные силы в свете фактических условий и углубляет сотрудничество с заинтересованными сторонами в области экологичных инноваций. В субботу Си Цзиньпин объявил, что Китай начнет реализацию Глобальной инициативы по сотрудничеству в области трансграничных потоков данных.

Китай предложил инициативы по сотрудничеству между экономиками стран — участниц АТЭС в области «зеленого» сельского хозяйства, устойчивого развития городов, перехода к «зеленой» и низкоуглеродной энергетике, а также контроля и предотвращения загрязнения морской среды.

Председатель КНР также призвал приложить усилия для поддержки всесторонне выгодной и инклюзивной перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Опубликованные Министерством иностранных дел Китая данные показали, что на долю Китая приходится 64,2 % экономического роста региона, 37,6 % роста торговли товарами и 44,6 % роста торговли услугами.

Си Цзиньпин сообщил лидерам АТЭС, что Китай будет поддерживать инициативы в рамках платформы АТЭС по увеличению доходов населения и содействию развитию промышленных кластеров малых и средних предприятий с целью обеспечения всесторонне выгодного и инклюзивного развития экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обязательства Китая

В субботу Си Цзиньпин объявил, что Китай примет встречу экономических лидеров АТЭС в 2026 году, заявив, что Китай приглашает все стороны продолжать движение на «экспрессе» его развития и расти вместе с китайской экономикой.

Председатель КНР подтвердил приверженность Китая развитию реформ и открытости. «Реформы и расширение открытости — это исторический процесс, в котором Китай и мир достигают развития и прогресса вместе», — сказал он.

Центральный Комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва на своем 3-м пленуме в июле изложил системные планы по дальнейшему углублению реформ по всем направлениям, включая более чем 300 последовательных мер по реформированию, которые были обнародованы, относящихся к построению высококлассной социалистической рыночной экономики, стимулированию высококачественного экономического развития, продвижению высокого уровня открытости, повышению качества жизни людей и строительству прекрасной страны.

В своей письменной речи для саммита руководителей АТЭС в пятницу Си Цзиньпин также заявил, что Китай будет проводить более активную политику добровольного и одностороннего повышения открытости, расширять свою глобально ориентированную сеть зон свободной торговли, отвечающих высоким стандартам, и еще шире открывать свои двери миру.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/Starting-a-new-era-in-Asia-Pacific-development-amid-global-uncertainty-1yAvmNr7lYc/p.html