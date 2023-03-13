CGTN: Китай ставит людей на первый план в процессе «построения великой страны»

ПЕКИН, 13 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Ежегодное собрание из более 2 900 депутатов всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего органа Китая, в Пекине для решения приоритетных задач в области развития и реформ страны, среди прочего, завершилось.

На заключительном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва в понедельник утром председатель КНР Си Цзиньпин пообещал добросовестно выполнять свой долг, делать все возможное и оправдывать доверие всех депутатов ВСНП и китайского народа всех этнических групп.

В своем выступлении в прямом эфире Си, избранный в пятницу единогласно президентом Китая, заявил, что доверие народа является самой большой ответственностью и мотивацией, которая побуждает его идти вперед.

«С этого дня и до середины XXI века центральной задачей всей Коммунистической партии Китая (КПК) и всего китайского народа будет превращение Китая в великую во всех отношениях социалистическую современную страну и содействие возрождению китайской нации на всех фронтах», – сказал он.

Высококачественное развитие

Высококачественное развитие, которое влечет за собой инновационное, скоординированное, экологически безопасное и открытое развитие для всех, было одним из лейтмотивов во время важнейшего политического события страны.

Присутствуя на совещании со своими коллегами-заместителями ВСНП из делегации провинции Цзянсу во время сессии, Си Цзиньпин подчеркнул важность обеспечения качественного развития, назвав это «первой и главной» задачей в усилиях Китая по модернизации.

Являясь одной из движущих сил экономического роста Китая, провинция Цзянсу стала одним из лидеров в области модернизации страны. В 2022 году ВВП провинции достиг 12,28 трлн юаней (1,77 трлн долларов США), что на 2,8% больше, чем в предыдущем году, а объем ее экономического производства составил 10,2% от общего объема по стране.

Китайский лидер также подчеркнул роль частного сектора в обеспечении такого развития, приняв участие в совместном групповом совещании национальных политических советников на прошлой неделе. Он отметил, что частные предприятия и предприниматели "принадлежат к нашей семье", и настоятельно призывал их проявлять инициативу.

Экономика Китая в целом росла заметными темпами, а благодаря смещению акцента на высококачественное развитие, стало возможным сделать её более экологичной и эффективной. Например, потребление энергии в стране на 10 000 юаней валового внутреннего продукта в 2022 году снизилось на 0,1 процента по сравнению с 2021 годом, а выбросы CO2 на 10 000 юаней ВВП снизились на 0,8 процента в годовом исчислении, по данным Национального бюро статистики.

В своей речи в понедельник Си вновь заявил, что необходимо приложить усилия для эффективной модернизации и надлежащего расширения экономики Китая, а также непрерывного повышения экономической мощи, научно-технического потенциала страны и ее совокупной национальной мощи.

Философия, ориентированная на человека

Конечная цель Китая заключается в обеспечении счастья и благополучия для своего народа, о чем неоднократно заявляло руководство страны.

При построении современной социалистической страны во всех отношениях наиболее сложные и трудные задачи, как считается, остаются в сельских районах, что подчеркивает необходимость дальнейших усилий по содействию возрождению села на всей территории страны.

Согласно докладу правительства о проведенной работе, Китай должен развивать сельские отрасли с местными особенностями для создания больших возможностей для увеличения доходов сельских районов, а также укреплять и расширять достижения в борьбе с бедностью в целях предотвращения крупномасштабного возвращения в нищету, согласно резолюции, принятой депутатами ВСНП в понедельник.

В 2022 году рост доходов сельских жителей превысил аналогичный показатель для городских жителей в течение 13-го года подряд, а соотношение доходов между городскими и сельскими жителями сократилось с 2,88 в 2012 году до 2,45 в 2022 году, что еще больше сократило разрыв в доходах между городскими и сельскими жителями.

Выступая на заключительном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва, Си Цзиньпин сказал, что необходимо внедрить философию развития, ориентированную на человека, чтобы результаты модернизации принесли справедливую пользу всем людям.

По его словам, в содействии процветанию для всех будет достигнут очевидный и существенный прогресс.

«Я буду добросовестно выполнять обязанности, возложенные на меня Конституцией, принимая во внимание потребности нации в качестве моей миссии и интересы народа в качестве мерила», – пообещал председатель КНР.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-13/China-puts-people-first-on-new-journey-of-building-great-country--1i8vmeZa2ly/index.html

SOURCE CGTN