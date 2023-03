CGTN: China coloca as pessoas em primeiro lugar na nova jornada de "construir um grande país"

PEQUIM, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A reunião anual de mais de 2.900 deputados da Assembleia Popular Nacional (APN), a mais alta legislatura da China, em Pequim para o desenvolvimento do país e as prioridades de reforma, entre outras coisas, chegou ao fim.

Na reunião de encerramento da primeira sessão da 14ª APN na manhã de segunda-feira, o presidente chinês Xi Jinping prometeu cumprir seu dever escrupulosamente, fazer o máximo e provar ser digno da confiança de todos os deputados da APN e do povo chinês de todos os grupos étnicos.

Em um discurso transmitido ao vivo, Xi, que foi eleito na sexta-feira presidente chinês por votação unânime, disse que a confiança do povo é a maior motivação que o leva a marchar e é uma grande responsabilidade que ele assume.

Deste dia em diante até meados do século 21, a tarefa central de todo o Partido Comunista da China (PCC) e de todo o povo chinês será transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos e promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes", disse ele.

Desenvolvimento de alta qualidade

Desenvolvimento de alta qualidade, que implica desenvolvimento inovador, coordenado, verde e aberto para todos, foi um dos chavões durante o importante evento político do país.

Enquanto participava de um debate com seus colegas deputados da APN da delegação da província de Jiangsu durante a sessão, Xi enfatizou a importância de buscar o desenvolvimento de alta qualidade, chamando-o de "primeira e principal" tarefa no esforço de modernização da China.

Como um dos motores que impulsionam o crescimento econômico da China, Jiangsu se tornou pioneira na tentativa de modernização do país. Em 2022, o PIB da província atingiu 12,28 trilhões de yuans (US$ 1,77 trilhão), um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior, e sua produção econômica representou 10,2% do total do país.

O líder chinês também destacou o papel do setor privado na busca desse desenvolvimento quando participou de uma reunião conjunta de consultores políticos nacionais na semana passada, ressaltando que as empresas privadas e os empresários "pertencem à nossa própria família" e incentivando-os a tomar a iniciativa.

A economia da China na totalidade cresceu aos trancos e barrancos, com uma economia mais verde e mais eficiente possibilitada por um foco mudado para o desenvolvimento de alta qualidade. Por exemplo, o consumo de energia do país por 10.000 yuans de produto interno bruto em 2022 diminuiu 0,1% em relação a 2021, enquanto as emissões de CO2 por 10.000 yuans de PIB caíram 0,8% ano a ano, conforme o Escritório Nacional de Estatísticas.

No discurso de segunda-feira, Xi reiterou que devem ser envidados esforços para atualizar e expandir efetivamente a economia da China e aumentar continuamente a força econômica do país, as capacidades científicas e tecnológicas e a força nacional composta.

Filosofia centrada nas pessoas

O objetivo final da China de promover o desenvolvimento de alta qualidade é proporcionar felicidade e bem-estar ao seu povo, como a liderança do país deixou claro em várias ocasiões.

Na construção de um país socialista moderno em todos os aspectos, acredita-se que as tarefas mais desafiadoras e árduas permaneçam nas áreas rurais, destacando a necessidade de mais esforços para promover a revitalização rural em todos os âmbitos.

A China deve promover setores rurais com recursos locais para criar mais canais para aumentar a renda rural e consolidar e expandir as conquistas na redução da pobreza para evitar a recaída em larga escala na pobreza, de acordo com o relatório de trabalho do governo, uma resolução aprovada pelos deputados da APN na segunda-feira.

Em 2022, o crescimento da renda dos residentes rurais ultrapassou o dos residentes urbanos pelo 13º ano consecutivo, e a proporção de renda entre residentes urbanos e rurais caiu de 2,88 em 2012 para 2,45 em 2022, reduzindo ainda mais a diferença de renda urbano-rural.

Dirigindo-se à reunião de encerramento da primeira sessão da 14ª APN, Xi declara que uma filosofia de desenvolvimento centrada nas pessoas deve ser implementada para que os ganhos da modernização beneficiem todas as pessoas de forma justa.

Ao promover a prosperidade para todos, progressos mais notáveis e substanciais serão alcançados, disse ele.

"Cumprirei fielmente minhas responsabilidades conferidas pela constituição, tendo as necessidades do país como minha missão e os interesses do povo como meu critério", prometeu o presidente chinês.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-13/China-puts-people-first-on-new-journey-of-building-great-country--1i8vmeZa2ly/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN