CGTN: Chiny na nowej drodze budowy wspaniałego kraju stawiają ludzi na pierwszym miejscu

PEKIN, 13 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- W Pekinie zakończyło się doroczne zebranie ponad 2900 deputowanych Narodowego Kongresu Ludowego (NKL), najważniejszego chińskiego ciała ustawodawczego, dotyczące m.in. rozwoju kraju i priorytetów reform.

Na spotkaniu zamykającym pierwszą sesję 14. NKL w poniedziałek rano Prezydent Chin Xi Jinping zobowiązał się do sumiennego wykonywania swoich obowiązków, dokładania wszelkich starań i ciągłego potwierdzania, że jest godny zaufania wszystkich deputowanych NKL oraz chińskiego ludu ze wszystkich grup etnicznych.

W transmitowanym na żywo przemówieniu Xi, który w piątek został jednogłośnie wybrany Prezydentem Chin, powiedział, że zaufanie ludu jest największą motywacją, która pcha go do przodu, ale i kładzie na jego barkach ogromną odpowiedzialność.

„Od dziś do połowy XXI wieku, głównym zadaniem całej Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i wszystkich Chińczyków będzie budowa wspaniałego i nowoczesnego państwa socjalistycznego w każdym aspekcie oraz wspomaganie odnowy chińskiego narodu na wszystkich frontach" - powiedział.

Rozwój wysokiej jakości

Rozwój wysokiej jakości, który jest innowacyjny, skoordynowany, przyjazny dla środowiska, otwarty i obejmuje wszystkich, był jednym z głównych haseł przewijających się podczas tego kluczowego wydarzenia politycznego.

Uczestnicząc w obradach wspólnie z innymi deputowanymi NKL z delegacji Prowincji Jiangsu, Xi podkreślił rolę dążenia do wysokiej jakości rozwoju, nazywając go „pierwszym i podstawowym" zadaniem wysiłków na rzecz modernizacji Chin.

Jako jeden z motorów napędowych chińskiego wzrostu gospodarczego, Prowincja Jiangsu stała się największym ośrodkiem modernizacji kraju. W 2022 r. PKB prowincji osiągnął 12,28 bilionów renminbi (1,77 bilionów $), co stanowi wzrost o 2,8% względem poprzedniego roku, a jej wynik gospodarczy odpowiadał za 10,2% wartości dla całego kraju.

Chiński przywódca podkreślił także rolę sektora prywatnego w dążeniu do tego rozwoju biorąc udział w grupowym spotkaniu krajowych doradców politycznych w zeszłym tygodniu, wskazując, że prywatne przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy „należą do naszej rodziny" i wzywając ich do podejmowania inicjatywy.

Cała gospodarka Chin odnotowała spektakularny wzrost. Położenie nacisku na rozwój wysokiej jakości pozwoliło jej stać się bardziej przyjazną dla środowiska i efektywną. Przykładowo, wg Państwowego Urzędu Statystycznego zużycie energii na 10 tys. renminbi produktu krajowego brutto w 2022 r. spadło o 0,1 procenta w stosunku do roku 2021, a emisje CO2 na 10 tys. renminbi PKB zmniejszyły się o 0,8 procenta rok do roku.

W poniedziałkowym przemówieniu Xi przypomniał, że należy podjąć wysiłek, aby skutecznie ożywiać i w odpowiedni sposób poszerzać chińską gospodarkę oraz wciąż zwiększać siłę gospodarczą, możliwości naukowe i technologiczne oraz ogólną kondycję państwa.

Filozofia zorientowana na ludzi

Nadrzędnym celem promowania rozwoju wysokiej jakości przez Chiny jest zapewnienie szczęścia i dobrobytu swojemu ludowi, o czym wielokrotnie mówili przywódcy kraju.

Uważa się, że największe wyzwanie dla budowy nowoczesnego we wszystkich dziedzinach państwa socjalistycznego stanowią obszary wiejskie. Dlatego tak ważne są dalsze starania związane z kompleksową rewitalizacją wsi.

Według rządowego raportu roboczego, który został przyjęty przez deputowanych NKL, Chiny powinny wspierać wiejskie sektory gospodarki o lokalnych cechach, aby tworzyć więcej kanałów do podnoszenia dochodów na terenach wiejskich i zwiększać możliwości łagodzenia ubóstwa w celu zapobiegania powrotowi biedy na dużą skalę.

W 2022 r. wzrost dochodów mieszkańców wsi był wyższy niż wzrost dochodów mieszkańców miast już 13. rok z rzędu, a stosunek wynagrodzeń w miastach wobec wynagrodzeń na wsiach spadł z 2,88 w 2012 r. do 2,45 w 2022 r., co jeszcze bardziej zmniejszyło różnice w dochodach pomiędzy tymi obszarami.

Zwracając się do zgromadzonych podczas spotkania zamykającego pierwszą sesję 14. NKL, Xi podkreślił, że należy wprowadzić filozofię rozwoju skoncentrowaną na ludziach, tak aby wszyscy mogli sprawiedliwie korzystać z korzyści modernizacji.

Zauważył, że jeśli będziemy dążyć do dobrobytu dla wszystkich, możliwe będzie osiągnięcie bardziej znaczącego i sensownego postępu.

„Będę wiernie realizował swoje obowiązki nadane mi przez Konstytucję. Moją misją będzie spełnianie potrzeb ludu, a miarą mego sukcesu jego pomyślność" - przysięgał prezydent Chin.

