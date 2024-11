CGTN: początek nowej ery w rozwoju Azji i Pacyfiku w obliczu globalnej niepewności

PEKIN, 18 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Przez dziesięciolecia region Azji i Pacyfiku był istotnym motorem napędowym globalnego wzrostu gospodarczego. W październiku Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił prognozę, z której wynika, że wkład tego regionu w globalny wzrost gospodarczy w 2024 roku wyniesie około 60 procent.

Jednocześnie współpraca w regionie Azji i Pacyfiku stoi w obliczu wyzwań, takich jak nasilające się tendencje geopolityczne, unilateralizm i protekcjonizm. W związku z tym prezydent Chin Xi Jinping wezwał w sobotę przywódców państw członkowskich Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności.

„Musimy działać solidarnie i podejmować współpracę, aby sprostać wyzwaniom, w pełni zrealizować Wizję Putrajaya 2040, zbudować społeczność Azji i Pacyfiku ze wspólną przyszłością i otworzyć nową erę w rozwoju Azji i Pacyfiku" - powiedział Xi podczas 31. posiedzenia przywódców gospodarczych APEC w stolicy Peru, Limie.

Propozycja Chin

Aby pogłębić współpracę w regionie Azji i Pacyfiku, chiński prezydent przedstawił w sobotę trzy propozycje.

Po pierwsze, Xi podkreślił potrzebę budowania otwartego i wzajemnie powiązanego paradygmatu współpracy w regionie Azji i Pacyfiku, wzywając do dalszego zaangażowania na rzecz multilateralizmu i otwartej gospodarki.

Chiny podjęły znaczące działania na rzecz otwartej gospodarki Azji i Pacyfiku. Według chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Chiny są największym partnerem handlowym dla trzynastu gospodarek APEC, aktywnie rozwijając budowę strefy wolnego handlu pomiędzy Chinami a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz promując wysokiej jakości wdrażanie regionalnego kompleksowego partnerstwa gospodarczego (RCEP). Chiny złożyły również wniosek o przystąpienie do kompleksowego i progresywnego porozumienia o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP) oraz umowy o partnerstwie w dziedzinie gospodarki cyfrowej.

Po drugie, Xi podkreślił potrzebę uczynienia ekologicznych innowacji katalizatorem dla Azji i Pacyfiku, zaznaczając, że gospodarki APEC powinny kontynuować skoordynowaną transformację cyfrową i ekologiczną, aby zapewnić nowy impuls i czynniki napędzające rozwój Azji i Pacyfiku.

Chiny rozwijają nowe, wysokiej jakości możliwości produkcyjne w kontekście rzeczywistych warunków i pogłębiają współpracę z zainteresowanymi stronami w zakresie zielonych innowacji. Xi ogłosił w sobotę, że Chiny uruchomią globalną inicjatywę współpracy w zakresie transgranicznego przepływu danych.

Chiny przedstawiły inicjatywy współpracy między gospodarkami członkowskimi APEC w zakresie ekologicznego rolnictwa, zrównoważonego rozwoju miast, ekologicznej i niskoemisyjnej transformacji energetycznej oraz kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniom mórz.

Chiński prezydent wezwał również do podjęcia wysiłków na rzecz utrzymania uniwersalnie korzystnej i inkluzywnej wizji rozwoju Azji i Pacyfiku. Dane przedstawione przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykazały, że Chiny wnoszą 64,2-procentowy wkład w rozwój gospodarczy w regionie, 37,6-procentowy wkład we wzrost handlu towarami i 44,6-procentowy wkład we wzrost handlu usługami.

Xi powiedział przywódcom APEC, że Chiny będą rozwijać inicjatywy za pośrednictwem platformy APEC w zakresie zwiększania dochodów mieszkańców i promowania rozwoju klastrów przemysłowych małych i średnich przedsiębiorstw w celu zapewnienia powszechnie korzystnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarek Azji i Pacyfiku.

Zobowiązania Chin

Xi ogłosił w sobotę, że Chiny będą gospodarzem posiedzenia przywódców gospodarczych APEC w 2026 roku. Podkreślił przy tym, iż Chiny zapraszają wszystkie strony do kontynuowania „błyskawicznej podróży" ścieżką rozwoju i notowały wzrost wraz z chińską gospodarką.

Chiński prezydent powtórzył zobowiązania Chin do realizacji reform i zwiększania otwarcia. „Reformy i otwarcie tworzą historyczny proces, w którym Chiny i świat mogą wspólnie notować rozwój i postęp" - powiedział.

XX Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin, na swoim trzecim posiedzeniu w lipcu, przedstawił systematyczne plany dalszego pogłębiania reform we wszystkich dziedzinach, z ponad 300 konsekwentnymi działaniami reformatorskimi z zakresu budowania wysokiej jakości socjalistycznej gospodarki rynkowej, wysokiej jakości rozwoju gospodarczego, promowania wysokiej jakości otwarcia, poprawy jakości życia ludzi i budowania pięknego kraju.

W pisemnym wystąpieniu na piątkowym szczycie przywódców APEC Xi powiedział również, że Chiny zamierzają wprowadzić kolejne strategie dobrowolnego i jednostronnego otwarcia, rozszerzyć swoją globalną sieć stref wolnego handlu o wysokim standardzie i zwiększyć otwarcie na świat.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/Starting-a-new-era-in-Asia-Pacific-development-amid-global-uncertainty-1yAvmNr7lYc/p.html