CGTN: 중국, 글로벌 불확실성 속 아•태 발전 새로운 시대 열다

지난 수십 년 동안 아시아•태평양 지역은 세계 경제 성장의 중요한 원동력 역할을 해왔다. 10월 국제통화기금(IMF)은 2024년 세계 경제 성장에서 이 지역의 기여도를 약 60% 정도로 예측했다.

하지만 아시아•태평양 지역 협력은 점점 더 커지는 지정학적 긴장과 일방주의와 보호주의적 경향 등의 도전에 직면해 있는 것도 사실이다. 시진핑 중국 국가주석은 16일 아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국 정상들에게 이러한 도전을 극복하기 위해 더 큰 책임을 다해줄 것을 촉구했다.

페루 수도 리마에서 열린 제31차 APEC 정상회의에 참석한 시 주석은 "우리는 연대와 협력을 통해 도전에 대응하고, (2040년까지 APEC의 협력 방향을 담은) 푸트라자야 비전(Putrajaya Vision) 2040을 완전히 이행하며 미래를 공유하는 아시아•태평양 공동체를 건설하고 이 지역 발전의 새로운 시대를 시작해야 한다"고 말했다.

중국의 제안

이날 시 주석은 아시아•태평양 협력을 강화하기 위해 다음과 같이 세 가지 제안을 제시했다.

첫째, 시 주석은 아시아•태평양 협력을 강화하기 위해 개방적이고 상호 연결된 패러다임 구축의 필요성을 강조하며 다자주의와 개방 경제에 대한 헌신을 지속해줄 것을 촉구했다.

중국은 개방적인 아시아•태평양 경제를 위해 많은 노력을 기울였다. 중국 외교부(Ministry of Foreign Affairs)에 따르면 중국은 13개 APEC 회원국의 최대 무역 파트너로서 중국•아세안 자유무역지대(Free Trade Area) 건설을 적극적으로 추진하고, 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership•RCEP)의 성실한 이행을 추진했다. 또한 포괄적•점진적 환태평양경제동반자협정(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership•CPTPP)과 디지털경제동반자협정(Digital Economy Partnership Agreement•DEPA) 가입을 신청했다.

둘째, 시 주석은 "APEC 경제가 협력적인 디지털 및 녹색 혁신과 발전을 추진해 아시아•태평양 발전의 새로운 모멘텀과 새로운 동력을 창출해야 한다"면서 "녹색 혁신을 지역 발전의 촉매제로 삼아야 한다"고 강조했다.

중국은 실제 상황을 고려해 새로운 양질의 생산력을 개발하고 녹색 혁신에 대한 이해 당사국과의 협력을 강화하고 있다. 시 주석은 이날 중국의 '글로벌 국경 간 데이터 흐름 협력 이니셔티브(Global Cross-Border Data Flow Cooperation Initiative)' 출범 계획도 알렸다.

중국은 ▲친환경 농업 ▲지속 가능한 도시 개발 ▲친환경•저탄소 에너지 전환 ▲해양 오염 통제 및 예방 분야에서 APEC 회원국 간 협력안을 제시했다.

시 주석은 또한 아시아•태평양 경제의 보편적이고 포용적인 발전을 위해 노력해줄 것을 촉구했다. 중국 외교부가 공개한 자료에 따르면 중국은 아시아•태평양 경제 성장의 64.2%, 상품 무역 성장의 37.6%, 서비스 무역 성장의 44.6%를 기여하고 있다.

시 주석은 APEC 정상들에게 아시아•태평양 경제의 이러한 보편적이고 포용적인 발전을 위해 중국은 APEC 플랫폼을 통해 주민 소득 증대와 중소기업의 산업 클러스터 개발 촉진에 관한 이니셔티브를 추진할 것이라고 말했다.

중국의 약속

시 주석은 이어 2026년 중국의 APEC 정상회의 개최 계획을 발표하면서 모든 당사국이 중국 경제 발전의 '급행열차'에 승차해 계속해서 중국 경제와 함께 성장할 수 있기를 바란다고 말했다.

시 주석은 "개혁과 개방은 중국과 세계가 함께 발전과 진보를 이루는 역사적인 과정"이라면서 개혁과 개방에 대한 중국의 약속도 거듭 강조했다.

지난 7월 열린 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제3차 전체회의(3중 전회)에서는 ▲고수준의 사회주의 시장경제 건설 ▲고품질 경제 발전 ▲고도의 개방 촉진 ▲인민의 삶의 질 향상 ▲아름다운 나라 건설과 관련된 300개 이상의 중대 개혁 조치를 발표하는 등 전반적으로 개혁을 더욱 심화하기 위한 체계적인 계획을 마련했다.

시 주석은 14일 APEC 정상회의 서면 연설에서 "중국이 자발적이고 일방적인 개방 정책 도입에 더 적극적으로 나서고 수준 높은 글로벌 자유무역 지역 네트워크를 확대함으로써 세계에 문호를 더 개방할 것"이라고 말했다.

